Íme minden, amit tudni kell a Formula–1 új idénye előtt!

Elvétve fordul elő a Formula–1-ben olyasmi, mint ami tavaly. Nem volt újonc a mezőnyben, ráadásul ugyanaz a húsz pilóta állt rajthoz a szezonnyitón, mint a 2023-as idényzárón. Ezek után várható volt, hogy a rá következő években nagy lesz a mozgolódás, és ez már a hétvégén kezdődő idényben megvalósul.

Alig van olyan csapat, amely a tavalyi pilótafelállásával kezdi meg az évet. Pontosan kettő, a konstruktőri címvédő McLaren és az Aston Martin.

Lance Stroll kirobbanthatatlan az édesapja, Lawrence Stroll istállójából, Fernando Alonso pedig még 43 évesen is képes leckéket adni fiatalabb csapattársának, így a 22. Formula–1-es idényének is nekivághat a kétszeres világbajnok. Max Verstappen tavalyi fő kihívója, Lando Norris természetesen maradt a McLarennél, amely éppen tegnap jelentette be, hogy 2028-ig meghosszabbította Oscar Piastri szerződését.

Ennyit az állandóságról. Az egyes csapatok több tapasztalt rókának is ajtót mutattak, így Sergio Péreznek (Red Bull), Valtteri Bottasnak (Sauber), Kevin Magnussennek (Haas), de Csou Kuan-jünek (Sauber) is távoznia kellett, míg Daniel Ricciardót (RB) és Logan Sargeantet (Williams) még idény közben rúgták ki. Bottas és Csou tesztpilótaként vállalt állást, a Mercedesnél, illetve a Ferrarinál, a többiek az F1-en kívül keresik meg a kenyérre valót.

Csapatok, pilóták McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

Ferrari: Lewis Hamilton, Charles Leclerc

Red Bull: Liam Lawson, Max Verstappen

Mercedes: Andrea Kimi Antonelli, George Russell

Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll

Alpine: Jack Doohan, Pierre Gasly

Haas: Oliver Bearman, Esteban Ocon

Racing Bulls: Juki Cunoda, Isack Hadjar

Williams: Alexander Albon, Carlos Sainz

Kick Sauber: Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg

Újoncok lepik el a bokszutcát

A generációváltás részeként hat olyan pilóta lesz a rajtrácson, aki most kezdi meg az első teljes idényét a királykategóriában. Közülük Liam Lawson a legtapasztaltabb, ő tizenegy futamot teljesített az előző két idényben. És az új-zélandi vállalkozik egyben a legnehezebb feladatra is, hiszen Pérez utódjaként a négyszeres világbajnok Verstappen mellett kell bizonyítania a Red Bullnál, így várhatóan mindig a figyelem középpontjában lesz.

Ketten már túl vannak a debütáláson. Az angol Oliver Bearman három versenyen indult két különböző autóban, és a Ferrariban és a Haasban ülve is pontot szerzett, idén az utóbbival próbálhatja meg ugyanezt. Az ausztrál Jack Doohan pedig a tavalyi idényzárón egy 15. hellyel mutatkozott be az Alpine-nál, amely erre az évre ülést biztosított neki.

Kimi Antonelli vette át Lewis Hamilton helyét a Mercedesnél (Fotó: AFP/Paddocker/NurPhoto)

Hárman vannak az abszolút újoncok. Az F2 bajnoka, a brazil Gabriel Bortoleto a Saubernél lép be a királykategóriába, a francia Isack Hadjar Cunoda Juki csapattársa lesz a Racing Bullsnál, de a legnagyobb fába az olasz Andrea Kimi Antonelli vágja a fejszéjét, akinek a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton hagyta űrt kellene betöltenie a Mercedesnél.

Mint ismert, a brit klasszis (akkor még) a 40. születésnapjához közeledve úgy döntött, hogy ideje magának szerezni egy csillogó-villogó Ferrarit, így Carlos Sainznak mennie kellett, hogy helyet biztosítson Hamiltonnak az olaszoknál. Sainz ezek után a Williams garázsába költözött. Rajtuk kívül ketten váltottak csapatot: Esteban Ocon az Alpine-tól a Haashoz került, Nico Hülkenberg pedig idén már a Haas helyett a Sauber sikeréért küzd.

Nincs új pálya

Ezúttal a pilótapiac helyett a versenynaptárban volt nyugalom, idén ugyanazon a 24 pályán csapnak össze egymással a pilóták, ahol tavaly. A futamok sorrendjében ugyanakkor lesz változás. A hétvégén a hajnalok hajnalán ébresztőt fújnak az európai nézőknek, mivel 2019 óta először Ausztrália ad otthont az év első nagydíjának, míg a tavalyi idénynyitó bahreini futam ezúttal csak a negyedik helyre „szorult”, a kínai és a japán verseny is megelőzi. Sprintből idén is hat lesz, Kínában, Miamiban, Belgiumban, Austinban, Brazíliában és Katarban. Néhány helyszíntől pedig az idény végén el kell búcsúznunk: Hollandia most rendez utoljára futamot, de elköszönhet az imolai verseny is, mivel az év végén lejár a szerződése, de ugyanebben a helyzetben van a Mexikói és a Las Vegas-i Nagydíj is.

A jövő évi nagy megújulás előtt a szabályok terén nincs annyira sok változás, de egy a szurkolóknak is feltűnhet. Öt évvel azután, hogy visszavezették a Formula–1-be a futam leggyorsabb köréért járó bónuszpontot, idén a pilóták már nem számíthatnak erre az extra pontra, az F1 mindenféle magyarázat nélkül megszabadult ettől.

A hétvége menetrendje, péntek: 1. szabadedzés 2.30, 2. szabadedzés 6.00. Szombat: 3. szabadedzés 2.30, időmérő 6.00. Vasárnap: Ausztrál Nagydíj 5.00.