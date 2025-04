Káprázatos, félpályáról lőtt góllal sokkolta a BVSC a Vasast + videó

Egy borzalmas meccs is tud ragyogó emlékű lenni, ezt bizonyította hétfőn délután a labdarúgó NB II 25. fordulójának az utolsó mérkőzése. Fővárosi rangadónak most nemigen lehet nevezni a BVSC-Zugló és a Vasas találkozóját, hiszen a vasutasok a kiesés ellen harcolnak, az angyalföldiek pedig a feljutásért, mégis, ezúttal az utóbbiak nyertek, ráadásul nem is akármilyen körülmények között. A Vasas szerzett vezetést a 60. percben tizenegyesből Tóth Milán révén, ezt a 73. percben Pekár László ugyancsak büntetőből kiegyenlítette. Más egy szót sem érdemelt a mérkőzésből, ám következtek a hosszabbítás utolsó pillanatai a 96. percben, amikor a felezővonalnál Kelemen Patrikhoz került a labda, a BVSC csereként beállt játékosa pedig észrevette, hogy Kiss Ágoston kint áll a kapujából, és néhány lépés után a kétségbeesetten hátráló kapus felett a hálóba ívelt.

A Vasas ezzel a vereséggel nem tudott a második helyhez közelebb kerülni, maradt a hátránya három pont a Kazincbarcika mögött, a BVSC-Zugló pedig fellépett a 9. helyre az NB II tabelláján.