Liverpoolban már tudják, hogy sztárjátékosuk a Realt választotta

Már-már minden tökéletes a Liverpool háza táján. A csapat szárnyal, a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában is vezet, az idény során csak egyszer kapott ki. Egy „apróság” miatt azonban még bánkódhatnak a szurkolók, mivel a klub képtelen megegyezni három kulcsjátékosával is a közös folytatásról.

Mint ismert, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Szalah és Virgil van Dijk szerződése is 2025 nyarán jár le. A klub már mindegyikük elé letett egy hosszabbítási ajánlatot, ám egyelőre egyikük sem elégedett a feltételekkel, ezért az ügy tovább húzódik, miközben az új év beköszöntével a trió tagjai más együttesekkel kezdhetnek tárgyalni, előszerződést is köthetnek.

Alexander-Arnold a Liverpool csapatkapitánya akart lenni

A megegyezésekre annak ellenére sem került eddig sor, hogy Szalah és Van Dijk már többször világossá tették, hogy Liverpoolban képzelik el a jövőjüket. Alexander-Arnold esetében kissé árnyaltabb a helyzet. Az volt az álma, hogy Steven Gerrardhoz hasonló karriert fusson be a Vörösöknél, de már jó ideje hallani lehet arról, hogy talán engedne a védőproblémákkal küzdő Real Madrid csábításának.

A Marca spanyol lap pénteken egyenesen arról számolt be, hogy az angol futballista már tudatta is a Liverpool vezetőségével, akik az év vége előtt döntést vártak tőle, hogy a spanyol gigásznál folytatja. Mint írják, Alexander-Arnold új terepen is kipróbálná magát, miután a klub akadémiájáról érkezve már minden elérhető címet megnyert a Liverpool játékosaként.