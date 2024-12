„Kedves” újpesti üzenet a hegyről: Pusztulj, Fradi!

Pillanatnyi helyezéstől, a csapatok aktuális helyzetétől, erősségétől függetlenül a derbi a magyar labdarúgás kiemelkedő eseménye. Eddig 242-t játszottak belőle, az újabb, 243. felvonásra vasárnap este, a Szusza Ferenc Stadionban kerül sor. Ha mégis először a tabella alapján közelítenénk meg a rangadót, azt láthatjuk, hogy az eddig 14 mérkőzést játszó Újpest 22 ponttal a hatodik, míg a 12 meccsen 27 pontot szerzett Ferencváros a második a pontversenyben. Csupán ötpontnyi a különbség. A két csapat egyéb mutatói sem térnek el jelentősen, az Újpest 18 lőtt és 12 kapott gólt számlál, míg a Fradi gólaránya 22-11. Ugyanakkor az utolsó, Megyeri úton rendezett derbin a Fradi 5-0-ra kiütötte az Újpestet.

Éppen ezért a vasárnapi derbinek ezúttal sokkal nagyobb a tétje, mint az előző években bármikor. A lila-fehérek 26 mérkőzés óta nyeretlenek a Fradival szemben, de az utolsó pontszerzésük óta is 17-szer találkoztak már a felek: 2019 óta még csak pontot sem tudott szerezni a derbiken az Újpest, amely győzelemnek ennél is régebben, 2015. december 12-én örülhetett az ősi rivális ellen. Viszont Újpesten a tavaszi tulajdonosváltást követően összeállni látszik egy olyan csapat, amely méltóképpen képviselheti a klubot a hazai bajnokságban. Ha valamikor, akkor most jöhet el az a pillanat, hogy véget érhet a negatív sorozatuk, hiszen a szezonnyitón elszenvedett vereségtől eltekintve a mostani szezonban – immáron hat meccs óta – veretlen az Újpest hazai pályán.

A Fradi-tábor csak a győzelmet tudja elfogadni az Újpest ellen Fotó: Facebook/Green Monsters

Természetesen mindkét tábor készül a vasárnap estére, és mind a zöld-fehérek, mind a lila-fehérek saját csapatuk győzelmében hisznek. A derbi miatt jelenleg minden egyéb a háttérbe szorul a Fradi-drukkereknél, akiknek egy csoportja szombat este meglátogatta a csapatot a népligeti edzőközpontban. A szurkolók egyértelmű üzenetet küldtek a csapatnak: nem számít, hogyan, de győzelmet várnak!

Szent Gellért-szobor elé feszítették ki üzenetüket a lila-fehér szurkolók Fotó: Sportal

Nos, újpesti oldalon is nagy a feszültség, hiszen idén már nem a kiesőzónára, hanem a dobogó felé szeretnének figyelni. A lila-tábor győzelmet remél, és a Sportal cikke szerint ennek megfelelően, de nem éppen a legbarátságosabban hangolnak az újpesti ultrák a vasárnap este 19:30-kor kezdődő találkozóra. Aki ma az Érzsébet-hídon haladt Buda felé, az jól láthatta a lilák egyik üzenetét, melyet egy hatalmas molinóra feszítettek ki a Szent Gellért-szoborhoz: „Pusztulj, Fradi!” felirattal üzentek a rivális fanatikusainak, sugallva, milyen fogadtatásra számíthatnak a Megyeri úton.