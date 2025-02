Gőzduda és egyedi síndarab: kuriózumok a születésnapos DVTK-nál

A legnagyobb magyar régiós multisportklub 2025. február 6-án ünnepli fennállásának 115. évfordulóját, a borsodi egyesület az idei esztendőben is kiemelt figyelmet fordít történelmük és hagyományaink ápolására. Ennek első elemeként egy 1910-ben készült síndarabbal is gazdagodott a DVTK Stadion játékoskijárója

– Ilyenkor a klub képviselői a szurkolókkal közösen ellátogatnak a DVTK első elnökének, Vanger Vilmos sírjához, aki tanítóként 1909-ben rengeteget segített a klubalapítással kacérkodó vasgyári fiataloknak, hogy egy szervezett keretek között működő sportegyesületet hozzanak létre – nyilatkozta Sántha Gergely, a DVTK elnöke, aki hangsúlyozta, hogy már az új DVTK Stadion tervezésekor is fontos szempont volt, hogy ránézésre is érezhető legyen a klub vasgyári és acélvárosi múltja. 2022-ben a DVTK kezdeményezésére Vanger Vilmos nevét vette fel a DVTK Edzőközpont körül és a DVTK Aréna előtt végig futó Sportliget és Vendég utca.

A vasgyári munkások is hódoltak a labdarúgásnak (Fotó: DVTK Média)

– Nagy népszerűségnek örvend, hogy lassan két éve már újra „Fúj a gyár!” Diósgyőrben, hiszen a klub munkatársai megszereztek egy közel 40 esztendős korabeli felvételt, így ugyanaz a gőzduda harsan fel a hazai meccsek előtt, mint amit a vasgyári munkások és a városlakók is hallhattak minden munkanapon napi négy-négy alkalommal – tette hozzá a borsodi klub elnöke. Az idei évben is folytatják az elkezdett munkát, ennek első lépéseként a DVTK egy magángyűjteményből megvásárolta egy 1910-ben a Magyar Királyi Vas- és Acélgyár diósgyőri gyárában készült vasúti sín egy darabját, amelynek elkészítésében a klubot alapító 70 fős tagságból valószínűleg többen is részt vettek.

Abban az időszakban a diósgyőri hengersorokról legördülő kiváló minőségű acélból készült vasúti sínek nem csak Európa, hanem világszerte is komoly népszerűségnek örvendenek.

A miskolci acélgyártás világhírűnek számított (Fotó: DVTK Média)

– Ennél a síndarabnál jobban talán semmi nem jelképezi a klub történelmét, a vasgyári hagyományokat, a borsodi, diósgyőri és miskolci emberek erejét, ezért úgy döntöttünk, hogy a játékoskijáróban helyezzük el, hogy minden ideérkező labdarúgó tudja és érezze, mit is jelent diósgyőrinek, vasgyárinak lenni, mit jelent ehhez a klubhoz tartozni – árulta el Sántha Gergely. A születésnapját ünneplő klub további tervekkel is készül 2025-re: még idén elkészül a DVTK Hősök Fala is a stadion északi oldalán, és szeretnék ide áthelyezni a klub volt kapusának, a mindössze húszévesen elhunyt Rakaczki Bence emléktábláját is.