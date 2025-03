A Puskás Akadémia nem tett szívességet a Fradinak Nyíregyházán

A Paks tett egy nagy szívességet a Ferencvárosnak, kérdés volt, hogy megteszi-e ugyanezt a Puskás Akadémia is. A felcsúti csapat Nyíregyházára utazott el a soros bajnoki meccsére a 25. fordulóban, amelynek szintén nagy szüksége van minden egyes pontra, a találkozó kezdetekor mindössze egyetlen ponttal előzte meg az utolsó előtti, kiesést jelentő helyen álló Debrecent.

Zan Medved nemigen boldogult a felcsúti védőkkel Fotó: Balázs Attila/MTI Fotószerkesztõség

A Colley-t, Favorovot és Nagy Zsoltot sárga lapjaik miatt nélkülöző Puskás Akadémia pedig, ha komolyan gondolja a bajnoki ambícióit, akkor nemigen hibázhat a Ferencvárossal zajló versenyfutásában, így nyernie kellett Nyíregyházán is. Ennek megfelelően kezdett, és már az 5. percben vezetést szerzett, Soisalo jobbról, a szögletzászló közeléből adott középre, ahol Urho Nissila érkezett, és hat méterről ballal a jobb alsó sarokba pörgette a labdát. A 30. percben ugyanez volt a szereposztás, Soisalo ismét jobbról centerezett kiválóan, Nissila pedig megint nagyszerűen küldte a labdát a hálóba.

A Puskás Akadémia remekül védekezett

A két gól között a Nyíregyháza erőfeszítéseit láthattuk, akadt is néhány veszélyesebb helyzete, ám a gólokat a vendégek szerezték, alighanem ők eleve ilyen forgatókönyvet tervezte engedték kezdeményezni a hazai csapatot. Az pedig a második félidőben is lankadatlanul ment előre, ám az igazi erő hiányzott a támadásaiból, így a Puskás Akadémia magabiztosan őrizhette az előnyét.

A 60. percben csaknem növelte is az előnyét, ám Duarte hiába lőtt szépségdíjas gólt, az akció elején Nissila lesről indult, ezért a VAR-ra alapozva a játékvezető nem adta meg.

A hazai csapat dicséretére szól, hogy ment előre töretlenül, ám a percek múlásával csökkent a meggyőződése, több mint 450 perce nem szerzett gólt, és így maradt a 2-0. Ezzel eldőlt, hogy ha a Ferencváros vasárnap nyerne is Diósgyőrött, továbbra is legfeljebb két pontra tudja megközelíteni a most védekezésben is jeleskedő Puskás Akadémiát.

NB I, 25. forduló Péntek

Kecskemét–Debrecen 1-3 (1-3), Kecskemét, Széktói Stadion, jv.: Erdős, gólszerzők: Pászka (27.), illetve Szécsi (7.) Vajda (21.), Malinov (45+1.) Szombat

ETO FC Győr–MTK Budapest 2-1 (1-0), ETO Stadion, 2130 néző, jv.: Molnár A., gólszerzők: Anton (11-esből 32.), Bumba (78.), illetve Németh K.(73.) Zalaegerszeg–Paks 1-1 (0-1), Zalaegerszeg, 2366 néző, jv.: Derdák, gólszerző: Krajcsovics (81.), illetve Könyves (28.) Nyíregyháza–Puskás Akadémia 0-2 (0-2), Nyíregyháza, Városi Stadion, 4034 néző, jv.: Rúsz, gólszerző: Nissila (5., 30.) Vasárnap

Újpest–Fehérvár 14.30 (tv: M4 Sport) Diósgyőr–Ferencváros 17.00 (tv: M4 Sport)