Összeáll-e a félelmetes Böde-Böde csatársor?

Az elmúlt pénteken, a Nyíregyháza ellen 4-2-re elveszített találkozón Böde Dániel ismét betalált a hálóba, és a 38 éves paksi ikon ezzel megszerezte pályafutása 183. találatát, amiből 152-t az első osztályú bajnokságban szerzett. Gólérzékenységét jól jelzi az az adat, hogy pályafutása során a transfermarkt.co.uk adatai alapján 561 találkozón pályára lépve valamivel több, mint 37 percenként talált be az ellenfelek hálójába. Jelenleg többedmagával vezeti az NB I góllövőlistáját 6 találattal, mindezt úgy, hogy a meccsek döntő többségében vagy csereként áll be, vagy ha a kezdőbe jelöli Bognár György, a paksiak vezetőedzője, akkor lecseréli őt.

Böde Dániel fejjel és lábbal is életveszélyes, jelenleg 6 góljával vezeti az NB I-es góllövőlistát Fotó: paksifc.hu

A családban azonban mégsem ő, hanem a 42 éves bátyja, a vármegye III-ban vitézkedő Madocsa centere, Böde István az igazi gólvágó. A csatár legutóbb hét gólt jegyzett a Gyapa Derbi SE ellen 16–2-re megnyert bajnoki mérkőzésen.

– Mondhatjuk, hogy kijött a lépés, de lehetett volna szebb is, mert maradt még ki bőven helyzet, főleg az első félidőben. Tudom, hogy lőttem már hetet egy meccsen, de az jó régen volt, a részletek nem ugranak be – árulta el a teol.hu portálnak adott interjújában Böde István, aki 2010. október 10-én a Tengelic kapuját vette be hétszer, csapata valamennyi találatát ő szerezte.

Az idősebb Böde eddigi hosszú pályafutása során összesen hétszáznegyvenhárom gólnál jár, a jubileumi 700-dikat tavaly, az Őcsénynek rúgta. Jó formában érzi magát, érez magában még néhány gólt, de, hogy meglesz-e a 800? Nem tudja, az még messzinek tűnik véleménye szerint. Mivel öccse beceneve a Madocsai Messi, így adott a kérdés, vajon összeáll-e legalább egy találkozóra a félelmetes Böde-Böde csatárduó.

A 42 éves Böde István legutóbb hét gólt jegyzett a Gyapa Derbi SE ellen 16–2-re megnyert bajnoki mérkőzésen Fotó: Teol.hu

– Fizikálisan rendben vagyok, szerencsére a sérülések is elkerültek az utóbbi időben, de én sem leszek fiatalabb. Tervek szerint ezt és a következő szezont még vállalom, utána viszont szögre akasztom a futballcipőt. Azt mindenki láthatja, hogy Dani milyen formában van, nem tudom elképzelni, hogy legalább két év ne legyen benne a profik között. Igazi győztes típus, nem vegetál, megy előre, fontos tagja még 38 évesen is a Paksnak. Nem tudok rá várni, mert bár valóban elkerültek a sérülések, a meccsek után minden porcikám fáj – jelentette ki Böde István.

Elárulta, ezekben a napokban rengeteget néznek közösen televíziót, hiszen Böde Dániel felesége, Böde-Bíró Blanka miatt kiemelten követik a kézilabda-válogatott mérkőzéseit. István az öccsével együtt bízik abban, hogy a csapat eléri a szövetség célkitűzését, vagyis bejutnak a legjobb hat közé a kontinenstornán.