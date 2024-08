Hosszú Katinka ismét a MÚSZ-t kritizálta, és elárulta, folytatja-e

Hosszú Katinka még a párizsi olimpia idején szállt bele a Magyar Úszószövetségbe. A 35 éves klasszis alattomosnak és gerinctelennek nevezte a MÚSZ viselkedését, mivel szerinte Milák Kristóf helyett Léon Marchand-t segítették azzal, hogy információt adtak ki a magyar úszó formájáról, így a kihívó és annak neves edzője, Bob Bowman tisztában volt azzal, hogyan kell felkészíteni a franciát a Milák elleni csatára. Hosszú hozzátette, a páros élt is a „kapott” információval, Marchand ennek köszönhetően volt képes lehajrázni Milákot 200 pillangón, így az ő nyakába került az arany, míg a magyar kiválóságnak az ezüstérem jutott (a 100 pillangón szerzett aranya mellé).

Wladár Sándor nem hagyta szó nélkül Hosszú Katinka vádjait Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Hosszú az érvelése után távozásra szólította fel a MÚSZ elöljáróit, akik kivárták az olimpia végét, és csak akkor reagáltak a vádakra. A szövetség múlt hétfőn tartott sajtótájékoztatót. Egyrészt értékelték a magyar úszók párizsi teljesítményét (három arany-, egy-egy ezüst- és bronzérem), másrészt Wladár Sándor elnök Milák Kristófról is beszélt, és Hosszú Katinka nyílt levele volt az utolsó „napirendi pont”.

– Egy elnöknek, úgy látszik, az is kötelessége, hogy gyalázatot nyeljen. Az olimpiai játékok közepén kijönni egy ilyen acsarkodó nyilatkozattal, az károkat tud okozni a teljes olimpiai csapatban. Minden tiszteletet megérdemel a pályafutása, az eredményei, ugyanakkor el kell mondanom, hogy ő ugyanazt a támogatást megkapta az olimpiai kvalifikáció hiányában is, erről külön hatáskörben döntöttem, így mehetett meleg égövi edzőtáborba is. Azt, hogy engem sz…rjankózik és mindenféle egyéb üzenetekben kritizál, azt nyelem, de már nem sokáig. Értem, hogy a medencében fantasztikus eredményei voltak, le a kalappal, de azon kívül mint egyesületi vezető eddig nem tett hozzá sokat az eredményekhez. Volt olyan utánpótlás-ob, amelyen a 273 indulóból kettő indult az Iron Swim színeiben, úgy, hogy a Duna Arénában nagy kedvezménnyel élhet – világított rá Wladár, akinek mondanivalóját Szántó Dávid, a MÚSZ nemzetközi versenyrendezései vezetője egészítette ki:

– Az a vicc kategória, hogy Bob Bowman a magyar hírekből tájékozódva készíti fel a versenyzőjét. Marchand a tavalyi fukuokai vb-n az utolsó hosszon 29,2-t úszott, ami jobb volt, mint Kristóf utolsó hossza, amikor csúcsformában volt és világcsúcsot úszott. Tehát mondhatjuk, hogy Marchand utolsó ötvene eddig is nagyon erős volt, és ezt Bowman nem most találta ki.

Újabb üzenet Hosszútól

Ezután újra Hosszú Katinka térfelén volt a labda. A háromszoros olimpiai bajnok az Eurosportnak adott interjút, amelyet pénteken közölt a csatorna. Hosszú elmondta, szerinte az úszószövetségnél miben hibáztak Milák Kristóffal kapcsolatban.

– Az, hogy a sajtónak nyilatkoztak róla, hogy talán nem volt olyan a felkészülése, mint amit elvártak tőle, őt gyengítette. Ez a hír a nemzetközi sajtóban is elterjedt. Én sokat készültem külföldön, így tudom, miként folyik a nemzetközi felkészülés. Így biztos, hogy eljutott Léon Marchand-hoz is ez az információ. Ez nem segítette a felkészülést, hanem hátráltatta. Ilyenkor erről nem szabad kifelé beszélni, a stábnak összetartónak kellett volna lennie – jelentette ki az úszó.

Hosszú Katinka visszavonult?

Az interjú során Hosszú saját pályafutása is szóba került. Mint ismert, a klasszis az olimpiai szintidőt hajszolta, végül azonban nem sikerült kijutnia Párizsba. Még a jövő kérdése, hogy ezek után folytatja-e.

– Most abban a fázisban vagyok, mint az olimpián részt vevő úszók. A pihenőidőszakomat töltöm, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Jelenleg aktív a státuszom – húzta alá Hosszú.