Egygólos különbségekkel jönnek visszavágók a Bajnokok Ligájában

A labdarúgó Bajnokok Ligája rájátszásának első körében ma este négy párharcban rendeznek visszavágókat, és mindegyiket minimális előnyről várja az egyik csapat. A papírforma alapján a Bayern Münchennek és a Benficának lehet könnyebb dolga élni az ebből adódó eséllyel, mivel a bajor és a lisszaboni együttes idegenben nyert a múlt héten a Celtic, illetve az AS Monaco ellen.

A Benfica Monacóban nyerni tudott, így könnyűnek tűnik a helyzete a Bajnokok Ligájában Fotó: AFP

A müncheni együttes sorozatban a 17. BL-idényében juthat be a legjobb 16 közé, ennek megakadályozásához a Celticnek nagy bravúrra lenne szüksége, ugyanis a bajorok a legutóbbi 29 hazai meccsükből az első számú európai kupasorozatban csak egyet vesztettek el, még a 2020/21-es idény negyeddöntőjének első felvonását a Paris Saint-Germainnel szemben. A Bayern ráadásul fennállása során 28 európai kupapárharcban nyerte meg idegenben az első felvonást, és ezek közül csak egyet bukott el összesítésben. A bajorok a hét végén 0-0-ra végeztek Leverkusenben, a Bundesliga rangadóján, ám az eredmény rájuk nézve volt hízelgő, nagyon gyenge teljesítményt nyújtottak.

Bölcsesség és bátorság kell a Celticnek

– Nem lesz könnyű mérkőzés, Glasgow-ban is roppant nehéz dolgunk volt a győzelem ellenére is – szögezte le Jamal Musiala a bajorok futballistája. – Jól fel kell készülnünk, mentálisan készen állunk a visszavágóra, tudjuk, hogy százszázalékosan oda kell tennünk magunkat, muszáj kezdenünk, és nem szabad kiengednünk egy percre sem. Bár a döntetlen is elég lenne, mi győzni akarunk.

Brandon Rogers, a Celtic menedzsere természetesen derűlátóan nyilatkozott. Felhívta a figyelmet arra at egyszerű tényre, hogy fontos lehet az első meccsen szerzett góljuk, az 1-2 jóval reményteljesebb a 0-2-nél.

– Okosnak, bölcsnek és bátornak kell lennünk. Minden lehetséges. Tudtuk, hogy a két mérkőzésen nagyon jól kell játszanunk ahhoz, hogy továbbjussunk. Vannak olyan játékosaink, akik képesek gólt lőni, tudunk védekezni is ezen a szinten, és csak bátorság kell hozzá, hogy menjünk és játsszuk a saját játékunkat. Ez lesz a kulcs számunkra.

Otthon fordíthatnak az olaszok a BL-ben

Hasonló statisztikával rendelkezik a Benfica, amely annak tudatában fogadja a Monacót, hogy az előzőleg megvívott 21 olyan nemzetközi kupapárharcából, amelyben vendégeként győzött az első meccsen, végül csak egyszer maradt alul. A portugálok idegenben 1-0-ra nyerték meg a soros bajnokijukat a Santa Clara ellen. A ma érdekelt két olasz csapatnak, az AC Milannak és az Atalantának az idegenben összeszedett egygólos hátrányát kellene megfordítania a továbbjutáshoz. Előbbi a Feyenoordtól kapott ki 1-0-ra a múlt héten, utóbbi a Clubb Brugge vendégeként szenvedett 2-1-es vereséget. A hét végén mindkét csapat otthon lépett pályára, a Milan 1-0-ra legyőzte a Veronát, az Atalanta erejéből viszont csak egy sovány 0-0-ra futotta a Cagliari ellen.

Zlatan Ibrahimovic az AC Milan sajtótájékoztatóján Fotó: ufea.com

A Milan hétfői edzésén megjelent Zlatan Ibrahimovic is, a korábbi svéd klasszis jelenleg az olasz klub tanácsadója. Ő kicsit filozófikusan közelített a kedd esti mérkőzéshez:

Én egy agresszívebb Milant várok, amely úgy áll a meccshez, mint egy döntőhöz. Az első mérkőzésen a Feyenoord igazai csapatot alkotott otthon a szurkolóival, ami mindig különleges. Nekünk magunkra kell koncentrálnunk, a saját játékunkat kell játszanunk, és azt kell tennünk, amihez értünk.

A Milannak nagy múltja van a Bajnokok Ligájában, ami kötelez, és ez egy olyan mérkőzés, amelyet meg kell nyernünk. A Milan mindig jelen akar lenni a Bajnokok Ligájában, ezért keményen dolgozunk az eredményekért, és mindig a győzelemre törekszünk.

Az ilyen pillanatok gyönyörűek, hiszen sok minden forog kockán és óriási a kockázat, ez a legjobb, amit egy labdarúgó átélhet. Aztán persze minden attól függ, hogyan éled meg mindezt a pályán, de az biztos, hogy az eszedbe juttatja, ki vagy.