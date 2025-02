Liverpoolban úgy vélik, Slot most először beveti a csodagyereket, Szoboszlai pihenhet

A Liverpool vezeti a Premier League tabelláját, a BL-ben megnyerte az alapszakaszt, csütörtökön pedig a Tottenham 4-0-s legyőzésével bejutott a Ligakupa döntőjébe – a Spurs ellen Szoboszlai Domink is eredményes volt. Arne Slot csapatára vasárnap az FA-kupában a 16 közé jutásért papíron könnyű feladat vár, a másodosztályban utolsó helyen álló Plymouth Argyle idegenben sem okozhat problémát. Azzal együtt, hogy a házigazda magyar válogatott légiósa, Szűcs Kornél Szoboszlainak fogadkozott, hogy nem adják olcsón a bőrüket. Ezen aztán Szoboszlai jót nevetett.

Szoboszlai Dominik a Tottenham elleni gólját ünnepli (Fotó: NurPhoto/AFP)

A brilliant move finished by Szobo 👏 pic.twitter.com/gRjLrjCpnO — Liverpool FC (@LFC) February 6, 2025

Szoboszlai Dominik nem, Isaac Mabaya igen?

Ha valamikor, akkor Arne Slot néhány kulcsjátékosának pihenőt adhat. Trent Alexander-Arnold viszont kényszerpihenőn van, sérült, és az X-en 1,1 millió követővel rendelkező Anfield Watch úgy gondolja, most jöhet el az idő, hogy a „csodagyereknek” elkönyvelt Isaac Mabaya debütáljon a felnőttek között. Csütörtökön a Tottenham ellen a jobbhátvéd posztján Conor Bradley végigjátszott a meccset, de jövő szerdán pótolják az Everton ellen korábban elmaradt bajnokit, így neki sem ártana a hét végi pihenő. Mint ahogy Szoboszlai Dominiknek sem, aki szintén végig a pályán volt Tottenham ellen, és ezúttal is rengeteget futott.

The talented wonderkid will make his debut against Plymouth 🤩https://t.co/N8mRXM6wSc — Anfield Watch (@AnfieldWatch) February 8, 2025

Slot a húszéves, brit és zimbabwei állampolgársággal is rendelkező Isaac Mabayát már a BL alapszakaszának utolsó fordulójában a PSV otthonában játszott meccsre (ezt 3-2-re elveszítette a Pool) is behívta a keretbe, ott ült a kispadon, de nem állt be. S ha már odakerült a „tűz” közelébe, mikor kapjon játéklehetőséget, ha nem most? Ezt támasztja alá, hogy a Liverpool U21-es csapatának péntek esti meccsét kihagyta, miként Trey Nyoni és Rio Ngumoha is – ők ketten már játszottak a felnőtteknél is –; az Anfield Watch szerint mindhárman játszanak a Plymouth Argyle ellen. A jobbhátvéd posztjára Jarell Quansah is szóba jöhetne, de ő valószínűleg a védelem közepén kap helyet. Isaac Mabaya hatalmas tehetségnek van elkönyvelve, úgy nézett ki, hogy már 2022-ben bekerülhet a felnőtt csapatba, amikor még Jürgen Klopp volt a vezetőedző, de a sérülései ennek keresztbe tettek. A Liverpool U21-es csapatában az utbbi időben kiválóak a statisztikai mutatói.

„Minden adottsága megvan ahhoz, hogy egy zseniális jobbhátvéd legyen a modern futballban” – jellemzi Isaac Mabayát az Anfield Watch.