Tanulj, sportolj, írj történelmet – Gulyás Michelle, Ekler Luca, Olasz Anna, Péni István a példa a jövő bajnokai előtt

A megállapodást Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB), Szabó László, az Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és Szalay-Berzeviczy Attila, a BOM a Magyar Sportért Alapítvány (BOM) elnöke látta el kézjegyével az Alapítvány március 27-én a MOB elnöki tárgyalójában megtartott kuratóriumi ülése alkalmával. Az immár nyolc éve tartó együttműködés értelmében az anyagi hozzájáruláson túl a MOB és az MPB elnöke továbbra is tagja lesz a BOM Alapítvány kuratóriumának, míg a felügyelő bizottságába bekerül Antal Dénes a MOB ügyvezető igazgatója és Urr Anita, az MPB főtitkára. A civil szervezet sportszakmai bizottságának munkáját pedig a jövőben a MOB részéről Fábián László főtitkár, míg az MPB részéről Oberfrank Mária sportszakmai referens fogja erősíteni.

Az idén húszéves BOM Alapítvány kiemelt feladatának tekinti az olimpiai és paralimpiai játékokra készülő magyar sporttehetségek tanulmányainak anyagi támogatását annak érdekében, hogy a fiatal sportolók ne csak versenyzőként, hanem később a munkaerőpiacon is kimagasló teljesítményt érhessenek el. Az Alapítvány által működtetett, a MOB alapító (1895-1904) és a Magyar Tudományos Akadémia leghosszabb ideig regnáló (1905-1936) elnökéről, Berzeviczy Albertről elnevezett ösztöndíjprogram népszerűségét jelzi, hogy idén összesen százhetvenöt pályázat érkezett be.

A Szabó Szilvia főtitkár és Gundel Takács Gábor bizottsági elnök vezette sportszakmai testület előterjesztése alapján az Alapítvány kuratóriuma a csütörtöki ülésén a pályázók közül végül 30 főt emelt be az ösztöndíjprogramjába, így jelenleg összesen 62 élsportolónak finanszírozza a tanulmányait.

A program indulása óta pedig már több mint kétszáz ösztöndíjas vehette át a diplomáját, köztük olyan nevekkel, mint Ekler Luca, Gulyás Michelle, Olasz Anna és Péni István.

Gulyás Michelle olimpiai bajnok lett Párizsban. Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

– A Magyar Olimpiai Bizottság kötelességének érzi, hogy stratégiai partnerként folytassa a megkezdett munkát. Nálunk a sportoló az első és fontosnak tartjuk, hogy versenyzőinknek ne csak az olimpiai felkészülése legyen zavartalan, hanem mellette a felsőfokú tanulmányaikat is folytatni tudják. Így ugyanis nem csak a sportban van esélyük a sikerre, hanem a pályafutásuk befejezése után, az életbe kilépve is – mondta Gyulay Zsolt. Szabó László hozzátette, hogy a párizsi paralimpiát követően részletesen elemeztük a nemzetközi parasportban zajló folyamatokat, és a számok megerősítik, hogy a globális verseny a parasportban erősebb, mint valaha és ez a trend csak folytatódni fog, ezért a sportolóik felkészüléséhez nyújtott támogatás is fontosabb, mint valaha.

Nem tudok nagyobb szakmai elismerést elképzelni annál, mint amikor a magyar sport két csúcsszervezete, a MOB és az MPB, nyolc évnyi közös munka után úgy döntenek, hogy folytassuk.

A következő években is arra fogunk együtt törekedni, hogy az Alapítvány jelszavát a "Tanulj, sportolj, írj történelmet" minél több tehetséges magyar fiatal érezze saját magáénak, hogy aztán egyszerre válassza az élsportot és a felsőfokú tanulmányokat

- jelentette ki BOM a Magyar Sportért Alapítvány elnöke, Szalay-Berzeviczy Attila.

–A BOM Berzeviczy Albert ösztöndíja számomra nemcsak anyagi támogatást jelent, hanem egyfajta megbecsülést is. A sport és a tanulás összehangolása rengeteg energiát igényel és jó érzés tudni, hogy ezt elismerik. A nehezebb napokon különösen motiváló, hogy az ösztöndíj segít fenntartani az egyensúlyt e két terület között – mondta Nagy Dávid, olimpiai bajnok vívó.

– Hatalmas segítség számomra a BOM Alapítvány támogatása mert így jobban tudok koncentrálni mind a sportra és mind a tanulásra. Tudom, hogy egyszer majd befejezem a profi sportpályafutásom és akkor majd kellő felkészültséggel tudok majd kilépni a civil életbe – tette hozzá Pap Bianka, paralimpiai bajnok úszó.



Az idei ösztöndíjasok névsora:

Battai Sugár Katinka (vívás), Berkes Gergő (paraboccia), Dobó Zsombor (atlétika), Fábián Sára (sportlövészet), Hajdú Kata (vízilabda), Harsányi Mátyás (úszás), Horváth Karolina (triatlon), Hotz Csenge (paraúszás), Józsa Levente (tekvondó), Kiss Ágnes (kajak-kenu), Kiss Balázs (torna), Koleszár Mihály (öttusa), Kriza Anna (cselgáncs), Kropkó Márta (triatlon), Leinweber Olivér (vízilabda), Losonczi Dávid (birkózás), Márton Gréta (kézilabda), Miszlai Mira (úszás), Nagy Bernadett (birkózás), Nagy Dávid Martin (vívás), Pap Marina Bianka (paraúszás), Patyi-Kónya Zsófia (rövidpályás gyorskorcsolya), Rabb Krisztián (vívás), Rendessy Eszter (kajak-kenu), Szabó Alexandra (paraboccia), Székely Zója (torna), Tóth Zita (alpesi sí), Varga Ádám (kajak-kenu), Vindics-Tóth Lili (atlétika), Zemán Zóra Zoé (öttusa)