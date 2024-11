A Liverpool-szurkolók az ellenfél edzőjét éltették – így reagált Slot

Amikor hatvan perc elteltével 0-0-t mutatott az eredményjelző, Liverpool vörös felén annak is örültek volna, ha a csapatuk legalább egy gólt begyötör a Bayer Leverkusen kapujába a kedd esti Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A német gárda remekül védekezett, az angolok helyzetek nélkül maradtak. Aztán viszont minden egy csapásra megváltozott, Luis Díaz révén a 61. percben megszületett a várva várt gól, ez pedig úgy felrázta a Liverpoolt, hogy végül meg sem állt négyig, a kolumbiai szélső pedig háromig.

Bár a német bajnok pont nélkül távozott az Anfieldről, Xabi Alonsónak sikerült fejfájást okoznia kollégájának, Arne Slotnak.

– Mint már annyiszor, az edzők megváltoztatják a taktikájukat, amikor az Anfieldre jönnek, vagy ellenünk játszanak. Ezt láttuk ma is. A Leverkusen több meccsét is megnéztük, és sosem láttam Victor Bonifacét balszélsőként játszani. Kilences nélkül játszottak, ezért voltak többen a középpályán. Nehéz volt magasan letámadni. Ami jó volt, hogy alig engedtünk nekik helyzeteket, ha valaki lövéssel próbálkozott az első félidőben, azok mi voltunk. A második félidőre módosítani tudtunk a taktikánkon, több kockázatot vállaltunk, és megtartottuk a labdát. Általában 5-2-3-as felállásban védekeznek, most viszont ez 4-4-2 volt, szóval sokat változtattak, így nekünk is lépni kellett erre a szünetben – árulta el a Liverpool menedzsere.

A Liverpool remekel, Slotnak jár az ének

Így is lett, ennek is köszönhetően nyertek 4-0-ra a Vörösök. Slot nagy kedvenc lesz Liverpoolban, ha a csapata a folytatásban is szárnyalni fog. Eddig tizenöt tétmeccsből tizenhármat megnyert az együttes, nem véletlen, hogy a meccs végén Slot nevétől voltak hangosak a lelátók.

– Mindig jobb, ha egy menedzsernek énekelnek, mintha kifújolnák őt. Ez különleges, és már a kezdetektől fogva így volt. Ezért Jürgen Kloppnak kell köszönetet mondanom, ő az, aki előrukkolt a dalommal – emlékeztetett a holland vezetőedző. – Az, hogy a vezetőedzőnek énekelnek, nem túl gyakori. Legalábbis Hollandiában nem, itt sokszor előfordul. Jó volt hallani a dalt, de nekem az is tetszett, amit Xabinak énekeltek. Különleges játékos volt ő a klub életében, megérdemli, hogy őt éltessék. Nemcsak emiatt, hanem azért is, amit a Leverkusennel elért. Megnyerte a bajnokságot és a kupát, a nemzetközi porondon pedig döntőbe jutott – tette hozzá.

Xabi Alonso közkedvelt figura Liverpoolban Fotó: AFP/Paul ELLIS

Miért szeretik Xabit Liverpoolban?

Míg Slotot csak most szeret(het)ték meg a Liverpool-szurkolók, Xabi már két évtizede kedvenc, mivel 2004 és 2009 között az angolok játékosa volt. A kedd este után a spanyol edző egyik szeme sír, a másik nevet. A nagy vereség elkeserítette, a fogadtatása viszont megmelengette a szívét.

– Sok dolgot mondhatnék, sok mindent megmagyarázhatunk a játékosoknak, de elérni, hogy figyelmen kívül tudják hagyni az itteni hangulatot... Tudom milyen az, amit a Liverpool játékosai átélnek. Extra energiát kapnak, úgy érzik, hogy eljött a pillanat, a közönség mögöttük áll, ideje rákapcsolni. Nem könnyű védekezni ellenük ilyenkor. Próbáltunk felkészülni erre a meccs előtt, de ez nagyon nehéz, és nem tudtunk megbirkózni vele. Így volt ezzel a Brighton is szombaton. Egy dolog beszélni erről, a megvalósítás már egy másik.

Topcsapatok ellen túl kell jutnod a nehéz pillanatokon. Nem vagyunk boldogok, de ez nem a világvége. Ma nehezebb lesz elaludnunk, de holnaptól már a következő mérkőzésre koncentrálunk – húzta alá Xabi, aztán pedig a dalra is reagált.

– Nagyszerű fogadtatásban volt részem. A meccs miatt keserűség van bennem, emiatt nem is tudtam annyira élvezni a fogadtatást, de jólesett, és hálás vagyok, hogy ilyen szoros a kapcsolatom a klubbal még ennyi év elteltével is. Ez szép volt, de még szebb lett volna, ha jobb eredményt érünk el. Most tovább kell lépnünk.