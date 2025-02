Pikáns helyzet állhat elő, ha Dárdai Márton tényleg ide igazol a Herthától

Dárdai Márton az ősszel alapember volt a Hertha csapatában, idén viszont a három bajnokiból csak egyen játszott, egyszer eltiltás, legutóbb pedig sérülés miatt hiányzott a csapatból. A berlini együttes borzasztóan szerepel, a 12. helyen áll a német másodosztályban, a feljutásra semmi esélye, Cristian Fiél vezetőedzővel gyengébben teljesít a csapat, mint az elődje, Dárdai Pál irányításával, aki az előző idény végén állt fel a kispadról.

Dárdai Márton is búcsút inthet a Herthának (Fotó: dpa/picture-alliance)

Tavaly nyáron távozott a Herthától a legkisebb Dárdai fiú is, a 18 éves Bence az élvonalbeli Wolfsburg játékosa lett, amelyben novembertől kiharcolta a helyét a kezdőben, meglőtte az első Bundesliga-gólját is, és nagy jövőt jósolnak neki. Friss német sajtóhírek szerint követheti őt Wolfsburgba Dárdai Márton is a nyáron.

A liga-zwei.de cikke szerint több kulcsember is távozni szeretne, mivel nem akarnak a csapattal együtt megrekedni a másodosztályban. Dárdai Márton is ebbe a körbe tartozik, a magyar válogatott védő fotóját ki is emelték a cikkben. Mint írják, a Wolfsburg lehet a védő új kérője, amelyben az öccse, Bence is szerepel.

Ezért lenne pikáns Dárdai Márton wolfsburgi szerződése

Pikáns helyzet alakulhatna ki azzal, ha Dárdai Márton is Wolfsburgba igazolna. Nem is elsősorban azért, mert újra együtt játszhatna Bencével, hanem azért, mert Berlinben épp a napokban cikkeztek arról, hogy Dárdai Pál baráti kapcsolatot ápol a Wolfsburg másodedzőjével, Rainer Widmayerrel, aki korábban évekig az ő segítője volt a Herthánál. Dárdai Pál Bence fia miatt gyakran feltűnik Wolfsburgban, és ilyenkor Widmayerrel is rendszeresen találkozik a német forrás szerint. Ha létrejönne Márton átigazolása, Berlin után Wolfsburg lehetne a Dárdai család új központja Németországban.

Azt is megjegyzik ugyanakkor, hogy a szintén élvonalbeli Augsburg is régóta figyeli Dárdai Mártont, az is egy opció lehet neki, ha elhagyja a Herthát. Érdekesség, hogy ott is Dárdai Pál egy korábbi segítője a másodedző, Szabics Imre, aki annak idején a magyar válogatottnál dolgozott vele együtt.

Ha valóban távozik Dárdai Márton a nyáron, megszakadhat a Hertha Dárdai-vonala, mert a harmadik testvér, Dárdai Palkó kevesli a játéklehetőséget, így az ő távozása is küszöbön állhat.