A nagy Real-drukker Alcarazzal példálózik játékosainak Carlo Ancelotti

Nem lenne példa nélküli, ha a Real Madrid szerda este ledolgozná a háromgólos hátrányát az Arsenal elleni Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján. Története során a királyi klubbal egyszer már előfordult, hogy egy nemzetközi kupapárharc első felvonását 3-0-ra vesztette el, mégis továbbjutott: az UEFA Kupa 1984/85-ös kiírásának harmadik fordulójában a belga Anderlecht otthonában szenvedett nem várt különbségű vereséget, a visszavágón viszont 6-1-re kiütötte riválisát. Igaz, a mostani Arsenalt nem lehet egy lapon emlegetni az akkori Anderlechttel…

Carlo Ancelotti egy 21 éves teniszsztárral példálózik a Real Madrid játékosainak. Fotó: AFP

Alcaraz küzdeni tudása lehet a példa

Carlo Ancelotti mindent megtesz annak érdekében, hogy felrázza játékosait a nagy győzelem érdekében. Legutóbb a világ egyik legjobb teniszezőjét, a nagy Real-drukker Carlos Alcarazt hozta fel példaként.

A négyszeres Grand Slam-győztes spanyol egyébként nemrég Monte-Carlóban mutatta meg, nincs olyan hátrány, ahonnan egy igazi bajnok ne tudna visszatérni és győzni.

Alcaraz és Arthur Fils negyeddöntőt játszott a monte-carlói mesterversenyen, és a spanyol jelentős hátrányból fordítva végül 4:6, 7:5, 6:3-ra győzött, elsősorban annak köszönhetően, hogy amikor nagy szüksége volt rá, elő tudta venni a legjobb teniszét. Ez a siker aztán annyira feldobta, hogy meg sem állt pályafutása első hercegségbeli tornagyőzelméig.

– Néha előfordul, hogy jobb az ellenfél, ezt el kell fogadni. Szerintem a legnagyobb bajnokok akkor találnak magukra, amikor a legnagyobb szükségük van rá

– fogalmazott a spanyol kettejük meccsét követően, ám ez a megjegyzése is tökéletesen ül kedvenc focicsapatával kapcsolatban. A Real is figyelemmel követi Alcaraz pályafutását, vasárnap nem is mulasztották el a gratulációjukat világgá kürtölni a spanyol tornagyőzelmét követően.

¡Enhorabuena, querido @carlosalcaraz, por tu brillante triunfo en Montecarlo! El madridismo está orgulloso de que uno de los nuestros siga haciendo historia. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 13, 2025

Alcaraz nagy Real-szurkoló, az ő küzdeni tudása is példa lehet a blancók előtt. Fotó: URBANANDSPORT/NurPhoto

Ésszel, szívvel, bátorsággal

Ancelotti akár ezt is felhozhatta volna játékosainak, ám az olasz mester nem ebből akar inspirációt meríteni játékosai számára. A standard.co.uk cikkében megírta, Ancelotti kijelentette, változtatnak a visszavágón, megpróbálják ésszel, szívvel és bátorsággal kiharcolni a továbbjutást. Pont úgy, ahogy mindezt Alcaraz leírta a könyvében. A 21 éves világklasszis teniszezőt még a nagyapja tanította meg erre a mondásra, és

a négyszeres GS-bajnok annyira magáénak vallja mindezt, hogy a bal karjára tetováltatta.

A Real szakvezetője úgy véli, ha ezt a fajta gondolkodásmódot kiegészíti a csapata a benne rejlő minőséggel, az bőven elég lesz a háromgólos hátrány ledolgozásához.

Az első mérkőzés összefoglalója: