Kylian Mbappé elképesztően durva belépőért kapott piros lapot + videók

A Real Madrid üldözi a Barcelonát, de ez most eltörpült Kylian Mbappé tette mellett. A spanyol bajnokság 31. fordulójában a Real Madrid az Alavés vendége volt, a 34. percben Eduardo Camavinga révén meg is szerezte a vezető gólt, ám négy perccel később nagy veszteség érte: a játékvezető kiállította a Kylian Mbappét, ráadásul teljesen megérdemelten. A kezdést is megelőzte egyébként egy nagy meglepetés: Carlo Ancelotti a kispadra ültette két nagy sztárját, Vinícius Juniort és Jude Bellinghamet is. (Carlo Ancelotti a Valencia elleni bajnokin megkapta az ötödik sárga lapját, így már akkor is lehetett tudni, hogy a spanyol bajnokság 31. fordulójában Davide Ancelotti fogja vezetni a madridiakat.) A hideg zuhany azonban a 38. percben érkezett, amikor Kylian Mbappé több ütemet is tévesztve nagyon csúnyán megrúgta az argentin Antonio Blancót.

Kylian Mbappé durvaságának a pillanata és a játékvezető első reakciója (Forrás: Facebook)

Kylian Mbappé tavaly nyár óta a Real Madrid játékosa, és a spanyol klubban ez az első kiállítása. Korábban kétszer kapott piros lapot, mindkettőt a Paris Saint-Germain futballistájaként, először a Nimes ellen két sárga miatt kellett idő előtt elhagynia a pályát, majd 2019-ben a Rennes elleni mérkőzésen a mostanihoz hasonló durva belépőért parancsolta az öltözőbe a játékvezető azonnali piros lappal.

A 70. percben az Alavés védője, Manu Sanchez durvaságát a VAR figyelmeztetésére nézte vissza a bíró, majd őt is kiállította, így a hajrában a két csapat egyenlő létszámban harcolt egymással. Az eredmény nem változott, nyert 1-0-ra a Real Madrid, és négy pont a hátránya a Barcelona mögött, és hattal előzi meg az Atlético Madridot, amely hétfőn este fogadja Nikitscher Tamás csapatát, a Valladolidot.