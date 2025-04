Új csapattársa máris bizonyított Verstappennek a Japán Nagydíjon

Már az idei Forma-1-es szezon második versenyhétvégéje után pilótacserére került sor, hiszen a Red Bull és a fiókcsapat Racing Bulls megcserélte egymással az új-zélandi Liam Lawsont és a japán Cunoda Jukit. Utóbbi versenyző így az energiaitalos istállónál hazai pályán mutatkozhatott be, hiszen a Japán Nagydíjjal folytatódik az idény. Szuzukában az első szabadedzés során Cunoda hamar rá is érzett az autóra, végig a mezőny első felében állt, és új csapattársához, Max Verstappenhez is közel állt. Végül az 5-6. pozícióban végeztek, a holland 107 ezreddel zárt az általa nem feltétlenül támogatott japán előtt.

Liam Lawson (balra) és Cunoda Juki a Japán Nagydíjtól kezdve helyet cserél

Fotó: AFP

A Japán Nagydíj első szabadedzésén Cunoda közelebb volt Verstappenhez, mint Lawson bármikor

Az eddigi két versenyhétvégén pont nélkül zárt Lawson minden eddigi idei szabadedzésen és időmérőn a leggyengébb volt az említett pilóták közül, és ezúttal is ő zárt a leghátrébb közülük – ráadásul a másik Racing Bullsszal a francia Isack Hadjar is megelőzte őt bő három tizedmásodperccel.

A japán szurkolók Cunoda mellett egy másik hazai versenyzőnek, Hirakava Rjónak is tapsolhattak, aki a nyitó gyakorláson Jack Doohant helyettesítette az Alpine-nál.

A Japán Nagydíj száraz körülmények között rendezett, baleset nélkül zárult első szabadedzését végül a McLaren brit pilótája, Lando Norris 1:28,549 perces köridővel nyerte meg a mercedeses George Russell és a két Ferrari – Charles Leclerc és Lewis Hamilton – előtt. Norris az elsősége ellenére nem volt maradéktalanul elégedett az autójával, és a konstruktőri címvédő McLaren Oscar Piastri 15. helye miatt sem érezheti magát biztonságban a hétvége folytatására.