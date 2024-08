Verstappen négy éve nem látott mélységbe kerülhet

Hollandia 1952 és 1985 között a Formula–1-es versenynaptár egyik többé-kevésbé állandó állomása volt. Ezután hosszú kihagyás következett, bő három évtizeden keresztül nem tért vissza a mezőny Zandvoortba. A holland szurkolók ekkor más országokban borították narancssárgába a lelátókat, mígnem elérkezett 2020, amikortól elég volt autóba pattanniuk és a tengerpartra kocsikázniuk, hogy a helyi kedvenc Max Verstappen (Red Bull) sikeréért szorítsanak. A koronavírus-járvány aztán közbeszólt, emiatt csak 2021-ben volt az első „újkori” Holland Nagydíj, de az vigasztalhatta a nézősereget, hogy Verstappen behúzta a győzelmet, ráadásul ezzel Lewis Hamilton (Mercedes) elé ugrott a pontversenyben, és mint tudjuk, akkoriban ádáz csata zajlott a világbajnoki címért, amelyet aztán Verstappen hódított el.

A Red Bullnak Verstappen mellett Pérez pontjaira is szüksége lenne Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A Red Bull kiemelkedő autójának köszönhetően a következő két alkalommal sem tudta senki elorozni a győzelmet a hazai hőstől, Verstappen nemhogy a futamokon, még az időmérőkön is verhetetlen volt. Idén viszont a Bikák elveszítették a vezető helyüket (na nem a pontversenyben, ott továbbra is a holland és a Red Bull az éllovas), ám a nyári szünet előtti futamokon már a McLaren és a Mercedes is az osztrák istálló előtt járt.

Verstappen négy nagydíj óta nyeretlen, dobogóra is csak egyszer állt. Ha otthon sem győz, az zsinórban az ötödik „veresége” lesz, miközben ilyen szériára az ő esetében négy éve nem volt példa.

Ezzel együtt a háromszoros világbajnok még 78 pontos előnnyel bír a második Lando Norrisszal (McLaren) szemben, tehát további bukdácsolásra van szükség a Red Bulltól, hogy Verstappen elveszítse a koronáját. Az némiképp segíti őket, hogy a riválisok egymástól is vesznek el pontot, szinte minden hétvégén más pilóta van elöl, így a fő üldöző, idén csak egy versenyt nyerő Norris is csak lassacskán tud faragni a hátrányából. A harmadik Charles Leclerc (Ferrari) már kereken száz ponttal van lemaradva, a megtáltosodó Mercedest vezető Hamilton pedig 127-tel.

Verstappenen egyre nagyobb a nyomás, a tőle megszokottnál többet hibázik. Amikor a holland pilótát arról kérdezték, aggódik-e, hogy „gyenge” pozícióból várják az idény második felét, elismerte, nehéz hónapok várnak a Red Bullra.

– Kissé megváltoztak az erőviszonyok. A McLaren minden pályán rendkívül gyors. A Mercedes is az, de nem mindenhol. Ránk most sok munka vár, elemzések, ki kell találnunk, hogy mit csináljunk az autóval a szezon hátralévő részében – magyarázta Verstappen.

Verstappen elbír az autóval, Pérez nem

A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko is arról beszélt, hogy sokat kell dolgozniuk az autón. Első számú pilótájuk többnyire a nehézségek ellenére is megoldja a feladatot, Sergio Pérez azonban látványosan szenved. A mexikói versenyző a hetedik a tabellán, a négy topcsapat pilótái közül egyedüliként még nem győzött, de még a dobogóra sem állt négy hónapja. Az ő mélyrepülése eredményeképp a Red Bull már csak 42 ponttal előzi meg a McLarent a konstruktőrök között. Pérezt ehhez képest nem kiáltották ki bűnbaknak, sőt az év végéig megerősítették a pozíciójában.

– Nem a legegyszerűbb Max csapattársának lenni – kezdte Marko. – Checónak vannak érdemei, több versenyt is nyert. Amikor belső egyeztetéseket folytattunk, az sosem a pilótákról szólt, hanem arról, mit tehetünk azért, hogy javítsunk a helyzetünkön.

Megpróbálunk olyan változásokat eszközölni az autón, hogy könnyebb legyen vezetni. Minél nehezebben vezethető, annál nagyobb a különbség a pilóták között, hiszen Max különösen tehetséges. Ő megbirkózik az autóval, amikor Checo vezethetetlennek tartja azt.

Péreznek azért is össze kell kapnia magát, mert Marko kijelentette, Liam Lawson jövőre biztosan ülést kap, azaz az egyik Red Bullt vagy RB-t a 22 éves új-zélandi pilóta vezeti 2025-be. És persze az sem mellékes, hogy a riválisok ott loholnak az energiaitalosok nyomában, a konstruktőri vb-cím veszélyben forog.