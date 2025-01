Marozsán Fábián rekordja, elhitette ellenfelével, amit akart

Három óra, ötvenhat perc. Ennyi időn át tartott Marozsán Fábián mérkőzése az Australian Open első fordulójában Thiago Seyboth Wild ellen, azaz a magyar teniszező messze karrierje leghosszabb meccsét játszotta. A nagy csatából Marozsán Fábián került ki győztesen, aki a második fordulóban, csütörtökön a tizenhetedik kiemelt amerikai Frances Tiafoe ellen lép pályára.

Frances Tiafoe ugyanúgy öt játszmában nyert, mint Marozsán Fábián, az Australian Open második fordulójában egymás ellen játszanak (Fotó: AFP/Yuichi Yamazaki)

Marozsán 1-0-ra és 2-1-re is vezetett a szetteket tekintve, az ötödik játszmában pedig csak neki volt bréklabdája.

– A vége már nagyon elment a fizikai küzdelem irányába, csapkodós meccs volt, nem mindig tudtunk mit kezdeni egymással. Seyboth Wild nagyon nagyokat kockáztatott, volt, hogy a második szervát is úgy ütötte meg, mintha az első lenne. A döntő szettben már láttam rajta, hogy nincs jó fizikai állapotban, próbált is szerva-röptézni, hogy rövidítse a játékokat.

Én is egyre fáradtabb voltam, de nála jobban bírtam, és sikerült vele elhitetnem, hogy nincs semmi bajom

– foglalta össze a mérkőzést Marozsán Fábián.

Marozsán Fábián és Frances Tiafoe is kifáradt

Még a magyar játékosnál is többet töltött a pályán következő ellenfele, Frances Tiafoe. Az Australian Open tizenhetedik kiemeltje négy óra nyolc perc alatt nyert a francia Arthur Rinderknech ellen, ráadásul a mérkőzés alatt még hányt is.

Mind Marozsánnak, mind Tiafoe-nak jól jön tehát, hogy a megszokott egy nap helyett kettőt is pihenhetnek, csak csütörtökön játszanak egymás ellen.

– Örülök, hogy benne is van már több mint négy óra tenisz, és valószínűleg ő is fáradtabb, mintha csak három szettet játszott volna, de nem támaszkodhatok erre. Ő top játékos, aki sokkal jobban hozzászokott ehhez, mint én. Sokkal több Grand Slam-mérkőzést nyert, és többet is játszott a négy- vagy ötszettes meccsekből – mondta az Eurosportnak Marozsán, aki másodszor szerepel az Australian Open főtábláján, tavaly a harmadik fordulóig jutott.

Tiafoe zsinórban a harmincharmadik Grand Slam-tornáján játszik, a legjobb eredménye két US Open-elődöntő (2022, 2024) volt.