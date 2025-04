Benedek Tiborra emlékeztek és góloknak örülhettek az FTC szurkolói az Újpest elleni derbin + videó

Egy órával a 19.45-ös meccskezdés előtt csak a vendégszektorban volt telt ház. A hazai lelátórészek ekkor még meglehetősen foghíjasak voltak, igaz, a stadion környékén hömpölygő tömeg azt vetítette előre, hogy remek hangulatban csaphat össze egymással a héten először az FTC és az Újpest. Szerdán a Magyar Kupában, vasárnap pedig az NB I-ben rendeznek derbit, a sorsolás értelmében mindkettőt a Groupama Arénában. Így vonultak a vendégszurkolók a stadionhoz:

A bemelegítés idejére a Ferencváros leghangosabb szurkolói is egyre nagyobb létszámban képviseltették magukat a kapu mögötti szektorban, így megkezdődött az ilyenkor szokásos hangpárbaj is a szurkolótáborok között. Nem éppen irodalmi stílusú üzengetés zajlott, de ezen legfeljebb azok lepődhettek meg, akik először látogattak ki a stadionba – a Fradi és az Újpest összecsapása erről is szól évtizedek óta.

Pesics az FTC kezdőjében, Varga Barnabás nem

A hazaiakat felkészítő vezetőedző, Robbie Keane némileg váratlant húzott azzal, hogy a kezdőcsapatába jelölte Alekszandar Pesicset, aki vasárnap, Miskolcon összeveszett csapattársával, Varga Barnabással azon, hogy ki rúgja a tizenegyest. A büntetőt akkor elvégző Varga ezúttal a kispadra szorult. Az Újpest kezdője négy ponton változott a hétvégi, Fehérvár elleni 2-2-t elért együtteshez képest, Bartosz Grzelak döntése értelmében a kapuban a kupában megszokott módon Banai Dávid kezdett.

Így áll fel a Ferencváros: Dibusz – Makreckis, Gartenmann, Cissé, Szalai, Civic – Zachariassen, Maiga, Tóth – Pesics, Saldanha

Íme, az újpestiek kezdőcsapata: Banai – Bese, Nunes, Duarte, Fiola, Kobouri – Rasak, Lacoux, Geiger – Karamoko, Brodic

Megemlékeztek Benedek Tiborról a fradisták

A meccs a Fradi-szurkolók pirotechnikai bemutatója során keletkezett füst miatt nagyjából hárompercnyi késéssel kezdődött az eredetileg kiírt időponthoz képest. A 2. percben már zörrent a háló, újpesti részről Mamoudou Karamoko talált a kapuba, a gól azonban les miatt érvénytelen volt. A 10. minutumban Matheus Saldanha esett el egy cselt követően – némi újpesti segítséggel – a vendégek tizenhatosán belül, a játékvezető, Kárpály Mihály viszont ezért nem adott tizenegyest. Kettővel később Banai kapus védett bravúrral Pesics fejese után.

A meccs ezen szakaszában a Ferencváros szurkolói a következő üzenettel ellátott molinót feszítették ki: Benedek Tibi legenda! – mindez azért volt érdekes, mert ismeretlenek kedden zöld festékkel fújták le a Benedeket és Szusza Ferencet ábrázoló újpesti falfestményt.

Két Fradi-gól az első félidőben

A pályán a 25. percben Eldar Civic lövésével újra a Ferencváros veszélyeztetett, majd rövid ideig ápolás miatt állt a játék, miután a zöld-fehérek védője, Stefan Gartenmann ütközött ellenfelével. A 32. minutumban Pesics igazolta, hogy miért volt jó döntés a kezdőtizenegybe jelölni őt, Cebrail Makreckis passza és egy átvétel után ugyanis Banai Dávid kapujába talált, 1-0-s vezetéshez juttatva a házigazdát.

Nyolc perccel később Makreckis is gólt szerzett, miután megtréfálta Fiola Attilát, ezzel már 2-0-ra vezetett a Fradi. Ez lett az első játékrész végeredménye is.

Ha a Ferencváros kétgólos vezetése mellett bárkinek kérdése lett volna a továbbjutó kilétét illetően, azt az 52. percben Matheus Saldanha eloszlatta: a brazil támadó Kristoffer Zachariasen átadása után közelről lőtt a kapu közepébe, 3-0-ra alakítva az állást. Bár az MK-ban a döntetlen után hosszabbítás következik, az egyenlítés nagyon nem volt benne az Újpest játékában.

