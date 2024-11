Élőben kelt ki Sallai Roland ellen az ingerült török szakértő + videó

Mint beszámoltunk róla, Sallai Roland továbbra is gól nélkül áll a török bajnokságban. Hiába játszotta végig a Galatasaray szombaton 1-0-ra megnyert meccsét a Bodrum ellen, kihagyott egy óriási helyzetet: öt méterről nem tudott a kapuba lőni egy kipattanót, belelőtte a labdát a kapusba. Íme a jelenet:

Sallai már a hetedik meccsén van túl a Galatasaray színeiben, de gólja még nincsen, és kezdenek felerősödni a kritikus hangok a teljesítménye miatt a török médiában. Ennek ékes példája Levent Tüzemen kifakadása a magyar támadó miatt, ami élő adásban ment le az említett meccs után. A kritikus elismert futballszakértő Törökországban, és feldúltan beszélt Sallairól. Azt állította, hogy amíg az első félidő végén nem került emberelőnybe a Galata, addig egy veszélyes támadása sem volt, amiben a szerinte hatástalan Sallai is bűnös volt.

Sallai Roland helyett mást kellett volna leigazolni a szakértő szerint

– Ahelyett, hogy megvették Sallait, inkább Ogüz Aydint kellett volna leigazolni – jelentette ki Tüzemen, aki addigra már felhergelte magát. – Miért is nem őt vették meg? Okan Buruk őt játszathatta volna a szezon elejétől kezdve, biztosítva az fejlődését, és Vincenzo Montella is használhatná őt a válogatottban. De most nem ezt láthatjuk, mert lemaradtak, hogy aztán az utolsó pillanatban megvegyék Sallait. Most meg kereshetnek egy új szélsőt.

A török szakértő feldúlt monológja:

A Tüzemen által megemlített Ogüz Aydin egy 24 éves török balszélső, aki az előző idényben 35 bajnokin 13 gólt és hét gólpasszt ért el az Alanyaspor színeiben a török élvonalban, majd a nyáron a Galatasaray nagy riválisa, a Fenerbahce igazolta le hatmillió euróért. A Galata papíron ugyanennyit adott Sallaiért a német Freiburgnak az átigazolási időszak utolsó pillanatában szeptember közepén.

Ami azt illeti, Aydin sem szárnyal a Fenerben, gyakorlatilag kiegészítő ember eddig José Mourinho csapatában. A törökök persze most a márciusi, magyar válogatott elleni Nemzetek Ligája-pótselejtező miatt is hergelhetnek Sallai ellen, saját játékosaik érdekében.