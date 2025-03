Ennek a Ferencváros vezetői sem örülhetnek, Lipcsei Péter csapata bajban van + videó

A forduló hétfői zárómeccsének egyik résztvevője szempontjából jól alakult az aktuális kör vasárnapi játéknapja, a másiknak nem.

A Vasas az eddig szerzett 36 pontjával harmadikként állt a Vasas–Soroksár előtt, öt ponttal lemaradva a második, már feljutó Kazincbarcika mögött.

A kazincbarcikaiak Szentlőrincen játszottak döntetlent egy nappal korábban, ezzel esélyt adva a Vasasnak a felzárkózásra.

A vendéggárda, a Ferencváros fiókcsapataként működő Soroksár a tavaszi idényben eddig lejátszott hat NB II-es bajnokiján még nem tudott nyerni (két döntetlen és négy vereség volt a mérleg), így egypontos lemaradással, de már kieső helyen, a 15. pozícióban várta a mérkőzést.

A tabella élén 45 ponttal állva magabiztosan vezet a Kisvárda.

A Vasas azért küzdhetett a Soroksár ellen, hogy csökkentse lemaradását a feljutásért vívott küzdelemben (Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport)

Fradi-legendák egymás ellen

A hétfő esti találkozó egyik különlegességét a két vezetőedző személye adta: a Vasas Pintér Attila, a Soroksár pedig Lipcsei Péter vezetésével készül. Mindketten a Ferencváros legendái, Pintér labdarúgóként és edzőként is nyert Magyar Kupát a csapattal, trénerként bajnokságot is, míg Lipcsei összesen 649 alkalommal lépett pályára az FTC mezében, amely mellett kitartott akkor is, amikor a gárdát a kétezres évek első évtizedében száműzték a másodosztályba.

Lipcsei Péter manapság is a Ferencváros kötelékében dolgozhat (Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport)

Pintér Attila 2004-ben vezette bajnoki címre a Fradit, és akkor Lipcsei Péter is a játékosa volt, de a hétfői ellenfeleknek futballistaként is megvan a közös múltja: amikor Lipcsei 1990. augusztus 18-án, az Újpesti Dózsa idegenbeli, 5-0-s legyőzése alkalmával tétmérkőzésen is bemutatkozott a Ferencvárosban, Pintér is a kezdőcsapat tagja volt.

A Vasas–Soroksár előtt mindezeket kellemes nosztalgiával idézte fel Pintér Attila, aki az M4 Sport riporterének elmondta: reméli, hogy megéli azt, hogy egy napon Lipcsei Péter lesz a Ferencváros vezetőedzője.

Pintér Attila jó szívvel emlékezett vissza a Lipcsei Péterrel közös élményekre (Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport)

Gyors góllal került előnybe a Vasas

Hogy ez a nap valaha eljön-e, azt most legfeljebb megtippelni lehet, egy dolog azonban biztos: Lipcsei Péter jelenleg a Ferencvárossal szoros kapcsolatban álló Soroksár vezetőedzője. Ilyen minőségben a kezdőcsapatába jelölte például a húszéves Kaján Norbertet is, aki alapvetően a zöld-fehérek játékosa, ám „visszajátszóként” időnként lehetőséget kap a soroksáriaknál is. Most a Ferencváros kérésére biztosított játékperceket a fiatal hátvédnek.

A kezdőrúgás után alig négy perccel már elégedetlenül csóválhatta a fejét Lipcsei, akinek csapata hamar hátrányba került – Pávkovics Bence passza után Németh Barnabás talált a kapuba, 1-0-s vezetéshez juttatva a Vasast.

A folytatásban néhány lövéssel tett kísérletet az egyenlítésre a Soroksár, amely a játékrész hajrájában kisebb nyomás alá helyezte a hazaiakat, akik mintha kicsit „ráültek” volna az eredményre. Az állás a szünetig nem változott, félidőben 1-0-ra vezetett a Vasas.

Tovább mélyül Lipcsei Péterék válsága

A térfélcsere után kevéssel, a 49. percben dermesztő jelenetek játszódtak le a pályán, a két csapatkapitány, a korábbi kétszeres magyar válogatott Otigba Kenneth és Lovrencsics Balázs párharca közben a vasasos Otigba lábbal is eltalálta Lovrencsics arcát, aki ezt követően a gyepen maradt, rövid ápolásra szorult, ám folytatni tudta a játékot. Más szempontból volt sokkoló a 65. perc a soroksáriak számára, akkor ugyanis a csereként beállt Berecz Zsombor is betalált, kétgólosra növelve a Vasas vezetését (2-0).

A második gól után szétesett a Soroksár, akár tovább is növelhette volna előnyét a vendéglátó, mégsem tette, ám így is 2-0-ra nyert. A Vasas ezzel immáron 39 pontos, és feljött két pontra a Kazincbarcika mögött, vagyis a hátralévő nyolc meccsen reális esélye van arra, hogy kivívja a feljutást az élvonalba.

A soroksári csapat december óta tartó nyeretlensége tovább tart, és így már nyolc összecsapást számlál, ezzel pedig kieső helyen ragadt a gárda. Ennek a Ferencvárosnál sem örülhetnek, az NB I-es bajnokcsapat klubmodelljében ugyanis kiemelt szerepe van a másodosztályú Soroksárnak, amely fejlődési lehetőséget, játékperceket biztosít a Fradiba be nem férő futballistáknak.

A másodosztályú bajnokság a 23. fordulóval vasárnap és hétfőn folytatódik.