Sallai másodosztályba kerülhet, Dárdai festett körmű kedvence pótolhatja

Új edzővel új korszakot nyitott a Freiburg a nyáron, Sallai Roland pedig nem volt tagja a meccskeretnek az első tétmérkőzésen múlt héten a Német Kupa első fordulójában. Ennek oka az lehetett, hogy extra pihenőt ajánlottak fel neki a nyári Európa-bajnokság után, az viszont érdekes volt, hogy a szélső élt is ezzel a lehetőséggel, noha az új edzővel való mielőbbi megismerkedés fontos lehetett volna. Nem titok, hogy Sallai régóta távozni szeretne Freiburgból, és a mostani nyár minden tekintetben ideálisnak tűnt a váltásra. Egyrészt Sallai egyénileg remek Eb-n volt túl, másrészt 27 évesen abban a korban van, hogy megérett az előrelépésre és még nem is késett el vele. S talán a legfontosabb, hogy a szerződése jövő nyáron jár le, így a Freiburgnak is érdekében áll most eladni, hiszen utoljára kaphatna érte jó pénzt.

Dárdai Pál legjobb játékosa volt Fabian Reese a Herthában, ő pótolhatja Sallai Rolandot Freiburgban (Fotó: EPA/Andreas Gora)

Korábban Premier League, Serie A és La Liga klubok érdeklődéséről lehetett hallani, azonban ezek a hírek elcsendesedtek, és a legfrissebb angliai információ szerint Sallai kérője most a Leeds United lehet. Angliáról és jó nevű klubról is van szó, csakhogy a Leeds jelenleg csak a másodosztályban szerepel. Ez minden lenne, csak nem előrelépés egy stabil, az elmúlt években az élmezőnyben is megforduló Bundesliga-csapatból érkezve. Állítólag a Leeds korábban is érdeklődött, akkor azonban nem volt esélye, nyilván azért nem, mert a magyar játékos jobb lehetőségekben bízott, ám azóta megváltoztak a dolgok, ezért lendült újra akcióba az angol klub. Hogy ehhez a lehetőséghez most hogyan áll Sallai, azt egyelőre nem tudhatjuk, de az valószínűnek tűnik, hogy a Freiburg idő közben nem ült tétlenül, és számolt a nyári távozásával.

Dárdai Pál felfedezettje érkezhet Sallai helyére?

Erre utal a német Sky Sports híre, miszerint a Freiburg Fabian Reese megszerzésén dolgozik a Herthától. Reese Sallaihoz hasonlóan támadó, és főként a szélen szokták bevetni. Az előző idényben ő volt a másodosztályú berliniek legjobbja, Dárdai Pál vezetése alatt 35 tétmeccsen 13 gólt és 17 gólpasszt hozott össze, és ő volt az, akit a kifestett körmei miatt pécéztek ki bizonyos körök. A német lap azt is írja, hogy Reese megszerzésének egyik feltétele, hogy a Freiburg előbb eladjon valaki, és az előzmények ismeretében nem lenne meglepetés, ha Sallai lenne az, aki eladásra vár.

A magyar válogatott szempontjából nagyon nem mindegy, hogy a jelenlegi egyik legjobb magyar labdarúgó sorsa hogyan alakul.