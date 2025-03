Gulácsi Péter üzent, Lőw Zsolt sorsa már az első meccsén eldőlhet

Lőw Zsolt másodedzőként eljutott a csúcsra, Bajnokok Ligája-győztes is lett a Chelsea-vel, Thomas Tuchel munkáját segítve. Most először láthatjuk majd vezetőedzőként, méghozzá az RB Leipzig élén, ahol Gulácsi Péter és Willi Orbán személyében két meghatározó magyar futballista is van a keretben. Lőw Zsolt első meccse a szerda esti, Stuttgart elleni Német Kupa-elődöntő lesz, Gulácsi Péter előtte még Lőw elődjének üzent.

Lőw Zsolt itt még a Bayern München kispadjánál, szerdán a Stuttgart ellen már Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, az RB Leipzig játékáért lesz felelős. Fotó: AFP/Michaela Stache

Mindent köszönök, mester

– idézi a Bors Gulácsi Pétert, aki a közösségi médiában búcsúzott el Marco Rosétól. A német szakember 2022 óta irányította a lipcsei csapatot, de a szombati, Mönchengladbach elleni vereség után elköszönt tőle az RB Leipzig vezetősége, s Rose utódja Lőw Zsolt lett.

Mikor mutatkozik be Lőw Zsolt az RB Leipzig kispadján?

Lőw Zsolt kinevezése abból a szempontból nem meglepetés, hogy Jürgen Klopp megkeresésére két hónapja csatlakozott a Red Bull futballprogramjához, s járt is már Lipcsében azóta. Most az idény végéig megbízott vezetőedzőként ül az RB Leipzig kispadján.