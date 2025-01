Dráma Zágrábban: A magyar válogatott saját magát verte meg, pedig már zsebben volt az elődöntő

Némileg meglepő, hogy bár a hangulat delejes volt, mégsem állíthattuk, hogy dugig megtelt volna a Zágráb Aréna a Horvátország–Magyarország negyeddöntőre, több szektorban is lehetett üres székeket látni. Néhány száz magyar is kiutazott a horvát fővárosba, a többségük a 315-ös szektorba váltott jegyet és bátran fogalmazta meg reményeit a találkozó előtt. Józsi, Tapolcáról például úgy fogalmazott, 15 400 horvát este szomorúan tér majd haza; mert hogy a 2008-ban átadott arénának kézilabda-mérkőzéseken 15 600 fő a befogadóképessége… Egykor irigyeltük a horvátokat a hatalmas arénáért – amely már a 2009-es világbajnokság egyik helyszíne is volt –, de valahogy ez a létesítmény is arról árulkodik, az ízlés nem a horvátok erőssége. Az égnek meredő bordázat, amit talán egy hajóra, egy óriás halra akar hajazni, inkább a befejezetlenség látszatát kölcsönzi a csarnoknak, de ez tényleg legyen a horvátok baja.

A horvát tengerben néhány magyar zászló is látható a Zágráb Arénában (Fotó: Mirkó István)

Csak a mérkőzés napján derült ki, hogy a García, Marin spanyol bírópáros vezeti horvát–magyar negyeddöntőt, aminek a híre megosztotta a kézilabda-rajongókat. A magyar válogatottól származó értesülés szerint a mieink nem igazán örültek a spanyol duónak. Már csak azért sem, mert Chema Rodríguez, a magyarok spanyol szövetségi kapitánya nem ápol különösebben jó kapcsolatot a honfitárs sporttársakkal…

Bartucz László élt a lehetőséggel a magyar válogatott kapujában

A játékosok bemutatásánál a horvátok közül Domagoj Duvnjak kapta a legnagyobb tapsot, a horvát kézilabdázás legendája aztán ezúttal is a kispadon foglalt helyet, ellenünk sem játszott.

Chema Rodríguez is bátor húzásra szánta rá magát: Bartucz László kezdett a kapuban, aki a világbajnokságon eleinte a csoportkörben a meccskeretbe sem került be, s a középdöntőben is csak perceket kapott. A Tatabánya kapusa aztán igazolt, nem egyszeri alkalomként, a tavalyi olimpiai selejtezőn volt a magyar válogatott hőse, az első percekben a védéseivel ő tartotta a lelket a csapatban.

Miért erőlteti Chema a két beállós játékot?

3-1-re és 4-2-re a horvátok vezettek, de aztán fordult a kocka: a mieink egyenlítettek, átvették a vezetést. A horvátok izlandi szövetségi kapitánya, Dagur Sigurdsson időt kért, de ezt sem segített, magyarok elhúztak 10-6-ra.

Átmeneti megtorpanás után újra meglódultak a magyarok s 13-10-es vezetésnél óriási lehetőséghez jutottak. Kettős emberelőnybe kerültek, Chema Rodríguez hét az öt elleni támadójátékot vezényelt, csak éppen két labdaeladásból a horvátok két üres kapus gólt dobtak. A két beállós játék már a franciák ellen sem jött be.

Sajnos ez az elszalasztott lehetőség megviselte a mieinket, egyenlítettek a horvátok és kölcsönös gólváltás után 16-16-os döntetlennél ért véget az első félidő.

Chema Rodríguez taktikai húzásai nem mindig váltak be (Fotó: Mirkó István)

Folytatás döntetlenről

A magyar válogatott kezdte jobban a második félidőt, elhúzott két góllal (17-19).

Aztán sajnos megint Chema Rodríguez percei következtek. Ismét a kapus nélküli, hét a hat elleni támadást erőltette. Két üres kapus horvát gól az eredménye… Ami nem megy, azt miért nem lehet elengedni? Egyenlítettek, sőt fordítottak a horvátok (21-20).

A 40. perc tájékán a horvát drukkerek magasabb fokozatba kapcsoltak: állva tomboltak a saját támadásnál és fülsüketítően fütyültek, amikor a mieinknél volt a labda.

A 45. percben 22-21-es vezetésnél aztán a spanyol bírók is elérkezettnek látták a pillanatot arra, hogy beszálljanak a meccsbe: a helyszínről úgy tűnt, a piros lapos kiállítás túlzás volt Ligetvárinak.

Ez sem törte meg a magyar válogatottat: jó védekezés, majd gól Ilicstől és Bodótól, háromgólos magyar előny (21-24) és horvát időkérés. Elhalkult a közönség…

Infarktusos hajrá

Aztán újabb fordulat, három horvát gól, egál az 50. percben (24-24), horvát mámor…

Mi van itt? Ezúttal zsinórban három magyar gól (24-27)!

Négygólos magyar vezetésnél (26-30) már-már elkiabáltuk: megvan a magyar győzelem, az elődöntő.

Ám a horvátok feljöttek egy gólra (29-30). Sipos ütközött Martinoviccsal, aki persze elfeküdt, súlyos sérülést mímelve. A spanyol bírók videózás után kiállították Sipost.

Aztán horvát hetes, Glavas értékesíti, egál, 30-30…

A magyar válogatott kapus nélkül támadva kezdi meg az utolsó percet. De ezzel csak időt akarunk nyerni. 36 másodperccel a vége előtt Chema időt kér.

Támadunk, szabálytalanság, megáll az óra. 10 másodperccel a vége előtt Bodó kényszerből lő. Horvát támadás, az utolsó másodpercben Sipic gólt dob. 31-30-ra kikaptunk. A magyar válogatott saját magát verte meg.

