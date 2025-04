Verstappen megszorításáról és a hazai hétvége reményeiről beszélt a Red Bull új pilótája

Japánban kezdi meg háromhetes „menetelését” a Formula–1 mezőnye. A 24 futamos világbajnokság a szuzukai pályán folytatódik, onnan Bahreinbe, majd Szaúd-Arábiába megy tovább a mezőny. Három héten belül három futam jön tehát, az első állomás csütörtöki napján viszont még nem az autóké, hanem a sajtótájékoztatón szereplő versenyzőké volt a főszerep.

Az előző, kínai futamon Oscar Piastri megállíthatatlan volt (Fotó: AFP/Hector Retamal)

Norris: Tavaly ilyenkor a Red Bull sokkal nagyobb fölényben volt

Az eddigi két helyszínen, Ausztráliában és Kínában is a McLaren versenyzője nyert, előbb Lando Norris, majd Oscar Piastri. Ennek megfelelően a konstruktőri versenyben a 78 pontos brit istálló a listavezető, egyéniben pedig Norris, aki jelenleg nyolcpontnyi előnnyel előzi meg a címvédő Red Bull-pilótát, Max Verstappent. Japánban az idény kezdetén még visszafogottan nyilatkozó Norris úgy fogalmazott, hogy nemcsak a legjobb autója, de a legerősebb versenyzőpárosa is a McLarennek van.

– Ez jelenti az igazi különbséget, mert bizonyos esetekben nem feltétlenül a miénk a leggyorsabb autó. Mindketten sokat fejlődtünk, és úgy érzem, hogy sokkal felkészültebb vagyok, bármilyen helyzettel is találom szemben magam, és bármelyik ellenféllel találkozom is a pályán – jelentette ki a 25 éves brit versenyző, majd hozzátette: az előző négy szezon világbajnoka, Max Verstappen sokáig a mezőny legjobb autójában ült, most viszont eljött a McLaren ideje. – Tavaly ilyenkor a Red Bull sokkal nagyobb fölényben volt, mint mi vagyunk most, de jó munkát végzünk, és szeretnénk megpróbálni tovább növelni az előnyünket. Ez egy ilyen játék. Mindenki megpróbál mindig minden előnyt megkaparintani, és a mi csapatunk most nagyon jó munkát végzett a többiek legyőzése érdekében, illetve sikeresebben is tette ezt, mint a riválisok.

Lando Norris magabiztosan szállhat versenybe Japánban is (Fotó: AFP/NurPhoto)

Japánban debütál Verstappen csapattársaként a hazai pilóta

Az előző, kínai hétvégéhez képest fontos változás történt: már nem a gyenge szezonrajtja miatt „lefokozott” Liam Lawson, hanem a testvércsapatból előléptetett Cunoda Juki vezetheti Verstappen csapattársaként a másik Red Bullt. Gyakorlatilag helycsere történt, hiszen Lawson Cunoda helyén folytathatja a Racing Bulls színeiben.

– Ennél őrületesebb nem is lehetne ez az egész: az első verseny a Red Bullban, ráadásul a honfitársaim előtt. Ez a legjobb, ami történhetett velem. Nem vagyok biztos abban, hogy azonnal úgy teljesíthetek, mint Max, de bízom benne és remélem, hogy jobb eredményt érek el, mint azok, akik most a helyemen ülhetnének ebben az autóban

– nyilatkozta a 24 éves Cunoda.

Japánban mindenki a hazai hősre, Cunoda Jukira kíváncsi (Fotó: AFP/Anadolu)

Cunoda egyébként az ötödik idényét teljesíti az F1-ben, eddig mindig a Red Bull második csapatának számító istálló színeiben indult. Még az idényt megelőzően felmerült, hogy ő lehet a Red Bull pilótája, ám az osztrákok először Lawsont választották.

Leclerc elismerte: a Ferrari egyelőre elmarad a McLarentől

Nem kezdődött jól a szezon a Ferrari számára. A patinás olasz gárda Charles Leclerc mellé 2025-re leigazolta a hétszeres világelső Lewis Hamiltont, a páros azonban Ausztráliában feledhető hétvégét produkált, Kínában pedig mindkét vörös autót utólag diszkvalifikálták. A Ferrari neve mellett egyelőre 17 pont áll a bajnoki tabellán, Charles Leclerc azonban arról számolt be a sajtónak, hogy a várakozásoktól elmaradó eredmények ellenére nincs pánik a csapatnál.

– Az első két versenyünk nehéz volt. A tempó nem pontosan azon a szinten volt, mint vártuk, az pedig különösen fájt, hogy a kínai kizárások miatt még több vb-pontot veszítettünk. Abban bízom, hogy tanultunk mindebből – mondta a monacói pilóta. – Az egyértelmű, hogy az autónk teljesítménye nem elegendő, főleg a McLarenéhez képest. Bízom benne, hogy a Japán Nagydíjtól kezdve lépésről lépésre fejlődünk majd, és egyre közelebb tudunk kerülni a McLarenhez.

Charles Leclerc jól tudja: van még hova fejlődnie a Ferrarinak (Fotó: AFP/NurPhoto)