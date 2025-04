A Fradi igazán sirathatja elvesztett BL-álmait

Előre lehetett tudni, hogy az Odenese és a Ferencváros női kézilabdacsapatainak BL-párharca a végletekig kiélezett mérkőzést hoz majd. Nem is egyet, hanem kettőt. Ez így is történt. A két együttes tudása és felkészültsége között az az egy gól döntött, amely végül is a dánok továbbjutását eredményezte. Ugyanakkor nem lehet szó nélkül elmenni az utolsó percek történése mellett, mert a Fradi számára ott volt az esély a továbbjutásra. Mégsem élt vele.

Simon Petra is jól játszott az Odense ellen, a Fradi edzője azonban nem őt küldte be az utolsó támadásnál

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Fradi: miért nem bíztak jobban a magyarokban?

Akik látták a meccset, azt is észlelhették, hogy a második félidő közepén a zöld-fehérek magyar játékosai váltak főszereplőkké. Aztán az utolsó támadásnál mégsem kaptak főszerepet. Miért történt meg ez? Erről is beszélünk ebben a műsorban.

A Győr ismét a Final Fourban

A Győri Audi ETO csapata a német Ludwigsburg ellen simán jutott tovább a negyeddöntőből. A németek kettős vereséggel estek ki. A papírformát eddig igazolta a győri csapat, de mi lesz a budapesti négyes döntőben? Ahol egy magyar, két dán (Odense, Esbjerg) és a három magyar játékossal felálló francia Metz lesz ott. Erről is szól a műsor, amelyben B. Molnár Lászlóval, a Magyar Nemzet újságírójával beszélgettünk.