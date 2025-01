Kiril Lazarov elmondta, mire számít a magyar válogatott elleni vb-nyitányon

A sportág kedvelőinek aligha kell bemutatni Kiril Lazarovot: ő volt az első kézilabdázó, aki világ- és Európa-bajnokságon is gólkirály tudott lenni, minden idők legjobbjai között tartják számon. A 44 éves korábbi jobbátlövő az 1990-es évek végétől 2022-ig volt aktív, 2002 és 2007 között öt évet játszott a veszprémi csapatban. Tíz éve, 2015-ben éppen a bakonyiak elleni döntő megnyerésével lett Bajnokok Ligája-győztes a Barcelonával. Lazarov a Veszprémben töltött öt éve alatt ötszörös magyar bajnok és ötszörös Magyar Kupa-győztes lett, emellett két alkalommal is BL-elődöntőt játszhatott, az eredményeken kívül azonban a magyar nyelvtudást is magával vitte, amikor távozott. Az északmacedónok kapitánya a pályafutása során megfordult Veszprémen kívül horvát és spanyol klubokban, valamint Franciaországban is, valamennyi ország nyelvét elsajátította.

– Öt évet töltöttem Magyarországon, és mondhatom, megtanultam a magyar nyelvet. Még mindig nem felejtettem el. Nem használom, ezért kell egy kis idő, hogy felidézzem, de ha magyar szót hallok, magyarul tévézek vagy olvasok, mindent megértek, csak a beszéd az, ami kicsit nehezebben megy. Szívesen emlékszem Magyarországra, a csodálatos szurkolókra, a remek emberekre és a finom ételekre

– idézte fel az emlékeit Lazarov.

Lazarovék a továbbjutásra pályáznak

Még aktív játékos volt, amikor 2021 februárjában kinevezték az északmacedón férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitányának, 2023-ban már vele lett 27. a vb-n a feltörekvő gárda. Kézilabdázóként hét világbajnokságon játszott, kapitányként a második vb-jére készül.

– Egy megújult, fiatal csapatunk van, és még meg kell mutatnunk, mi lakozik bennünk valójában. Vannak karakteres játékosaink, de szükségünk van még egy kis tapasztalatra a nagy világversenyeken. Jó érzésekkel várom az idei világbajnokságot, pozitív energiák vannak a csapat körül. Meglátjuk, hogy fogunk kinézni, amikor végre megkezdődik a vb – mondta a lapunknak nyilatkozó Kiril Lazarov. – A célunk a csoportból való továbbjutás, erre fogunk törekedni. Ha esélyt kapunk a nálunk jobb riválisok, Magyarország és Hollandia ellen, azzal igyekszünk élni.

Kiril Lazarov munkában Fotó: AFP

Nem Észak-Macedónia lesz a favorit

A tavaly májusban elkészített sorsolás értelmében a Guineát és Hollandiát is felvonultató D csoport első, szerdai játéknapján Magyarország–Észak-Macedónia találkozót rendeznek (tv: M4 Sport, 20.30). Ez már csak a múlt miatt is különleges lehet Lazarov számára.

– A magyar csapatban hatalmas potenciál van, kiváló egyéniségekkel rendelkezik, akik jó klubokban játszanak, és azokban fontos szerepet is töltenek be. Stabil védekezés jellemzi, remek kapusai vannak – véleményezte a magyar válogatottat Kiril Lazarov.

– Nagyon nehéz mérkőzésre számítunk egy kifejezetten erős ellenféllel szemben. Nem lesz könnyű játszani a mostani magyar csapat ellen, nyilvánvaló, hogy nem mi vagyunk a favoritok. Ha Magyarországnak rossz napja lesz az első fordulóban, azt kihasználhatjuk.

Mindenki otthon játszik

A fiatal, mégis sikeréhes Észak-Macedónia kellemetlen ellenfélnek ígérkezik. Keretét kizárólag olyan játékosok alkotják, akik hazájuk bajnokságában szerepelnek. Mint említettük, két éve, a 2023-as világbajnokságon az északmacedón válogatott 27. lett, a tavalyi kontinenstornán pedig a 17. pozícióban zárt. Kiril Lazarov együttese a vb előtti utolsó felkészülési mérkőzését múlt szerdán vívta, akkor 27-25-re kapott ki Horvátországtól.

A világbajnokság D csoportjának mérkőzéseit a horvátországi Varasdon rendezik, és mint a további két négyesből, innen is a legjobb három jut majd a középdöntőbe. Akik folytathatják, magukkal viszik a másik két továbbjutó ellen elért eredményeiket.