Az Eintracht Frankfurt csúnyán elbánt a Fradi volt magyar futballistájával

„Haj, de nagy gól, Lajos!” – szakadt ki az 1988-as Német Kupa-döntőt idehaza közvetítő Gulyás László torkából, amikor Détári Lajos a saját maga által kiharcolt szabadrúgásból a kapuba tekerte a labdát, és ezzel örökre beírta magát az Eintracht Frankfurt történetébe. Azzal a Détári-góllal dőlt el 1-0-ra a Bochum elleni döntő, és legközelebb csak 2018-ban nyerte meg újra a kupát a Frankfurt. Meg is hívták a fináléra a korábbi magyar hőst, aki a szurkolókkal együtt énekelte a klubhimnuszt, a „Schwarz und wuss wie Schnee-t”. Az Eintracht múzeumigazgatója által megosztott városi legenda szerint Détári ezzel segített a csapatnak harminc év után újra megnyerni a Német Kupát…

Détári Lajos az Eintracht Frankfurt játékosaként. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Bár kétségkívül Détári Lajos az Eintracht történetének legismertebb magyar futballistája, korántsem ő az egyetlen. A csütörtöki Frankfurt–Fradi Európa-liga-meccs előtt megjegyezhetjük, hogy négy olyan hazai játékos is akad, aki mindkét klub alkalmazásában is állt. Détári után ebbe a sorba állt be Hrutka János, Huszti Szabolcs és ifjabb Lisztes Krisztián is. Közülük Huszti volt az, akire még szívesen emlékezhetnek a frankfurtiak, hiszen 2016-ban alapembere volt a csapatnak.

Azt sajnálhatjuk, hogy ezzel a mai napig Huszti az utolsó magyar pályára lépő tétmeccsen az Eintrachtban, hiszen tavaly nyáron nagy reményekkel igazolt oda a Fradiból Lisztes, ám eddig csak a negyedosztályú tartalékok között játszott, az Európa-ligába be sem nevezték, így a 19 éves középpályás biztosan nem léphet pályára volt klubja ellen sem.

Lisztes e tekintetben egyelőre nem Détári vagy Huszti útját járja Frankfurtban, hanem Hrutka Jánosét, csak remélhetjük, hogy az ő esetében még lesz egy happy endhez vezető fordulat. Hrutkának ez nem adatott meg 2000 nyarán, amikor a Kaiserslauterntől igazolt az Eintrachthoz, aztán néhány hét után, egyetlen pályára lépés nélkül máris szerződést bontottak vele, és jöhetett haza a Fradiba. A korabeli cikkek szerint csúnyán elbánt a Frankfurt a válogatott védővel: Hrutka egy edzésen összeszedett sérülés miatt kisebb térdműtéten esett át Budapesten, erről azonban Felix Magath vezetőedző valahogy nem szerzett tudomást, és ez lett az oka a hirtelen válásnak.

Tényleg zavarta Dombi Tibor az Eintracht Frankfurt edzését?

Magath egy másik magyar futballistának is a végzete lett Frankfurtban, de Dombi Tibor esete már nem a Fradi-vonalat erősíti a német klubnál. A debreceni legenda az 1999–2000-es idény első felében még kezdőjátékosnak számított, 15 Bundesliga-meccsen négy gólpassz is fűződött a nevéhez, aztán egy edzőváltás után megérkezett Magath, akinél kiszorult a csapatból. Elterjedt, hogy Dombi annyira zavarta az edzéseket, hogy emiatt rúgta ki őt Magath. Ez persze nem teljesen így történt…

– Felix Magath sokat kiabált, így az edzéseken is. Az egyik labdás gyakorlatnál megvolt, hova kell passzolni, majd egymás után hárman is rossz helyre továbbították a labdát. Negyedikként jöttem én, szintén rossz helyre passzoltam, erre az edző jókorát belerúgott a labdába, és elkezdett kiabálni, hogy nem igaz, hogy nem érti senki. Elmeséltem ezt a történetet, erre úgy hozták le a cikket, hogy zavarom az edzéseket – fedte fel a félreértést Dombi Tibor.

Rövid ideig volt még az Eintracht Frankfurt játékosa cserekapusként Petry Zsolt, aki később a város mellett telepedett le, és Pisont István is, aki Détári után az első magyar gólszerző volt a klub színeiben. Azóta csak Huszti iratkozott fel erre a listára.

