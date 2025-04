Nyert a józan ész, a futball szerelmesei ingyen nézhetik a BL idei elődöntőit és döntőjét

Az RTL Magyarország a 2024/2025-ös idény kezdetétől szólóan három évre szerezte meg a Bajnokok Ligája (BL) hazai közvetítésének jogait, így már az idei kiírás mérkőzéseinek többsége az RTL+ streamingplatformon volt követhető, amiért ugye a szurkolóknak fizetniük kellett. Mindez jelentős felzúdulást okozott, hiszen a Bajnokok Ligája mérkőzéseinek közvetítésére jogosult RTL a világhálóra „száműzte” az összecsapásokat, így a hazai szurkolók csak külön előfizetéssel (RTL+) láthatták az eseményeket.

Immár biztos, hogy az Internazionale BL-elődöntőjét a Barcelona ellen ingyen nézhetik meg a nézők a tv-ben (Fotó: ISABELLA BONOTTO / AFP)

A GVH is vizsgálódott, az RTL magyarázkodott

Ebből rengeteg gond adódott, ugyanis volt olyan alapszakaszbeli forduló, hogy a 18 találkozóból az RTL+ kínálatában csupán tíz volt elérhető a szurkolók számára. Az előfizetők egy része az RTL korábbi ígéretére alapozva arra számított, hogy a teljes kínálatból választhatja ki magának azt a meccset, amit szeretne megtekinteni a pénzéért. Az ügyben egyébként a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is vizsgálódott a szurkolói panaszok hatására, és

a GVH kommunikációs vezetője akkor azt a tájékoztatást adta, hogy „a nemzeti versenyhatóság ezek alapján panaszeljárást indított, és vizsgálja az ügy körülményeit, illetve a panaszokban foglaltakat”.

Az RTL ugyan elismerte, hogy az alapszakasz zárófordulóját követően az RTL+ ügyfélszolgálatára érkeztek panaszok, de szerintük egyrészt nem számottevő mértékben, másrészt jogtalanul.

– Következetesen kommunikáltuk eddig is és ezután is, hogy 192 élő UEFA Bajnokok Ligája-meccset adunk a szezonban a 203-ból, tehát csaknem az összeset, de nem mindet – állt a csatorna válaszában.

Mindez természetesen nem nyugtatta meg a szurkolókat, akik adott esetben lemaradtak kedvenc csapatuk meccséről annak ellenére, hogy kifizették a csatorna által kért pénzt.

A BL-elődöntők és a döntők ingyenesen megtekinthetőek lesznek

Nos, ezúttal nem lesz ilyen probléma, ugyanis az RTL bejelentette, hogy a futball szerelmesei az idei BL-szezonból hátralévő öt találkozót – az Arsenal–PSG és Barcelona–Internazionale elődöntők oda- és visszavágóit, valamint a döntőt – teljesen ingyenesen a főcsatornán is megnézhetik élőben. Ezek közül a négy elődöntős meccs ingyenes elérése kedvezmény, hiszen a döntő ingyenes közvetítése törvényes előírás, hiszen a BL-döntő is azon mérkőzések sorába találkozik, amelyről a törvény rendelkezik

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy az RTL+ Premiumon hosszabb stúdiós körítéssel élvezheti mindenki a meccseket. Tehát most kedden és szerdán a 21.00-kor kezdődő találkozók előtt a fizetős csatornán már 20.15-kor, míg a főcsatornán 20.45-kor kezdődik el a felvezető műsor, majd mindkét helyen jön a találkozó közvetítése.

Az Arsenal a Bajnokok Ligája alapszakaszában az ősszel legyőzte hazai pályán 2-0-ra a PSG-t, most a két csapat elődöntője is mindenkihez ingyenesen jut el (Fotó: AFP/Adrian/Dennis)

A lineáris közvetítések közös meccsnézéséhez nem kell külön engedély

A Világgazdaság utánajárt annak, hogy a szórakozóhelyek, vendéglátóipari egységek (sportkocsmák) vajon miként tudják közvetíteni a BL-meccseket vendégeik számára. Az RTL azt közölte a lappal – információink szerint ebben azóta sincs változás –, hogy

nincs megállapodásuk a nyilvános szórakozóhelyekkel, viszont minden lineáris, azaz televíziós közvetítés elérhető a vendéglátóipari egységekben.

„A lineáris közvetítések esetében a szórakozóhelyeknek nincs felénk semmilyen kötelezettségük, azt a partner szolgáltatók értékesítik üzleti előfizetésként, azon belül is HoReCa – hotel restaurant cafe – business előfizetésként” – írták a lap kérdésére. Ugyanakkor mozik és szabadtéri nyilvános helyek esetén a nyilvános vetítéshez engedélyt kell kérni az RTL Magyarországtól.

Várják a szurkolókat a vendéglátóhelyek

A fővárosi focidrukkerek számára is megvannak a megfelelő helyek arra nézve, hogy hol tekinthették meg eddig társaságban a Bajnokok Ligája-meccseket. Mivel most az RTL a főcsatornáján ingyenesen is közvetíti az elődöntőket és a finálét, vélhetően telt ház lesz az alább felsorolt helyeken.

De említhetnénk a Ziccert is, amely a Trollfocisok kocsmája, Szoboszlai ott csapolt sört korábban. Ugyanakkor létrehoztak egy olyan Fb-oldalt is korábban, ahol azokat a vendéglátóhelyeket lehetett megtalálni, amelyek rendelkeztek az RTL Plusz előfizetéssel és ahol ezek alapján meg lehetett nézni az olyan Bajnokok Ligája-meccseket, ami RTL Pluszhoz kötött. De létrejöttek olyan blogok is – például a szegedikocsmak.blog.hu –, amelyek szintén a BL-meccsek közvetítésekor a közös szurkolás lehetőségét kínálták fel a vendégeik számára.

