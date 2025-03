Haaland újabb strigulát húzott be a PL-rekordok nagykönyvébe

Az utóbbi időben Erling Haaland számai picit visszább estek a korábbi idényekhez képest, de március közepén a norvég csatár így is újabb mérföldkövet ért el a pályafutásában. Március 15-én a Manchester City 2-2-es döntetlent játszott hazai pályán a Brighton ellen, és a meccs első gólját Haaland szerezte tizenegyesből. Ezzel a büntetővel pedig az égszínkékek játékosa immár száz Premier League-találathoz járult hozzá gól vagy gólpassz formájában, és ehhez mindössze 94 meccsre volt szüksége.

Haaland épp a rekordot jelentő tizenegyest lövi be a kapuba (Fotó: MI News/NurPhoto)

Erling Haaland új PL-rekordja

Haaland előtt a korábbi rekordot a friss Ligakupa-győztes Newcastle United legendája, Alan Shearer tartotta. A Szarkák egykori csatárának száz mérkőzésre volt szüksége, hogy elérje a a száz kanadai pontot a világ legerősebb bajnokságában. Haaland ezt a teljesítményt tudta felülmúlni, ráadásul ez senkinek sem sikerült korábban kevesebb mérkőzésen. Érdekesség, hogy Haaland és a Newcastle Unitedben tíz évet lehúzó Alan Shearer az egyedüli két játékos, akiknek sikerült elérnie a harmadik angol bajnoki szezonjukban ezt a számot.

A City egykori kiválósága Sergio Agüero, az Arsenal klasszisa Thierry Henry, a Chelsea korábbi gólkirálya Jimmy Floyd Hasselbaink, a Tottenham jelenlegi csatáredzője Les Ferdinand és a Southampton csapatában több mint másfél évtizedet játszó Matt Le Tissier mind a negyedik szezonjukban érték el ezt a mérföldkövet. A Manchester United francia zsenije Eric Cantona , Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa Mohamed Salah (beleértve két szezonját a Chelsea-nél) és a Vörös Ördögök korábbi támadója Andy Cole öt szezon alatt jutott el idáig. A jelenleg a Bayern München csapatában játszó, de korábban a Tottenham színeiben futballozó Harry Kane pedig a hatodik idényében, amelyben az első szezonjában mindössze egy mérkőzésen játszott.

Haaland inkább a gólszerzésben jeleskedik a Premier League-ben (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Haaland tehát rettentő kevés mérkőzésen 100 Premier League-gólban működött közre a Manchester City színeiben, de vajon hány gólpasszt adott? Az asszisztok tekintetében gyengén áll a norvég óriás, hiszen korábban csak Harry Kane adott kevesebb gólpasszt ezen a szinten, mindössze 13-at. A skála másik végén Cantona áll, aki a Leeds és a Manchester United színeiben 42 gólpasszt osztott ki, őt követte a Southampton legendája, Le Tissier 38 asszisztos mutatóval.

Haaland 2022 júniusában 51,2 millió fontért érkezett a Cityhez a Borussia Dortmundtól, és az első két szezonjában rögtön elnyerte a Premier League gólkirályi címét. Ebben az idényben azonban huszonhét meccsen szerzett 21 góljával hét találattal van lemaradva a Liverpool sztárja, Salah mögött – aki emellett 17 gólpasszt is adott, míg Haaland csupán hármat. Pedig Haaland csodásan startolt, az idény első öt meccsén tíz gólt szerzett, ami a legjobb kezdés volt az angol élvonalban az Aston Villa játékosa, Pongo Waring 1930-as teljesítménye óta.

A norvég csatár ebben a szezonban átlagosan 103 percenként szerez egy gólt vagy ad egy gólpasszt a Premier League-ben, míg első idényében 63 percenként, a másodikban pedig 80 percenként volt eredményes vagy szolgálta ki társait.

Haaland az angol bajnokságban a legjobb mérleggel városi riválisa, a Manchester United ellen rendelkezik – öt meccsen hat gólt szerzett és három gólpasszt adott. A West Ham ellen hat találkozón kilencszer talált be, gólpassz nélkül. Emellett több mint egy gól vagy assziszt per meccs mutatója van a Wolves (öt meccsen nyolc), a Crystal Palace (négy meccsen hat), valamint a Fulham és a Brighton ellen is (öt meccsen hat-hat).

A Manchester City csatára marad

Ha három egymást követő szezonban átlagosan egy gólt szerzel mérkőzésenként a világ egyik legkeményebb bajnokságában, jogosan érezheted magabiztosnak magad, hogy te vagy legjobb csatárok egyike a világon. Erling Haaland is tisztában van vele, hogy mennyire megijeszti a Premier League védőit, és olykor viccesre veszi a figurát.

Amikor a Manchester City a közösségi oldalán bejelentette Haaland hosszú távú szerződését, aminek értelmében a csatár 2034-ig kötelezi el magát a klub mellett, a játékos a klub videójában egy nyílt levelet fogalmazott meg „Kedves védők…” címmel, és a végére azt írta: „Bocs, itt maradok.”

Haalandot a Manchester City edzője, Pep Guardiola is kedveli (Fotó: AFP/Gabriel Monnet)

A saját mércéje szerint a 24 éves támadó góltermelés az utóbbi időszakban némileg visszaesett – decemberben három Premier League mérkőzésen sem szerzett gólt, ami meglehetősen szokatlan Haalanddal kapcsolatban. Mégis, a jelenlegi szezonban szerzett 21 góljával ő a második a legtöbb gólt szerző játékosok között. Haaland mindkét eddigi angliai szezonjában elnyerte a Premier League gólkirályi címét, és most is jó helyzetben van, hogy zsinórban harmadjára is megszerezze a címet május végéig.

