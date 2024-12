Gulácsi és Orbán számára is sokkoló lehet, amire az RB Leipzig vezetése készül

A Bajnokok Ligája alapszakaszában öt forduló után a 36 csapat között három akad, amely pont nélkül áll: a Slovan Bratislava, a Young Boys és az RB Leipzig, és az öt vereség a németek esetében hatalmas meglepetés. Gulácsi Péter és Willi Orbán együttesét a Bundesligában is komoly csapások érik, de itt a negyedik helyen áll, dacára annak, hogy a legutóbbi két meccsét itt is elveszítette. S az, hogy múlt szombaton hazai pályán 5-1-re maradt alul a Wolfsburg ellen, sokkoló hatású Lipcsében.

A klub vasárnap bejelentette, hogy távozik Rouven Schröder sportigazgató, hivatalosan azért, hogy a partneregyesület Red Bull Salzburgot segítse a továbbiakban. A klub közlése szerint a 49 éves szakember távozása nincs összefüggésben a csapat utóbbi pocsék eredményeivel, és a dpa német hírügynökség is arról írt, hogy Schröder távozása már napokkal ezelőtt eldőlt.

Willi Orbán kiállt Marco Rose mellett

– Szerdán az Eintracht Frankfurt lesz az ellenfelünk a Német Kupában, és ismét nagyon nehéz dolgunk lesz. Meg kell próbálnunk sokkal jobban csinálni az alapvető feladatainkat – tekintett előre vasárnap a holnapi mérkőzésre a csapatkapitányi karszalagot is viselő Willi Orbán. A védő hozzátette, teljes mellszélességgel Marco Rose vezetőedző mögött állnak.

– Kiváló edző, egyszerűen passzol hozzánk – szögezte le Orbán.

Ám az RB Leipzig olyan mély gödörben van, hogy az lenne a meglepetés, ha nem hallanánk híreket arról, hogy Rose napjai meg vannak számlálva a lipcsei kispadon.

Erik ten Hag érkezik az RB Leipzig kispadjára?

A német Sky újságírója, Patrick Berger szerint a Manchester United október végén menesztett szakvezetője, Erik ten Hag is jelölt az RB Leipzig labdarúgócsapatának vezetőedzői posztjára. A holland tréner munkássága jelentős feszültséget generált az MU szurkolói között. Erik ten Hag 2022 nyarán lett a Vörös Ördögök szakvezetője. Két trófeát nyert csapatával, 2024-ben FA-kupát, 2023-ban pedig Ligakupát. A Premier League-ben a 2022/23-as idényben a harmadik, a 2023/24-esben viszont csak a nyolcadik helyen végzett az MU, és idén sem úgy kezdett a bajnokságban, ahogy a szurkolóik elvárnák. Mi több, a csapat a Premier League történetében még soha nem indította ilyen rosszul az évadot, mint most. Amikor Erik ten Hagot lapátra tették, a 9. forduló után 11 ponttal a 14. helyen állt. A tréner azonban nem igazán gyakorolt önkritikát, és gyakran hivatkozott arra, hogy két trófeát nyert a csapattal.

Sok MU-drukker lélegzett fel, amikor a szakvezetőt elküldték, és azóta előrébb is lépett az együttes, a beugró Ruud van Nistelrooy, majd az új tréner, Ruben Amorim irányításával. Jelenleg a bajnokságban a csapat a kilencedik helyen áll, a utóbbi hét meccsén pedig öt győzelem és két döntetlen a mérlege. De visszakanyarodva Ten Haghoz, most az RB Leipzig szurkolóinak is lehetnek rossz érzéseik vele… A közösségi médiában is sokan értetlenkednek, de persze akadak olyanok is, akik Ten Hag szép éveire emlékeznek az Ajax kispadján. De tegyük hozzá, hogy ők vannak kevesebben.

Patrick Berger szerint az RB Leipzig vezetésének van másik jelöltje is a vezetőedzői posztra, mégpedig a német Roger Schmidt, aki volt az RB Salzburg (2012–14), a Bayer Leverkusen (2014–17) és a PSV (2020–22) szakvezetője is, az utóbbi két évben, augusztusig pedig a Benfica kispadján ült. De ő a hírek szerint most a télen nem akar munkát vállalni.