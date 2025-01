Hajnal Tamás a Fradi Európa-liga ellenfele ellen játszotta egyik legjobb meccsét – így emlékszik a történtekre

A Ferencváros sportigazgatója, Hajnal Tamás játékos-pályafutása jelentős részét Németországban töltötte, így több emléke is van a magyar bajnokcsapat csütörtök esti Európa-liga-ellenfeléről, a Frankfurtról (tv: M4 Sport, 21.00). Ezek közül kiemelkedik egy 2008 novemberében lejátszott találkozó, melyet az akkor a Dortmundban futballozó Hajnal csapata 4-0-ra nyert meg vendéglátóként – köszönhetően Hajnal Tamás góljának és három (!) gólpasszának.

Pozitív emlékek a Frankfurt elleni meccsekről

– Az a mérkőzés a mai napig különleges a karrierem szempontjából, négy kanadai pontot szereztem egy Bundesliga-meccsen. A gólpasszaim mind pontrúgásból születtek, éppen nemrég láttam egy statisztikát arról, hogy ez máig rekordnak számít – idézte fel emlékeit a lapunknak nyilatkozó sportvezető. – Volt egy másik ilyen bajnoki, amit már a Stuttgart színeiben játszottam a Frankfurt stadionjában, 2011 tavaszán, akkor igazoltam a klubhoz. Fontos mérkőzést nyertünk meg 2-0-ra, ebből jó játékkal és góllal vettem ki a részemet.

Összességében pozitív emlékeim vannak a Frankfurt elleni mérkőzésekről, illetve a frankfurti stadionról is, amelynek különleges hangulata volt, mindig nagy öröm volt ott játszani.

A jó háttérmunka eredménye látható a pályán is

A nosztalgia után kanyarodjunk vissza a jelenbe, ahol csütörtök este a német első osztályban 18 játéknap után a harmadik helyen álló Frankfurt az Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában fogadja a továbbjutásra álló FTC-t.

– Nagyon erős ellenfélről beszélhetünk, amely az elmúlt években komoly fejlődésen ment keresztül, és a Bundesliga egyik kiemelkedő csapata jelenleg is. Jó, szisztematikus munka zajlik a klubnál, ez megmutatkozik a pályán is. A Frankfurt remek játékosokat talál és fejleszt, magas színvonalat képvisel – mondta el a németekkel kapcsolatban Hajnal. – Tudjuk jól, hogy ennek a párosításnak ki az esélyese, látjuk, hogy az erőviszonyok mit mutatnak, ráadásul Németországban rendezik a meccset, ami szintén nagy előnyt jelent az ellenfélnek. Nekünk, a Ferencvárosnak minden egyes mérkőzésen, így ilyen helyzetben is az a célunk, hogy megtaláljuk a sebezhető pontokat. Mi tegyünk többet annak érdekében, hogy bravúrt tudjunk elérni, mert arra lesz szükség ahhoz is, hiszen pontot akarunk szerezni. Nagyon jó csapatteljesítményt kell nyújtanunk, kell egy jó kapusteljesítmény, szerencse, és ha minden klappol és jó napot fogunk ki, akkor bízhatunk benne, hogy egy számunkra értékes eredmény születik.

Hajnal Tamás manapság sportigazgatóként szolgálja a Ferencvárost (Fotó: Árvai Károly)

Jónak tűnik a gyepszőnyeg

A Ferencváros ebben a naptári évben még nem játszott tétmérkőzést, januárban tíz napon át Spanyolországban edzőtáborozott, míg a Frankfurt három bajnoki győzelemmel hangolt az El-meccsre.

– Nagyon szép a stadion, még játékoskoromból emlékeztem az öltözőre, ilyen szempontból nekem személy szerint is jó újra itt lenni. A pálya talaja is jónak tűnt, bár kíváncsiak leszünk, milyen lesz a mérkőzés közben, mert láttuk a Frankfurt legutóbbi bajnokiján, hogy a pálya laza volt, és ez okozott problémát a csapatoknak. Kinézetre most jónak tűnt, bízunk benne, hogy csütörtökön a játék közben is jó minőséget fog biztosítani – osztotta meg a helyszíni tapasztalatait Hajnal Tamás.

A Fradi futballistái szerdán már megismerkedtek a frankfurti stadionnal (Fotó: Czeglédi Zsolt)

A Frankfurt és a Ferencváros összecsapása előtt mindkét csapat sajtótájékoztatót tartott szerdán. Dino Toppmöller, a hazaiak vezetőedzője beszélt a két magyar fiatal csapatba kerülési esélyeiről, az FTC trénere, Robbie Keane pedig a tőle megszokott őszinteséggel nyilvánított véleményt.