A norvég játékos 2022/2023-as debütáló szezonja szinte tökéletesen alakult. A történelmi tripla (bajnoki cím, Bajnokok Ligája és FA Kupa) mellett Haaland 36 bajnoki gólja megdöntötte az egy szezonban szerzett Premier League rekordot, amelyet 1993/1994-ben Andy Cole tartott 34 góllal. A norvég nagylelkűségét bizonyította, hogy a triplázás után például egy rekesz drága pezsgőt ajándékozott a stábtagoknak. Most, hogy aláírta a kilenc és fél éves szerződését, vajon mi Haaland esélye arra, hogy egyszer ő legyen a Premier League rekordgólszerzője, és megelőzze a 260 bajnoki találatot elérő Alan Shearert?

Shearer PL-rekordjára tör

Ha Haaland nem bontja fel a szerződését – és szerencséje van a sérülésekkel –, 12 szezont tölthet a Premier League-ben, hogy megdöntse Shearer rekordját. Ha megnézzük Haaland gólszerzési ütemét, és összevetjük Shearer-éval (és a maradék top 5 örökrangsorral), nincs kétség afelől, hogy a norvég játékos a történelem könyveibe kerülhet.

– Ha ilyen sokáig marad, akkor nincs kétségem afelől, hogy megdönti ezt a rekordot. Lehet, hogy addigra valaki másé lesz a rekord, de ez egy nagy ha, mivel a szerződése 34 éves koráig tart – mondta Shearer a BBC Sportnak.

Haaland kezdősebessége a Premier League-ben is kimagasló a több játékos között (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Visszafogott becslés szerint, ha Haaland átlagosan 20 gólt szerezne a következő kilenc szezonban, akkor 261-nél járna, mire a szerződése lejár. Ha a jelenlegi 32 gól/idény átlagát vetítjük ki, amit Haaland Angliába érkezése óta mutatott, akkor azt mondhatnánk, hogy a 2029/2030-as szezon közepére elérhetné a 261 gólt – még mindig négy évre a szerződése lejárta előtt.

–Ha ugyanilyen számokat hoz, mint amióta itt van, akkor igen – mondta Pep Guardiola korábban, így érdemes közelebbről is megvizsgálni Haaland gólkirályi pályafutásának alakulását, és azt, hogy hogyan viszonyul a Premier League örökranglistájához.

A Premier League legjobb góllövői

Haaland az a játékos, aki a leggyorsabban érte el az 50 gólt (48 mérkőzés) az angol bajnokságban, és a 79 gólja 89 mérkőzésből gyorsabb és jobb hatékonyságot mutat, mint a lista jelenlegi öt legjobbja.

Az egyik véglet Wayne Rooney 208 gólt szerzett 491 Premier League mérkőzésen, ami talán nem a legjobb gólátlag a listán, de a folyamatos jelenléte és hosszú távú szereplése a legmagasabb szinten legalább olyan lenyűgöző. Rooney teljesítménye még figyelemre méltóbb, ha figyelembe vesszük, hogy különböző posztokon is szerepelt karrierje során: tudott játszani mint igazi csatár, mint 10-es támadó középpályás, szélsőként, és pályafutása végén mélyebben, mint védekező középpályás – és persze ő marad Manchester United örökranglistájának legjobb gólszerzője.

Haaland előtt Andy Cole tartotta a rekordot, ő 65 mérkőzés alatt érte el az 50 Premier League-gólt a Newcastle-nél és a Manchester Unitednél, és karrierje figyelmeztetés lehet a norvég számára. Cole felemelkedése fiatalabb korában gyors volt, majd az évek múlásával, a sérülések hatására lassult. A 187 gól (és csupán egy tizenegyes) hihetetlen eredmény, de a volt angol válogatott nem tudott több mint 12 gólt szerezni egyetlen szezonban, miután betöltötte a 30. életévét.

Alan Shearer hasonlóan gyorsan emelkedett a Premier League-ben, négy egymást követő szezonban 25 gól felett teljesített, 1993/1994-es blackburni idényétől a 1996–97-es debütáló szezonjáig a Newcastle-nél.

Bár a következő években is eredményes volt, Shearer sosem szerzett több mint 25 gólt egy szezonban a 1996/1997-es idény után, és a gólátlaga inkább 0,5 gól/90 percre csökkent, mint a kezdeti 0,8 gól/90-hez.

Sergio Agüero hihetetlenül eredményes volt a Manchesterben töltött egy évtized alatt. Az argentin 184 gólt szerzett 275 mérkőzésen, és bár Agüero pályafutása alatt közelítette Shearer rekordját, végül nem volt elég ideje ahhoz, hogy át is lépje. Ugyanez a helyzet lehet Harry Kane-nel is, aki gyakorlatilag Shearer nyomvonalát követte. Ha Kane, aki most 31 éves, visszatérne Angliába, hogy befejezze, amit elkezdett, mennyi időbe telhetne, hogy elérje a varázslatos 260-at? Ha figyelembe vesszük, hogy az utolsó öt szezonjában átlagosan 21 gólt szerzett a Tottenhamben, Kane-nek körülbelül két szezonra lenne szüksége, hogy elérje Shearer gólkülönbségét. Ez sem teljesen kizárható forgatókönyv.

Valljuk be, hogy Haaland 79 bajnoki találata még messze van Alan Shearer 260 góljától, aki az angol első osztály történetének jelenlegi legjobb gólszerzője. Bár Haaland mérkőzésenkénti 0,99-es gólátlaga szinte emberfeletti, más klasszis játékosok sem tudták elérni Shearer rekordját. A norvég támadó új szerződése viszont biztosíthatja számára azt a hosszú karriert, amely lehetővé teheti, hogy megdönthesse a Newcastle ikonjának rekordját.