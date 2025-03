A saját szerveiket ajánlották fel a szülei a fél veséjét elvesztő válogatott focitehetségnek

Zója-Katona Márk egy életteli fiatal benyomását kelti, s nem látszik rajta, milyen nehézségeken ment keresztül az elmúlt hónapokban. Talán csak a tekintetében tükröződnek vissza a megpróbáltatások, amelyeket a súlyos sérülés okozott. Szerencsére sokan vannak, akik erőt próbáltak adni neki.

Zója-Katona Márk súlyos sérülést szenvedett az egyik meccsen (Forrás: Kisalföld.hu)

Nyújtott lábbal a hasfalba

Zója-Katona Márk a labdarúgó-karrierjének véget vető eseményekre így emlékszik vissza:

– Balról jött egy beadás, valaki kifejelte a diósgyőriek közül. Én rásprinteltem a labdára. Annyit éreztem, hogy hátulról meglöknek, elölről pedig érkezett a másik srác, aki nyújtott lábbal beletalpalt a hasfalamba. Szándékosnak nem mondanám, de szabálytalannak igen – emlékezett vissza a fiatal játékos, akinek édesapja, Zója-Katona Zsolt úgy véli, szándékosan szabálytalankodtak a fiával szemben.

– Véletlenül nem lehet valakit így meg rúgni. Az, hogy összecsúsznak, eltörik egy láb, az előfordul.

De azt hogy oldalról, nyújtott lábbal valakit ebben a magasságban megrúgnak, az nem magyarázható. Csupán sárga lapot kapott a vétkes játékos a mérkőzésen. Utólag kapott egymeccses eltiltást. Bárkivel beszéltem, aki látta az esetről készült felvételeket, mindenki azt mondta, hogy szándékos volt

– mondta el az édesapa.

A győri játékossal szemben szabálytalankodó diósgyőri labdarúgó aznap este bement hozzá a kórházba, és üzenetet is írt neki, amelyben elnézést kért, de nem tartják a kapcsolatot. Zója-Katona Márkban nincs harag az eset után, az apja viszont nem akarja annyiban hagyni az ügyet.

Fél órán múlt Zója-Katona Márk élete

Korábban az utánpótlás-válogatott játékosnak nehezen adták meg a sportorvosi engedélyt, mivel patkóvesével született. Édesapja szerint azonban nem ez volt az oka a sérülés súlyosságának.

– A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottságától azt a választ kaptuk, hogy az eset bár szabálytalan volt, ám nem volt szándékos. Ezért feljelentést tettünk, ugyanis a mérkőzésen nem volt jelen orvos. Amikor kérdeztük, hogy miért, azt válaszolták, mert nincs rá pénzügyi keret. A fiam a sérülés után három órával került kórházba. Fél órán múlt az élete – nyilatkozta az ifjú játékos apja, akinek a fiát végül Miskolcon látták el.

Muszáj volt új célt találnia a fiatal tehetségnek

Az édesapa elmondta, az egész család focibolond. Ő és a fiú két nagyapja is aktívan játszott korábban. Márkot pedig kimagasló tehetséggel áldotta meg a sors.

Zója-Katona Márk a magyar U19-es válogatottban is pályára lépett (Fotó: MLSZ.hu)

– Az ETO FC Győr korábbi vezetőedzője, Tuifel Péter azt mondta a fiamról, annyi a különbség közte és Kerkez Milos közt, hogy Kerkez gyors, a fiam pedig pokolian gyors – mesélte az apa.

Már sohasem derül ki, Zója-Katona Márk mire vihette volna futballistaként.

A 19 éves fiatalember új célt talált magának, jelenleg videóelemzőként dolgozik az ETO-nál.

– A feladatom az, hogy bizonyos játékosok teljesítményét, a jó és a rossz megoldásokat elemezzem. Ebben nagy segítséget nyújt, hogy nemrég még én is belülről éltem át a hasonló szituációkat, és a válogatottaknál is sokat videóztunk. Muszáj volt valami célt találnom, mert a céltalanság sosem vezet jóra – mondta el a csúnya balesetet szenvedő egykori játékos, aki az MLSZ tanfolyamain is szeretne részt venni, de ez sem tűnik elsőre egyszerűnek.

Nem kap engedélyt

Mivel sportszakra készül, ezért a fizikai alkalmasságin is meg kell felelnie.

– A Testnevelési Egyetemet és a győri Széchenyi István Egyetemet jelölte meg a felvételi lapon. Az üzemorvos viszont nem adta meg az engedélyt testnevelési szakra – mesélte letörten a fiú édesanyja, Zója-Katona Zsoltné.

Zója-Katona Márk családja mindenben a fiatal játékos mellett áll (Fotó: Kisalföld.hu/Csapó Balázs)

– Egyelőre nem tudjuk, mi lesz a megoldás. Márknak testnevelésből kellene érettségiznie, azt viszont nem engedik, hogy két elméleti vizsgát tegyen. Lelkileg is fontos lenne, ne kelljen egy évet se kihagynia a tanulásban.. Nem lenne jó, ha most esne ki a ritmusból – panaszolta az édesanya.

– A DVTK-tól ígéretet kaptunk, hogy segítenek bármiben, azóta viszont még telefonon sem kerestek. Nem érdeklődtek aziránt, hogy van a fiúnk – mesélte keserűen az apa. Márk hatévesen kezdett focizni, és egy kétéves kitérőtől eltekintve, amit a győri DAC-nál töltött, végig az ETO labdarúgója volt. Hiába csábította a Puskás Akadémia, az MTK is, a fiatal sportoló kijelentette, hogy Magyarországon csak az ETO-ban hajlandó focizni. Érezte, tudta, Győrben jó helyen van.

Győrben sokat segítenek neki, ajándék Marco Rossitól

Ha máshol talán el is felejtették Zója-Katona Márkot, a válogatottnál és Győrben biztosan nem.

Marco Rossi ajándéka, a nemzeti csapattal dedikáltatott mez, a fiatalember szobájának falát díszíti, a győri ultrák pedig a Ferencváros elleni kupatalálkozó alkalmával molinón üzentek a korábbi játékosnak. A „Gyógyulj meg, Márk!” felirat a kivetítőn is megjelent.

A szülei lemondanának a veséjükről a fiuk érdekében

A fiatalembernek nem csak a labdarúgásról kellett lemondania. Előírt étrendet kell követnie, folyamatosan vizsgálatra jár, és ha bármi problémát észlel, azonnal kórházba kell mennie. A fiatal tehetséges sportoló élete örökre megváltozott.

Megkérdeztük az orvosokat, oda adhatjuk-e az egyik vesénket. De sajnos ez nem ilyen egyszerű.

Azzal biztattak minket, hogy Márk másik veséje egészséges, és még erősödhet is. Szülőként rettenetes azt látni, hogy hiába próbálunk megadni mindent a fiúnknak, az egészségét nem adhatjuk vissza – összegezték az aggódó szülők.

A kupameccs, ahol Márknak üzent a csapat és a szurkolók: