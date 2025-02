Chema Rodríguez semmit sem csinálna másképp, hosszan elemezte a horvátok elleni drámát

Kötetlen beszélgetésre várta az újságírókat az MKSZ kedden. A téma a világbajnokság volt, amely férfikézilabda-válogatott számára a horvátok elleni, 31-30-ra elveszített negyeddöntővel fejeződött be.

A nemzeti csapat sorozatban a harmadik világbajnokságon jutott el a negyeddöntőig (Fotó: Mirkó István)

– A válogatott elérte a célkitűzést – állapította meg az MKSZ első embereként 2023 tavasza óta tevékenykedő Ilyés Ferenc, aki a világbajnokság előtt azt mondta: a szövetség elvárása az, hogy az együttes bejusson a legjobb nyolc közé. Ez végül sorozatban harmadszorra teljesült is. – Elégedettek lehetünk, de részben csalódottak is, hiszen a horvátok elleni mérkőzés beleégett mindenkinek az emlékezetébe. Be kell látnunk, hogy azzal, hogy a nyolcadik helyen végeztünk, a helyünkön vagyunk.

Az MKSZ elnöke arról is beszélt, hogy a csapattagok rengeteg támadást kaptak a Horvátország elleni negyeddöntőt követően. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy bár minden kritikát elfogadnak, most meg kell védenie a játékosokat.

Van miből erőt meríteni

A csoport megnyerése, majd a középdöntő abszolválása után a negyeddöntőben társházigazdaként Zágrábban pályára lépő Horvátország ellen emlékezetes körülmények között, egy utolsó másodpercben kapott gól miatt maradt alul, és esett ki a korábban több találattal vezető válogatott, amelynek korábbi meghatározó tagja, a kétszeres BL-győztes volt kézilabdázó, a ma már az MKSZ alelnökeként tevékenykedő Nagy László is azt emelte ki, hogy a nyolcadik helyezésével körülbelül a helyére került a csapat.

– A cél elérve. Persze, szerettünk volna minél előrébb végezni ezen a vb-n, de a realitást kell nézni, körülbelül itt vagyunk a 8–14. hely között. Ne feledjük, a torna korábbi szakaszában olyan csapatok estek ki, akik korábban érmesek voltak vb-n, Eb-n, olimpián, látható, hogy nagyon erős a férfi kézilabdamezőny. A házigazda Horvátország ellen 50 percig fantasztikusan teljesítettünk, taktikailag nagyon jól fel voltunk készülve az agresszív horvát védekezésre. Az utolsó öt perc nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna.

Sokan ráhúzták, hogy ez Chema Rodríguez hibája, de szerintem a helyzeteink megvoltak, ha a végén akár csak egy bemegy, talán minden másképpen alakul. Csalódottak vagyunk, mert óriási lehetőség volt a csapat kezében, de a horvátok ellen, hazai pályán az 55. percben is pariban tudtunk lenni, ez pedig óriási dolog. Ebből mindenféleképpen táplálkoznunk kell a jövőben

– jelentette ki Nagy László.

Az edző a szokásosnál is büszkébb

A folytatásban Chema Rodríguez hosszan értékelte a Horvátország elleni, kiesést eredményező találkozó tapasztalatait.

– Semmit sem csinálnék másképp. Jól felkészültünk a horvátokból, a csapat szerintem 15 ezer ellendrukker előtt, nehéz körülmények között is megmutatta a karakterét, ennek szerintem minden kézilabda-szurkoló örülhet. Még a szokásosnál is büszkébb vagyok a játékosaimra, akik óriási teljesítményt nyújtottak. Persze, legbelül mindenkiben lejátszódott egy kisebb dráma a negyeddöntő után. Az 55. percig nagyon jól alakult minden, akkor viszont a horvátok olyan mentális állapotba kerültek, amiből sorozatban lőtték a gólokat, mi pedig egyszerűen nem tudtunk talpra állni a kapott gólok után. Kiállításokat kaptunk, emberhátrányba kerültünk, nem tudtuk jól megcsinálni az egy az egy elleni szituációkat, Bodó Ricsi lövését pedig védte a kapus, ami azért benne van a játékban. A végjátékban az lett volna a legfontosabb, hogy ne veszítsük el a labdát. Ehhez lehet, hogy nem volt meg a kellő tapasztalatunk, de ez a hasonló meccsekkel meg fog jönni – magyarázta a spanyol szakember.

Chema Rodríguez a horvátok elleni mérkőzésen (Fotó: Mirkó István)

A szurkolók által sokat kritizált hét az öt elleni játékkal kapcsolatban elmondta, hogy a magyar válogatott élén gyakran használja ezt a taktikai húzást, ami általában jól is működik, a negyeddöntőben viszont valóban a kelleténél több hiba csúszott bele.

Készültünk az ilyen játékra, viszont egy ilyen kiélezett meccs, mint a horvátok elleni volt, különösen az utolsó öt perce átírhatja mindazt, amire előzetesen készültünk

– jegyezte meg Chema Rodríguez.

Pár nap után már másképpen látja

A Benfica kölcsönkapusaként, de a veszprémi kézilabdacsapat játékosaként szerepelt a vb-n Palasics Kristóf, akivel kapcsolatban a torna után vált hivatalossá, hogy a nyártól a német első osztályú MT Melsungenbe igazol. Palasics kiemelte, hogy a válogatott egyik legnagyobb erőssége a védekezés volt.

Palasics Kristóf jó teljesítményt nyújtott az idei vb-n (Fotó: Mirkó István)

– Előttünk a srácok elképesztő munkát tesznek bele az edzéseken és a mérkőzéseken, amiért hálásak vagyunk. Minden ilyen torna és felkészülés kiküszöböli a hibákat, jó tapasztalatszerzés nekünk, minden ilyen többet ad ahhoz, hogy a következőre még jobban fel tudjunk készülni és előre tudjunk lépni. Csalódottak voltunk a kiesés után, mert nagyon közel voltunk ahhoz, hogy egy nagy álmot elérjünk, de néhány nap elteltével azt gondolom, hogy jó szereplést mutattunk. Olyan csapatok nem jutottak be a legjobb nyolcba, akik minden világversenyen éremért küzdenek, ez is mutatja a magyar csapat erősségét – jelentette ki Palasics Kristóf.