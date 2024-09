Kapás Boglárka: Ha ott állok majd a búcsú pillanatában a medence szélén, zokogni fogok

Egyre közelebb a búcsú pillanata Kapás Boglárkának, aki a decemberi rövid pályás úszó-világbajnokság után befejezi a pályafutását. Az olimpiai bronzérmes, világ-, és Európa-bajnok a Nemzeti Sportnak adott interjújában elmondta, már elkezdte a felkészülést a decemberben, a budapesti Duna Arénában rendezendő rövid pályás világbajnokságra. Nem titkolja, akárcsak eddig, most is nagyon nehéz volt az újrakezdés, bár a mozgás maga mindig is jólesett neki, és ez ezúttal is igaz. Elárulta, ha nem Budapesten rendeznék a rövid pályás vb-t, akkor nem nagyon mozgatta volna meg az olimpia után a fantáziáját ez a világverseny.

Kapás Boglárka már látja a pályafutása végét (Fotó: MTI/Derencsényi István)

– Az olimpia után a rövid pályás világbajnokság nem feltétlenül inspiráló, engem meg aztán végképp nem dobna fel, ám hogy itthon rendezik, hogy hazai közönség előtt köszönhetek el a versenysporttól, mégis­csak speciálissá teszi a helyzetet. Egy olimpia után lett volna „törvényszerű” a búcsú, de ha már ilyen közel van Párizshoz a budapesti vébé, persze hogy bevállalom. Úgyhogy, amikor nagyon nehéz, mindig erre gondolok. Ez a harmadik hét, hogy edzek, és nem tagadom, előfordult, amikor nem volt túl sok kedvem lemenni az uszodába, olyankor mindig arra gondoltam: fejezzük ezt be jól! És a gondolattal együtt jött az erő is, beleadtam mindent az edzésbe. Azért igyekszem egyensúlyozni is kicsit, hogy bírjam a végét, hogy még decemberben is maradjon meg a kedvem, az elszántságom – fogalmazott Kapás Boglárka.

Azonnal hozzáteszi, hogy az ötödik olimpiája és a budapesti vb után az úszástól nem búcsúzik el természetesen, a későbbiekben is lejár az uszodába, csak a versenysporttól köszön el decemberben. Úgy érzi, nagyon nehéz volt folytatnia, ugyanakkor néha összeszorul a szíve, hogy már csak ennyi van vissza a pályafutásából.

Telegdy-Kapás Boglárka és férje, Telegdy Ádám ugyanazon a napon versenyzett az olimpián (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

– Sokszor hullámzik ez az egész: az, hogy nem akarom abbahagyni, közben meg már várom, hogy vége legyen… Egyébként egyre többször az utóbbi érzés az erősebb. Elfáradtam. Az edzésekben. A versenyzésben nem, ha tudnám, azt örökké csinálnám. De már csak egyszer fogom – és magyar közönség előtt, ez akkora élmény, hogy megér minden nehézséget. Ugyanakkor tisztában vagyok azzal, nem biztos, hogy kétszer is megadatik ez nekem. De nincs ezzel gond, ezt megbeszéltem magammal. Nem akarom, hogy ez amolyan vért izzadós küzdelem legyen. Mert nem ez a célja. Az előttem álló heteknek sem. Az sokkal inkább, hogy kiélvezzem minden percét – állította Kapás Boglárka.

Már akkor is zokog, ha eszébe jut a decemberi búcsú

Nem tudja, mire számítson a Duna Arénában, de akármikor jut az eszébe, hogy decemberben eljön a búcsú pillanata, zokog. Nagyon megviseli, ezért is várja, hogy vége legyen, mert lelkileg-érzelmileg is kimerült.

– Egész évben erről beszéltem, mert mindig volt egy utolsó – világbajnokság, Európa-bajnokság, olimpia, valami. Mindenből az utolsó jött és jön, és mindent meg is kellett gyászolni. Igyekeztem tudatosan csinálni ezt, és tényleg nagyon elfáradtam, ezért is várom, hogy célba érjek. Véglegesen. De arra tippelnék, hogy meg fog viselni a világbajnokság. A síráson már túl vagyok, bőgni fogok – jelentette ki az olimpiai bronzérmes, világ-, és Európa-bajnok úszó.