Egy magyarnak még mindig szurkolhatunk a nemzetközi kupákban

Bolla Bendegúz maradt meg hírmondónak. Szoboszlai Dominiktól kezdve Gulácsi Péteren és Orbán Willin keresztül – hogy csak a legnagyobbakat említsük – Sallai Rolandig szép lassan minden magyar légiós eltűnt a nemzetközi kupasorozatokból, egyedül Bolla Bendegúz, a Rapid Wien védője szerepel még egyikükben, nevezetesen a Konferencia-ligában. Ráadásul nem hiábavaló neki és a csapatának szurkolni, hiszen a csütörtök este kezdődő, a svéd Djurgarden elleni párharcba jól eséllyel vág bele az osztrák együttes.

Bolla Bendegúz csak sérülés vagy eltiltás miatt hagyott ki meccset ebben az idényben (Fotó: APA/Thomas Pichler)

Bolla Bendegúzról maradéktalanul elmondható, hogy alapembere a Rapid Wiennek. A bajnokságban 22 meccsen lépett pályára, ebből 21-et végigjátszott, egyszer a 75. percben cserélték le, és mindössze kétszer hiányzott, először sérülés, másodszor pedig sárga lapok miatt, a Konferencia-liga eddig nyolc mérkőzésén mind szóhoz jutott, csupán kétszer nem az elejétől a végéig, és itt egy gólt is szerzett. A stabil csapattagság azt bizonyítja, hogy az osztrák Bundesliga szintjét a magyar védő már megugrotta, és ha így megy tovább, alighanem megvalósíthatja az álmát, és szintet lépve megmutathatja magát a német Bundesligában is – erről is beszélt a minap egy osztrák portálnak adott nagy interjújában, amelyben szó esett Szoboszlai Dominikkal ápolt és gyerekkorból eredő barátságáról, pályafutásának fontosabb állomásairól, de még a hobbijáról is.

Bolla Bendegúzék nincsenek csúcsformában

Ehhez jó ajánlólevél lehetne egy újabb siker a nemzetközi porondon. A Rapid Wientől egyébként bravúr, hogy idáig eljutott, a legutóbb 1996-ban játszhatott negyeddöntőt európai kupában, a boldog emlékezetű KEK-ben. A Djurgarden nem világverő csapat, ráadásul még nem is lendült igazán formába, hiszen a svéd bajnokság nemrég kezdődött, és a bécsiek ellenefele mellett két fordulót követően egy győzelem és egy vereség áll.

Igaz, Bolla Bendegúzék sincsenek a csúcson, jelenleg az ötödik helyen állnak a bajnokság felsőházában, s a Djurgarden elleni párharc két mérkőzése között vasárnap még egy fővárosi derbi is vár rá az Austria Wien ellen úgy, hogy az előző két körben kikaptak.

Ami a többi negyeddöntőt illeti: az egyik favoritnak tartott Chelsea a Legia Warszawa otthonában kezd, a legjobb nyolc másik lengyel csapata, a Jagiellonia Bialystok pedig a Real Betis vendége lesz. A végső győzelemre ugyancsak esélyes Fiorentina Szlovéniában, a Celje vendégeként lép pályára az első mérkőzésen.

Az Európa-ligában csak papíron van magyar

Jó lenne, ha egy szinttel feljebb, az Európa-liga negyeddöntőiben is láthatnánk magyarokat, ám az Eintracht Frankfurt két magyar futballistája közül Fenyő Noah már jó ideje nem szerepel a csapat meccskeretében, Lisztes Krisztián pedig annak még csak a közelébe sem jutott el. A játéknap rangadójának egyébként éppen a frankfurtiak londoni szereplése ígérkezik a Tottenham ellen.

Az angol csapat számára az egyetlen esélyt kínálja a klubnak ez a sorozat, a trófea elhódításával a következő kiírásra is megváltaná a jegyét az európai (Bajnokok Ligája-) szereplésre.

A német együttesnek viszont a hazájában is fontos feladatai vannak, ugyanis a harmadik helyen áll a Bundesliga tabelláján, és komoly harcot kell vívnia a dobogóért.

A párharc esélyesei a frankfurtiak, akik 2022-ben megnyerték az El-t, a Tottenham Hotspur pedig már a nyolc közé jutással rég nem látott sikert könyvelhetett el. A negyeddöntő másik angol együttese, a Manchester United a Tottenhamhez hasonló helyzetben van. A bajnokságban 13., és a Spurshöz hasonlóan az Európa-liga mentheti meg valamelyest az idényét.