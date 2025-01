A negyedosztályba száműznék a Liverpool sztárját, Slot reagált

A Manchester United elleni mérkőzés előtt Trent Alexander-Arnold nevét gyakran emlegették Angliában. A Liverpool védőjét szeretné megszerezni a Real Madrid, ezért Arne Slottól a pénteki sajtótájékoztatóján is kérdezték a játékosról. A holland vezetőedző nem győzte dicsérni Alexander-Arnoldot, bár hozzátette, vannak még olyan területek, ahol fejlődhetne.

A Liverpool védői nem álltak a helyzet magaslatán (Fotó: AFP/Darren Staples)

Alexander-Arnold a negyedosztályban sem kell

Utóbbit bizonyította is a játékos a vasárnapi meccsen, aki a Manchester United első gólja előtt eladott egy labdát, de egyébként sem volt a helyzet magaslatán, több helyzetig is eljutottak az ő oldalán a vendégek. Ezt látva a United egykori játékosa, ma már televíziós szakértőként dolgozó Roy Keane kemény kritikát fogalmazott meg:

– Alexander-Arnoldnak sokat kell javulnia. Arról beszélnek, hogy a Real Madridhoz igazol. De a mai védekezése alapján inkább a Tranmere Roversnél fog kikötni – állapította meg Keane.

Nos, a Tranmere az angol negyedosztály huszadik helyén áll, mindössze hét ponttal előzi meg a sereghajtó Carlisle-t. Alexander-Arnoldból viszont nem kérnek, ezt a közösségi oldalaikon Keane tudtára adták: „Roy, Trent jöjjön a Tranmere-be? Még mit nem, jól megvagyunk nélküle.”

A 2-2-es döntetlennel végződött bajnoki után a BBC is az angol védőt kritizálta. Ezúttal Slot sem volt lenyűgözve játékosa produkciójától, és bár lecserélte őt, a lefújást követően a védelmére kelt.

– Nem, nem hiszem – reagált a Liverpool menedzsere, amikor arról kérdezték, a Realhoz való távozásáról szóló pletykák zavarták-e meg az angol futballistát. – Úgy gondolom, hogy Trentnek többnyire nagyszerű meccsei voltak a Liverpool színeiben. Talán akadtak olyan mérkőzések is, amikor nem nyújtotta a legjobbját. Ma is egy ilyen volt, de ebben a többiekhez is közrejátszottak. Ryan (Gravenberch – a szerk.) olykor nem volt elég közel hozzá, emiatt előfordult, hogy Trent két játékossal találta szembe magát. Szerintem inkább Dalot és Bruno Fernandes teljesítménye miatt láthattunk ilyesmiket, nem Trent játéka volt a fő ok.