Hosszú Katinka inkább táncol, a hazai vb-t felvezető ob-t ő is kihagyja

Sűrű évük van idén az úszóknak, hiszen volt már világbajnokság Dohában, Európa-bajnokság Belgrádban és olimpia Párizsban. Ahogy az lenni szokott, az ősszel pedig kezdetét vette a rövid pályás versenyszezon, amelynek csúcseseménye a december 10-én kezdődő budapesti vb lesz a Duna Arénában. Egy hazai világverseny előtt az ob is felértékelődik: a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában szerdától szombatig tartó versenyen a vb-indulás is a tét, Sós Csaba szövetségi kapitány az itteni eredmények alapján állíthatja össze a csapatot.

Milák Kristóf a párizsi olimpia után nem indul a kaposvári ob-n (Fotó: Csudai Sándor)

Mi lesz azokkal a magyar klasszisokkal, akik különböző okból nem vesznek rész a kaposvári ob-n? A kérdés aktuális, hiszen a párizsi olimpiai bajnokaink közül Milák Kristóf nem nevezett be a versenyre , és továbbra sem tudni semmit a felkészüléséről, terveiről. Kós Hubert – az olimpián nyílt vízen bronzérmes Betlehem Dáviddal egyetemben – az Egyesült Államokban készül, ahonnan nem utazott haza az ob-re. A budapesti vb-n elviekben így is mind ott lehetnek (már ha akarnak, Milák esetében ez a legfőbb kérdés), mivel a rövid pályás vb-re a világszövetség nem köti 25 méteres medencében elért időkhöz az indulást, nagy pályás eredményekkel is lehet kvótát szerezni, ami Kós, Betlehem és Milák esetében is adva van.

Párizs bajnokai: Milák és Kós nem, Rasovszky igen

Párizs érmes magyar úszói közül a nyílt vízen olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf személyében egyvalaki mégiscsak ott lesz Kaposváron is, aki a hosszabb gyorsúszószámokban és mindhárom hátúszó távon is rajthoz áll az ob-n.

Érdekesség, hogy Rasovszky viszont nem feltétlenül tervezi a vb-indulást, de neki is vannak olyan eredményei nagy pályán is, amelyekkel ott lehetne a csapatban.

Az idén 100 gyorson vb-bronzérmes és olimpiai negyedik Németh Nándor szintén harcba száll az érmekért, a sprinttávok mellett ő is hátra fordul néhány szám erejéig, akárcsak a huszonötös medencében a legutóbbi, 2022-es melbourne-i vb egyetlen magyar érmese, Szabó Szebasztián. Ő a rövid pályás műfaj legismertebb magyar specialistája, hiszen októberig világcsúcstartó volt 50 pillangón, ám ezt a rekordot svájci Noé Ponti nemrég megjavította a világkupában.

Hosszú Katinka inkább táncol, Kapás búcsúzik

Húsz év után először hiányzik a versenyről Jakabos Zsuzsanna, és az úszás helyett az utóbbi időben inkább a TV2-n futó Dancing with the Starsban táncoló Hosszú Katinka sem indul az ob-n. A háromszoros olimpiai bajnok idén tavasszal tért vissza a versenyzéshez, miután édesanya lett. Megpróbált kijutni a párizsi olimpiára, de nem járt sikerrel. Ezután egy nyár végi interjúban megerősítette, hogy még nem vonult vissza.

– Jelenleg abban a fázisban vagyok, mint akik kijutottak az olimpiára: még kicsit a pihenőidőmet töltöm, aztán meglátjuk. Még nem döntöttem el pontosan, hogy folytatom-e, úgyhogy egyelőre hagyjuk nyitva ezt a kérdést. A státusom aktív – húzta alá a 35 éves bajnok.

Hogy mikor hozza meg a végleges döntését, vagy meddig tart pihenőt, azt nem tudni, de a rövid pályás szezont most már valószínűleg teljes egészében kihagyja, hiszen azzal, hogy az ob-n nem indul el, a hazai vb-re sincs esélye, mivel jelen állás szerint neki nagy pályán nincs indulásra feljogosító eredménye, azt Kaposváron szerezhette volna meg.

Pedig Hosszú Katinka fénykorában kiemelt hangsúlyt fektetett a rövid pályás versenyszezonra, volt olyan év, amely során 73 aranyérmet szerzett az akkor is huszonötös medencében megrendezett világkupa-versenyeken.

Hosszú hiányában is lesz olimpiai érmes női úszó a kaposvári ob-n, a Rióban bronzérmes és világbajnok Kapás Boglárka, aki az utolsó ob-jára készül, hiszen a decemberi budapesti vb után befejezi a pályafutását.

A döntők minden nap 17 órakor kezdődnek (tv: M4 Sport).