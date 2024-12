Rossi kegyvesztett védője Norvégiába menekülhet, ma tárgyalnak a felek

„Jó érzés, ha az emberre számítanak, de mivel egyelőre még nem játszom folyamatosan, ahhoz az úthoz kell visszatalálnom, s ez belépő lehet a következő összetartásra” – mondta Lang Ádám három hete a Nemzeti Sportrádiónak nyilatkozva. A 31 éves, 70-szeres válogatott védő legutóbb a nyári Európa-bajnokságon volt a nemzeti csapat tagja, június 15-én a Svájc ellen 3-1-re elveszített csoportmeccsen szerepelt Marco Rossi együttesében. Mivel ciprusi klubcsapatából, az Omonia Nicosiából kiszorult, az ősszel Rossi sem hívta meg a Nemzetek Ligája-mérkőzésekre.

Lang Ádám a nyári Eb előtt a válogatott edzőtáborában, Telkiben Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Lang Ádám sorsa ma eldőlhet

Lang Ádám pedig megelégelte, hogy Cipruson nem kap játéklehetőséget, a szezonban mindössze hat mérkőzésen 284 percet játszott, ezért úgy döntött, hogy elhagyja az Omoniát, ahova még 2019-ben igazolt, és ahol sokáig biztos helye volt a csapatban. Bajnoki címet (2021), valamint kupagyőzelmet (2022, 2023) is ünnepelhetett. A ciprusi kerkida.net tegnap este arról számolt be, hogy Lang és az Ominia „előrehaladott tárgyalásokat” folytat a játékos téli átigazolásáról, egy meg nem nevezett norvég klub leigazolná a védőt, és „24 órán belül” személyesen is tárgyalnak a felek – írta meg a Csakfoci.hu.