Egy Dominic ronthatja el a Liverpool karácsonyát

Két döntetlen még nem a világvége, de a Premier League-ben súlyos árat fizethet egy-egy élcsapat az elveszített pontokért. Az évnek ezen szakaszában általában a Manchester City szokott az angol éllovas mögött ólálkodni; idén meglepetésre a Chelsea vette át ezt a szerepet, és a néhány hete még magabiztosan vezető Liverpoolt üldözi, amelynek a Newcastle és a Fulham elleni döntetlenekkel két pontra olvadt az előnye – igaz, ez egy meccsel kevesebbet játszott a riválisainál.

Elveszítheti az első helyet a Liverpool

Ma pedig előzhet is a Chelsea, ehhez nem kell mást tennie, mint győzni a másik liverpooli gárda, az Everton otthonában. Hogy csak átmenetileg kerülnének-e az élre a londoniak, vagy ott is karácsonyoznak-e, az a Liverpoolon múlik, amely a forduló zárómeccsén, ma 17.30-kor a Tottenhamhez látogat.

A Vörösöket irányító Arne Slot nem csinálna nagy ügyet belőle, ha letaszítanák csapatát a trónról.

– Én csak tizenkilenc meccs után nézek rá a tabellára, mert addigra már mindenki játszott minden csapat ellen egyszer. Valószínűleg mindannyiunkkal előfordult, hogy egy kicsit szerencsések, vagy éppen szerencsétlenek voltunk. Például az Arsenal játékosai több piros lapot is begyűjtöttek az idény elején, ezért vesztett pontokat a csapat. Most mi is szerencsétlenek voltunk (a Fulham elleni – a szerk.) piros lappal, elhullajtottunk néhány pontot. Nekünk még meccselnünk kell a Tottenhammel idegenben, miközben az Arsenal már az idény elején túlesett ezen a mérkőzésen, azóta pedig a Chelsea is.

Nem azt kell néznünk, hogy hol álltunk idény közben, hanem hogy a végén hová jutunk. De ha már az idény közben akarunk értékelni, akkor az a legjobb, ha féltávnál tesszük – vélekedett a holland menedzser.

Slot a nyáron vette át a Liverpool irányítását. Egy évvel korábban a Tottenham is megkereste őt, de a tréner elutasította az ajánlatot. Most viszont nagyra tartja „beugrója”, Ange Postecoglou munkáját. Slot a pénteki sajtótájékoztatóján annyit dicsérte az ausztrál szakembert, hogy azzal viccelődött, már-már a kollégája ügynökének érzi magát. Pedig egyébként a Spurs nem remekel, csak a 11. a Premier League-ben, hét győzelme mellé hét vereség társul. Az elmúlt négy bajnoki mérkőzéséből csak egyet nyert meg: az utolsót, éppen az utolsó Southamptont ütötte ki 5-0-ra.

A Liverpool gólzsákja, Mohamed Szalah ma rekordot állíthat fel Fotó: AFP/Josep Lago

Solanke legyőzné egykori csapatát

A Tottenham feladatát nehezíti, hogy míg a Liverpool oldalán csak két hiányzót említhetünk Conor Bradley és Ibrahima Konaté személyében, addig Postecoglou tíz emberével sem számolhat vasárnap. A volt liverpooli Dominic Solanke viszont bevetésre kész, és mondanunk sem kell, hogy rendkívül motivált.

– Nagyon fiatal voltam, talán túl fiatal, amikor ott játszottam – idézte fel a Liverpooltól 2019-ben elköszönt támadó. – Minden meccset meg akarok nyerni és jól szerepelni. Természetesen amikor egy korábbi csapatommal nézek szembe, akkor az kicsit különlegesebb, és szeretném legyőzni őket. Nehéz mérkőzés lesz, de készen állunk a kihívásra – tette hozzá.

Egy liverpooli gólgépnek is különleges meccs lehet a mai, de más okból. A rekordokat halmozó Mohamed Szalah újabb csúcsot állíthat fel, amennyiben ma kioszt legalább egy gólpasszt valamelyik társának. Ez már az tizedik lenne a bajnoki idényben, gólokból pedig tizenháromnál jár a vonatkozó listát vezető egyiptomi – ő lehet az első játékos a Premier League történetében, aki karácsony előtt mindkét mutatóban kétszámjegyű számot tud felmutatni.