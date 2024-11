A Milan edzője szerint könnyebb legyőzni a Realt, mint az olasz kiesőjelöltet

Bár a Real Madrid is élt már meg jobb napokat, egyértelműen a királyi gárda számított a keddi, AC Milan elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés esélyesének. Az olasz csapat tétmérkőzésen 2009 óta nem győzte le a spanyol főváros büszkeségét, hazája bajnokságában és a nemzetközi porondon sem brillírozik, így kevesen kapták volna fel a fejüket a Real Madrid győzelme láttán.

Ehhez képest a milánói Malick Thiaw a 12. percben góllal szomorította el a Santiago Bernabéu közönségét. Erre gyorsan jött a válasz, a 23. percben Vinícius Júnior tizenegyesgóljával 1-1 volt az állás, ám innentől csak futott az eredmény után a Real Madrid, amely érvényes gólok híján sárga lapokat szerzett. Végül Álvaro Morata és Tijjani Reijnders találataival 3-1-re kapott ki, jelen pillanatban csak a 17. a Bajnokok Ligája tabelláján – éppen keddi ellenfele, az AC Milan az alsó szomszédja.

Az AC Milan háromszor ünnepelt a Real Madrid közönsége előtt. Fotó: AFP/NurPhoto/Guillermo Martinez

A spanyol alakulatot irányító Carlo Ancelotti elismerte, aggódik, mert a Real Madrid a Barcelona utáni 4-0 után újabb rangadót veszített el hazai pályán. Kollégájának, Paulo Fonsecának a szavai sem simogathatják az olasz szakember lelkét, ugyanis

a piros-feketék trénere elmondta, a Serie A-ban a vonal alatt lévő Monza ellen 1-0-ra megnyert meccs küzdelmesebb volt az AC Milannak, mint a BL rekordbajnoka elleni keddi csörte.

– Olaszországon kívül nem tudják az emberek, mennyire nagy kihívást is jelent a Serie A – kezdte Fonseca. – A Monza emberfogásos védelmet alkalmaz, a következő ellenfelünk, a Cagliari, az előző idényben pedig az Atalanta volt az egyetlen csapat, amely képes volt legyőzni a Bayer Leverkusent, egyébként pedig így védekezik. Őszintén szólva, a taktika miatt nehezebb az olasz bajnokságban játszani, mint a Bajnokok Ligájában. Most könnyebb dolgunk volt, még ha a világ legjobb csapata ellen is játszottunk, mert itt minden teljesen más. Talán azért gondolják azt az emberek, hogy az olasz meccsek nem szórakoztatók, mert nagy taktikai csatákról van szó.

A milánóiak nem ijedtek meg a Real Madridtól

A kinevezésekor Fonseca arról beszélt, szeretné megváltoztatni azt, ahogy az emberek az olasz futballt látják. Szerinte a Real Madrid ellen bizonyította is az együttese, hogy az olaszok nem csak védekezni tudnak.

– Úgy hiszem, hogy azért nyertünk, mert a játékosok bátrak voltak és a saját játékukat játszották anélkül, hogy bárkitől is megrettentek volna. Meg akartuk tartani a labdát, nagyszerű dolgokat csináltunk az első félidőben. A szünet után ugyan egy kicsit szenvedtünk, de csapatként küzdöttünk, és megérdemeltük ezt a győzelmet. Nemcsak azért, mert három gólt szereztünk, hanem azért is, mert kiválóan teljesítettünk – vélekedett az olasz mester.

Az AC Milan legközelebb a Slovan Bratislava ellen mutathatja meg, hogy mire képes, november 26-án látogat Pozsonyba Fonseca együttese. A Real pedig a Liverpool ellen próbálhat meg javítani. Bár most a Vörösök szárnyalnak, a madridiak a mumusaik, 2009 óta képtelenek legyőzni ezt az ellenfelet. Talán éppen most jött el ez a pillanat, mint az AC Milan esetében…