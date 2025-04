Döbbenetes felvételek, lángba borult a Chelsea stadionja Madonna szeme előtt + videó

A Chelsea és a Legia Warszawa párharcának visszavágóján Londonban a vendégek szerezték meg a vezetést, a 10. percben Pekhart 11-esből volt eredményes. A 33. percben Cucurella egyenlített, de az 53. percben újra a lengyelek találtak be, mégpedig Kapuadi, és 2-1-re meg is nyerték a meccset. A továbbjutásra természetesen a hazai 3-0-s vereségük után semmi esélyük nem volt, de a Legia tábora remekül szórakozott, fáklyákat gyújtottak, amelyekkel valósággal lángba borították a stadiont. A Stamford Bridge-en 29 027 szurkoló volt, azért is ilyen kevés, mert a Chelsea jó néhány szimpatizánsát elriasztotta a megnövekedett rendőri jelenlét, az útvonalak lezárása, és az a tény, hogy egy hírhedt szurkolótábor érkezett a meccsre. Amikor a 2023-ban a Legia ugyancsak a Konferencialigában még a csoportkörben az Aston Villa vendége volt, a szurkolók „találkozása” erőszakba torkollott. Akkor a rendőrség 46 embert tartóztatott le, négy rendőr, két rendőrló és két rendőrkutya is megsérült. A Legia szurkolóit a történtek után öt idegenbeli kupameccsről kitiltották a stadionokból, és a klubra 100 ezer eurós pénzbüntetést róttak ki. A Legia a tegnapi találkozóra 1021 jegyet kapott, és a szurkolókat a nyugat-londoni rendőrség elkísérte a stadionba. A lelátón viszont már nem tudott mit kezdeni az ultrákkal.

A Legia Warsawa ultrái a Chelsea elleni meccsen a Stamford Bridge-en (Fotó: John Walton / PA Wire)

A meccset a VIP-szekorból az amerikai popikon Madonna is megtekintette, ilyen hangulatban aligha volt része eddig.

POP icon #Madonna was a surprise attendee of #Chelsea's Europa Conference League clash with Legia Warsaw pic.twitter.com/YP1fHGYWkk — Crzy4Madnna (@cr_nna) April 17, 2025

A Legia újabb büntetésre számíthat

A Legiának borítékolhatóan újabb fegyelmi eljárással kell szembenéznie az ultrái viselkedése miatt. A klub a 2023–2024-es szezon kezdete óta 30 nemzetközi kupameccset játszott, és 17 találkozó után megbírságolták, összesen 464 250 euró pénzbüntetést kapott.