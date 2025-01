Frankfurti meglepetés: Fenyő Noah előrébb van a játékosrangsorban, mint Lisztes Krisztián

Ha Eintracht Frankfurt, akkor vélhetően azonnal mindenkinek Détári Lajos neve ugrik be legelőször. A Honvéd és a Ferencváros korábbi játékosa, Détári az 1988-as Német Kupa-döntőn a saját maga által kiharcolt szabadrúgásból a kapuba tekerte a labdát, és ezzel örökre beírta magát a német klub történetébe, amely a már említett találattal megnyerte a Bochum elleni kupadöntőt. Ahogy akkor, úgy most is örülhetnének a frankfurti szurkolók magyar találatnak, ugyanis a csapat játékosa Fenyő Noah és ifjabb Lisztes Krisztián is.

Előbbi is képes hatalmas gólokat lőni a Frankfurt utánpótlásgárdájában.

Ám arra, hogy valamelyikük pályára lépjen a Fradi elleni, csütörtöki Európa-liga alapszakaszában rendezendő meccsen maximum előbbinek van esélye, ugyanis

Fenyő tagja a frankfurtiak El-keretének. Félő azonban, hogy sok lehetőséget nem kap majd ő sem Dino Toppmöllertől,

aki a Fradi-meccs előtti sajtóeseményen a Nemzeti Sport kérdésére beszélt a német klub két magyarjának helyzetéről.

Fenyő Noah a csapat tagja, de még várnia kell

– Ami Fenyő Noah-t illeti, az U19-eseknél jó munkát végzett, felhoztuk az első kerethez, ám fontos volt, hogy az U21-es csapatban játéklehetőséget kapjon. Az elmúlt időszakban fontos lépéseket tett,

minden edzésen velünk készül, részese a csapatnak, ám még nem tartunk ott, hogy a következő meccseken megkapja a játékperceket.

Ezzel együtt szorgalmas, jó srác, aki előtt szép pályafutás állhat – jelentette ki Toppmöller.

Fenyő Noah tagja a frankfurtiak Európa-liga keretének, csak Toppmölleren múlik, kap-e lehetőséget a Fradi ellen. Forrás: X/Eintracht Frankfurt

Lisztes Krisztiánnal kapcsolatban sokadszor említette, hogy azért igazolták le, mert az a meggyőződésük, hogy nagyon jó csatár lesz belőle, de sajnos folyamatosan kisebb sérülések hátráltatják.

Lisztest nem kérdezte a Fradiról Toppmöller

– A tehetség benne van a lábában, ha a fizikai állapota megengedi, kis idő még, és nagyobb szerepet kaphat. Minél gyorsabban jön el ez az idő, annál jobb, mindenesetre tőlünk minden segítséget megkap, hogy hozzászokjon az új országhoz és bajnoksághoz.

Lisztes Krisztián még mindig a lehetőségre vár. Fotó: IMAGO/Jan Huebner via Reuters Co

A csütörtöki meccs előtt nem beszéltem vele a Ferencvárosról,

inkább saját képet alkotok magamnak az ellenfelekről, az elemzőcsapatunk remekül felkészített minket – árulta el a Frankfurt vezetőedzője.

Varga Barnabást bezzeg szívesen játszatná

Vélhetően viszont egy pillanatig sem habozna,

ha a zöld-fehérek gólfelelőse, az Európa-liga góllövőlistáját vezető Varga Barnabás az ő játékosa lenne. Neki lenne hely a kezdőben.

– Jó játékosai vannak a Ferencvárosnak, a szélső védői ügyesek, a középpályája erősnek tűnik, a két szélsője kiváló az egy az egy elleni helyzetekben, Varga Barnabást pedig remek csatárnak tartom – fogalmazott Toppmöller.

A vezetőedzőhöz hasonló véleményt formált meg a Frankfurt 24 éves hátvédje, Arthur Theate is. A játékos elmondta,

„Fenyő Noah és Lisztes Krisztián is jó játékos, mindketten keményen dolgoznak, így fényes jövő áll előttük”.

Már csak a bizonyítási lehetőséget kéne számukra megadni...