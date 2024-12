Ibra beszólt a Bayernnek – Zlatan szerint a bajorok csórók voltak ahhoz, hogy leigazolják

Vélhetően arra a kérdésre, hogy ki az a legkarakteresebb világsztár, aki az angol, az olasz, a francia és a spanyol bajnokságban is megfordult, remekül játszott, ám hiába nyújtott világklasszis teljesítményt, soha nem nyerte meg az Aranylabdát – nos, akkor a többség azonnal Zlatan Ibrahimovic nevét mondaná. Ugyanis a svéd csatár pályafutása során ezt az elismerést sosem kapta meg, annak ellenére sem, hogy 34 trófeát nyert, több mint 570 gólt lőtt klubjaiban és a svéd válogatottban, valamint az 1990-es és a 2020-as évek között négy egymást követő évtizedben is betalált az ellenfelek hálójába.

A Malmöben kezdte a karrierjét (40 meccsen 16 gól), majd hosszú és sikeres karrierje során az öt európai topligából négyben megfordult – angol (Manchester United 33/17), olasz (Juventus 70/23, Milan (213/133, Inter 88/57), spanyol (Barcelona 29/16), francia (Paris Saint-Germain 122/113) – de Németország és a Bundesliga kimaradt. Ugyanakkor játszott az Ajaxban – két bajnoki címet szerzett és 74 meccsen lőtt 35 gólt –, illetve az MLS-ben a Los Angeles Galaxyban, ahol szintén nem spórolt a gólokkal, hiszen 56 meccsen 52 alkalommal talált be az ellenfelek hálójába. Ha a veretes listát nézzük, a malmői kezdetek után Ibra a PSG kivételével kizárólag BL-győztes csapatokban játszott, ráadásul mindenhol főszerepet.

A korábbi svéd klasszis a Footboom1.com portálnak nemrégiben elárulta, el tudta volna képzelni magát a Bundesligában is, sőt, abban sem talált volna kivetnivalót, ha magára ölthette volna a német rekordbajnok Bayern München mezét. Szokott humorával indokolta meg, miért nem lett a bajorok játékosa.

Zlatan Ibrahimovic a Malmöben kezdte káprázatos pályafutását (Fotó: Aftonbladet/Hansson Krister)

– Biztosan nem lett volna rossz, már csak a klub történelme és játékosai miatt is. Számomra a világ öt legnagyobb klubja közé tartoznak. Engem viszont nem engedhettek volna meg maguknak, csórók voltak ahhoz, hogy megszerezzenek. De ha őszinte akarok lenni, akkor sosem volt arra lehetőség, hogy a Bayernbe igazoljak, amikor viszont ez felmerülhetett volna, másfelé sodort a sorsom. Pedig csodálom a német futballt és a válogatottat. Szeretem az ottani stadionokat is, mert mindig teltház van a meccseken – jelentette ki Ibrahimovic. Ellenük viszont hatszor is játszott, és a Juventus, valamint az Inter játékosaként háromszor is legyőzte a bajorokat.

A jelenleg a Milannál tanácsadóként dolgozó korábbi klasszis csatár jelenleg a táncparketten is bizonyítja, akár Fred Astaire posztján is képes lenne világklasszis produkcióra.