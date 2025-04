Óriási botrány Olaszországban! Világbajnokokat érintő fogadási csalás miatt nyomoz a rendőrség

Elképesztő botrány rázhatja meg Olaszországot, ugyanis a milánói ügyészség összesen 12 Serie A-s játékos ellen folytat nyomozást, és a vád ellenük, hogy illegális oldalakon kötöttek fogadásokat. A Corriere della Sera cikke szerint a fogadásokat még a 2021–2023-as időszakban kötötték, és ezúttal is olyan két játékos miatt bukhatnak le a többiek, akik korábban már érdekeltek voltak hasonló ügyekben.

A nyomozók mind a Newcastle United játékosa, Sandro Tonali, mind pedig a Fiorentina labdarúgója, Nicolò Fagioli telefonjainak átvizsgálását követően jutottak hozzá a jelenleg vizsgált botrány adataihoz.

A csakfoci.hu információi szerint azok a játékosok is büntetésre számíthatnak, akik nem futballmérkőzésekre, hanem más sportágakra fogadtak.

Sandro Tonali még a saját meccseire is fogadott (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

Egy ékszerüzlet volt a központ

– Ezeknek az illegális oldalaknak az volt az előnye, hogy név nélkül lehetett fogadni, ráadásul hitelt is biztosítottak addig, amíg készpénzben ki nem egyenlítettem az adósságomat. Kaszinóztam is, de számos sporteseményre is fogadtam, nem egyszer a saját csapatom meccseire, de sosem voltam hajlandó eladni magam az eredmények befolyásolása céljából. A végére 500 ezer euróra rúgott már a tartozásom, amit a milánói Elysium Group srl ékszerüzletben tudtam rendezni.

Csak annyit kellett tennem, hogy egy órát vagy ékszert az ár duplájáért vásároltam meg, így törlesztettem az adósságomat

– magyarázta el a 2021 nyarától 2023 októberéig tartó fogadásainak hátterét a nyomozóknak az olasz válogatott Sandro Tonali.

A korábbi Juventus-játékos, a jelenleg a Fiorentinában futballozó Nicolò Fagioli bevallotta,

gyakorlatilag minden nap fogadott focimeccsekre és kaszinózott is, de a legtöbbet a teniszre költötte.

Amikor lefoglalták a telefonját, abbahagyta a fogadásokat, állítása szerint azzal a lehetőséggel sem élt, amit a titkos fogadási oldal felajánlott neki, miszerint fogadhat tovább bármelyik barátja neve alatt. Ugyanakkor arra viszont hajlandó volt, hogy némi pénzért más focistákat – például a Roma játékosát, Nicoló Zaniolót, vagy az Inter akkori labdarúgóját, Raoul Bellanovát – is összehozzon a jelenleg már házi őrizetben lévő De Giacomóval, aki az illegális fogadások egyik főszervezője.

Nicolò Fagioli más játékosokat is beszervezett az illegális fogadásokba (Fotó: PAOLO GIULIANI / NurPhoto)

Fagioli nem, de Vlahovic megúszta

Természetesen Fagioli is járt a fent nevezett ékszerboltban, ahol legalább 147 ezer eurót fizetett be. Illetve az akkori csapattársa, a Juventus csatára, Dusan Vlahovic pedig 100 ezer euróért vásárolt ott két órát. A nyomozás azonban kiderítette, Vlahovic egyáltalán nem köthető az illegális fogadásokhoz, maximum annyi történt, hogy vagy egy baráti kölcsönt adott Fagiolinak – aminek egyetlen chaten sem maradt nyoma –, vagy pedig tényleg vásárolt ott két márkás órát a csatár.

Angel Di Maria (középen) és Leandro Paredes (jobbra) is érintett a legújabb olasz focibotrányban (Fotó: MIGUEL RODRIGUEZ / ANADOLU)

Világbajnokok is fogadtak

A lap az állítólag érintett labdarúgók neveit is közölte, és sokak döbbenetére például két argentin világbajnok neve is felbukkant a listán:

Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, Mattia Perin, Weston McKennie, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri és Junior Firpo is bajban lehet.

A milánói ügyészség már lefoglalt másfél millió eurót öt magánszemélynél és egy cégnél, az öt gyanúsított esetében pedig elrendelte a házi őrizetet. Ha a játékosok érintettsége bebizonyosodik, akár három évre szóló eltiltást is kaphatnak.