Mi történik Lisztes Krisztiánékkal?

Amint említettük, ifjabb Lisztes egyelőre esélyt sem kapott erre, a Frankfurt másik jelenlegi magyar játékosa, Fenyő Noah azonban egy lépéssel közelebb jár a célhoz. A 18 éves védekező középpályás a klub utánpótlásából nőtte ki magát, s tétmeccsen ugyan még ő sem lépett pályára az Eintracht első csapatában, őt már benevezték az Európa-ligába, és a hat őszi meccs közül négyen a kispadon ült. Fenyő a Fradi ellen is bevetésre várhat.

Lisztes Krisztián a Frankfurt mezében. Fotó: IMAGO/Florian Ulrich

Nem lehetünk türelmetlenek Lisztessel és Fenyővel, hiszen nehezebb dolguk van, mint a magyar elődeiknek, a mostani Eintracht már nem az az Eintracht. Huszti idején még a kiesés ellen küzdött a csapat, de Détáriék kupagyőzelme is meglepetés volt a Bundesliga kilencedik helyezettjétől. Ezzel szemben a Frankfurt manapság élcsapat Németországban, jelenleg a rekordbajnok Bayern München és a címvédő Bayer Leverkusen mögött a bajnokság harmadik helyén áll, 2022-ben pedig a nemzetközi porondon is nagy sikert aratott, amikor megnyerte az Európa-ligát (most is simán továbbjutásra áll, ötödik az alapszakaszban).

A vb-győztes Mario Götze a Fradi ellen is vezér lehet

Főszerepet játszik a csapat közelmúltbeli sikereiben Markus Krösche sportigazgató, aki azelőtt Lipcsében dolgozott ugyanebben a pozícióban. 2021 óta építi az együttest, az ő érdeme volt többek között Randal Kolo Muani felfedezése, akit 2022-ben ingyen hozott el a Nantes-tól, majd egy évvel és 16 Bundesliga-góllal később 95 millió euróért adott el a PSG-nek. Jelenleg hasonlóan nagy üzletet köt Krösche egy másik csatárral. Az egyiptomi Omar Marmoush 2023 nyarán ingyen érkezett a Wolfsburgtól, arról pedig már megegyezés született, hogy 75 millióért megveszi őt a Manchester City.

Marmoush emiatt már ki is hagyta a Frankfurt legutóbbi bajnokiját a Dortmund ellen, amelynek a végén elköszönt a szurkolóktól. Huszonhat tétmeccsen 20 gólt és 14 gólpasszt termelt, a csapat legjobbja volt, a Fradi védőinek vele már nem kell megküzdeniük, de figyelmeztető jel, hogy a Frankfurt már Marmoush nélkül győzött a Dortmund ellen 2-0-ra az elmúlt hétvégén.

Dino Topmöller együttesének így is maradt gólvágója, a 22 évesen már 40 millió eurót érő Hugo Ekitike 26 meccsen 13 találatot jegyez az idényben. Hozzá hasonlóan kiemelt tehetség a Lisztest is háttérbe szorító török válogatott Can Uzun (19 éves), vagy éppen a svéd válogatott középpályás, Hugo Larsson (20). A fiatalokat rutinos váz köré építi Topmöller, aminek alappillérrei a rutinos német válogatott játékosok, a kapus Kevin Trapp (34), a belső védő Robin Koch (28), a középpályán pedig Mahmoud Dahoud (29) és Mario Götze (32).

Utóbbi a Bild elemzése szerint éppen újra feltámadt, a 2014-es világbajnoki döntőt a góljával a németeknek megnyerő egykori Bayern- és Dortmund-sztár energikusan kezdte az új évet. Götze már rég nem a góljaival és gólpasszaival tűnik ki, mint fiatalabb korában, hanem ahogy azt Topmöller a Dortmund legyőzése után megfogalmazta, elképesztő nyugalmat sugároz a labdával és nagyon okos védőmunkát végez a középpályán, ezzel a Frankfurt egyik legnagyobb vezére.

Európa-liga, alapszakasz, 7. forduló, csütörtök:

Eintracht Frankfurt–Ferencváros 21.00 (tv.: M4 Sport)

Pisont István Frankfurtról: