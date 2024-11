Kacsa volt a Varga Barnabásról szóló hír, a Fradi tiszta vizet öntött a pohárba

Egy jó hír máris érkezett Hamburgból a Fradi-szurkolók számára: Varga Barnabás ott lehet a pályán a Dinamo Kijev ellen. Korábban több helyen eltiltottnak jelezték a válogatott csatárt, aki legutóbb a Nice elleni meccsen a második sárga lapját is megkapta, és az MTI meccselőzetese is arról írt, hogy Varga eltiltás miatt nem játszhat. A Fradi helyszíni sajtótájékoztatóján azonban tisztázták, hogy az El-ben csak három sárga után jár eltiltás, így Varga bevethető a Dinamo ellen is.

Varga Barnabás a képen látható eltiltása kacsa. Fotó: Eredmenyek.com

A kijeviek a háború miatt játszanak semleges helyszínen, a Fradit emiatt fogadják Hamburgban. A közös múlt nem a magyar bajnok mellett szól. Legutóbb négy éve a Bajnokok Ligájában találkozott a két csapat, akkor a hazai 2-2 után Dibusz Dénesék 1-0-ra kikaptak az ukrán fővárosban. A legemlékezetesebb összecsapás pedig az 1975-ös KEK-döntő volt, amelyen az akkor még szovjet Dinamo 3-0-ra győzött Bázelben. A kijevieknek a mostani Fradi elleni meccs is egyfajta döntővel érhet fel, mert három kör után nemcsak pont, hanem szerzett gól nélkül állnak az utolsó előtti helyen – muszáj lenne nyerniük.

A Fradi edzőjét nem téveszti meg a Dinamo nulla pontja

A Dinamo gyenge rajtja csalóka lehet, mert eddig a Lazio, a Hoffenheim és az AS Roma ellen három kifejezetten nehéz ellenfele volt. Közben az ukrán bajnokságban hasít a csapat, 11 forduló után kilenc győzelemmel és mindössze két döntetlennel áll az élen. Erről beszélt Passcal Jansen is.

– Az ukránok más arcukat mutatják otthon és nemzetközi szinten – szögezte le a Fradi holland edzője. – Utóbbi esetben kevésbé domináns a játékuk. De ebben hasonlít a két csapat helyzete.

Jansen kiemelte, hogy a Dinamónak az első három körben nagyon erős, csupa élbajnokságban szereplő ellenfele volt, de ezúttal is nehéz mérkőzésre kell készülnie. Jelenleg a továbbjutó, 23. helyen áll a Fradi az El-ben, hiszen az Anderlecht és a Tottenham elleni szűk vereségek után legutóbb legyőzte a francia Nice csapatát. Egy újabb győzelem sokat érhetne a kijeviek ellen: az UEFA szimulációja szerint átlagosan nyolc pontra lehet szükség a továbbjutáshoz, az FTC pedig az alapszakasz feléhez érve már hatnál tartana.

– Mindig minden esetben a három pontért harcolunk – jelentette ki Jansen. – A taktikánk változhat, de a cél nem, az pedig a győzelem. Azt szeretnénk, ha csütörtök estére már hat pontunk lenne, mert ez egy jó lehetőség, hogy növeljük a két csapat közti különbséget. Persze az Európa-ligában nincs könnyű ellenfél, mindegyik együttesnek megvannak a maga erősségei. Ez igaz a Dinamóra és a Ferencvárosra is. Megvan ennek a meccsnek is a maga kihívása.

Cristian Ramírez: Tudjuk, miért vagyunk itt

A Fradi védője, Cristian Ramírez kifejtette, a második számú európai kupasorozatban minden meccs nehéz, a csütörtöki is az lesz, függetlenül attól, hogy semleges pályán rendezik, ugyanakkor elismerte, hogy ez kedvező a Ferencváros számára. Hozzátette, a Dinamónak jó játékosai vannak, ők mégis nagyon pozitívan várják ezt az összecsapást.

– Tudjuk, miért vagyunk itt. Nagyon fontos meccs lesz, amelynek élvezni fogjuk minden percét – fogalmazott Ramírez.

A hamburgi Volksparkstadionban a svéd Mohammed Al-Hakim játékvezető sípjelére 21 órakor kezdődik csütörtökön az összecsapás.