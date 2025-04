Megalázás, bosszú: egy focista kést vág a Real Madridba

Lehetett volna – énekelte az Illés együttes az 1969-ben megjelent Illések és pofonok című nagylemezen. Madridban aligha ismerik ezt a dalt, de tényleg lehetett volna olyan helyzet, hogy a csodagyereknek kikiáltott norvég Martin Ödegaard kedd este nem az Arsenal, hanem a Real Madrid színeiben fut ki Londonban a gyepre. Ezzel szemben a helyzet az, hogy Ödegaard hiába töltött éveket a spanyol elitcsapatnál, sosem kapta meg ezt a lehetőséget. Mert azt, hogy hat év alatt nyolc meccs jutott neki, ne nevezzük annak.

Szinte gyerekként érkezett meg a Real Madridhoz a norvég Martin Ödegaard. Fotó: Guillermo Martinez/NurPhoto

A Real Madrid lecsapott a csodagyerekre

Martin Ödegaard 1998-ban született a norvégiai Drammenben, 11 évesen pedig már a Strömsgodset csapatában nevelkedett. Alig múlt el 15 éves, amikor a norvégok felnőtt keretével elutazott a spanyolországi Marbellára.

2014. január 24-én a Rába ETO elleni edzőmeccsen játszott először az első csapatban.

Magne Nilsen, a Strömsgodset ügyvezető igazgatója hüledezve nézte a gyerek játékát, majd telekürtölte a norvég sajtót azzal, hogy új világsztár született. Szerinte Ödegaard úgy játszott a győri csapat ellen, mintha 30 éves lenne.

Mindennek hamar híre ment. A norvégokat elárasztották a megkeresések. Rövid idő alatt 63 klub kezdte ostromolni a Strömsgodset irodáját, a levelek olyan óriás csapatoktól érkeztek, mint a Barcelona, a Bayern München, a Liverpool vagy az Arsenal. Gyakorlatilag az összes európai topcsapat Martin Ödegaardot akarta megszerezni.

Magánrepülőgép indult el Norvégiába

A kérők között természetesen ott volt a Real Madrid is.

A klub elnöke, Florentino Pérez magánrepülőgépet küldött Norvégiába.

A fedélzetre felszállt a csodagyerek, meg a teljes család, így utaztak el a spanyol fővárosba. A többi kérő hoppon maradt. Az Arsenal akkori edzője, Arséne Wenger állítólag tiszteletlenül beszélt a norvég csodagyerekkel, ez lett a veszte. Amikor Ödegaard megérkezett Madridba, a stadionba odarendelték a Real Madrid Castilla, vagyis a második csapat akkori edzőjét, Zinedine Zidane-t is. És ekkor elszabadult a pokol. A Realnak semmi sem volt drága.

A 15 éves gyerek apjának évi egymillió eurós fizetést kínáltak, hogy edzőként dolgozzon a Real U11-es csapatánál.

A Strömsgodsetnek is legurítottak négymillió eurót.

Ödegaard meg kapott évi 2,25 millió eurót.

Ezek persze aprópénzek voltak egy olyan sztárcsapatnak, mint a Real Madrid. Az Ödegaard családnak nem kellett sokat gondolkodnia, egymás tenyerébe csaptak a felek.

A Real Madrid túl sok volt a csodagyereknek

2015. január 22-től Martin Ödegaard a Real Madrid focistája lett. A gyerekember azonban nem állt készen arra a nyomásra, ami a spanyol együttesnél érte.

Már az első sajtótájékoztatója kis híján bohózatba fulladt, mert norvégul makogott valamit, amit senki sem értett.

Az edzéseken együtt mozgott a Real első csapatával, Cristiano Ronaldóval vagy éppen Luka Modriccsal. Olyan meggyőzőnek tűnt, hogy a Real 2015 tavaszán a Bajnokok Ligája keretébe is betette. A királyi klub második csapatában játszotta a meccseket, de hamar kiderült, hogy mindez járhatatlan út a számára.

Az a nevezetes csere a Getafe elleni meccsen. Martin Ödegaard Cristiano Ronaldo helyett lép pályára.

Fotó: AFP/Pierre-Pjilippe Marcou

Mivel az edzéseket nem a B csapattal végezte, hamar kiesett a rendszerből. 2015 áprilisára a helyzet tarthatatlanná vált. A Castilla sorozatban négy vereséget szenvedett el. Zidane már nem tette be Ödegaardot a keretbe, s hamarosan arra sem volt lehetősége, hogy a Carlo Ancelotti irányította első csapattal tréningezzen. Ekkor lépett közbe Florentino Pérez, aki attól félt, hogy elveszítik a norvégot.

Gyakorlatilag kötelezték Ancelottit, hogy tegye be Ödegaardot az első csapatba.

Ez 2015. május 23-án, a Getafe ellen 7-3-ra megnyert bajnokin megtörtént. Tizenhat évesen és 156 naposan Martin Ödegaard a Real Madrid történetének legfiatalabb játékosa lett, aki a felnőttcsapatban pályára léphetett. A 41. percben Cristiano Ronaldo helyére állt be.

Spanyol kupagyőzelem, de nem a Madriddal

2015 júniusában Carlo Ancelotti elhagyta a Realt, a helyére Rafa Benítez érkezett. Őt Ödegaard nem nagyon érdekelte, de aztán megint jött az elnöki nyomás. 2016. november 30-án, 679 nappal a szerződésének aláírása után az akkor még mindig csak 18 éves Ödegaard debütált a Real kezdőcsapatában. A Leonesa elleni Spanyol Kupa-mérkőzésen végig a pályán volt, a 6-1-es győzelemből ő is kivette a részét. Miután azonban a következő hetekben Ödegaard nem került a kezdő közelébe, de még a kispadra sem, a norvég fiatal azt kérte, adják kölcsön, mert játszani szeretne. Ez meg is történt. Így került a hollandiai Heerenveen, majd a Vitesse kötelékébe, majd Spanyolországba visszatérve a Real Sociedad fogadta be őt. A 2019–20-as szezonban a Real Sociedad megnyerte a Spanyol Kupát, a norvég összesen 16 gólt szerzett.

Ráadásul ennek a sorozatnak a negyeddöntőjében a Real Sociedad a Real Madridot verte ki.

Ezt már Madridban sem nézték tétlenül, s Ödegaard hamarosan újra a Real Madrid kötelékében találta magát.

Martin Ödegaard (zöld mezben) Toni Kroos mellett a Real Sociedad–Real Madrid Spanyol Kupa-mérkőzésen 2020-ban. Fotó: AFP/Javier Soriano

Ám ez sem volt sikertörténet. Ödegaard képtelen volt beverekedni magát a csapatba, újabb súlyos kudarcok érték. Ekkor már mindenki tudta, hogy

a norvég megszerzése a Real Madridnak egyrészt PR-fogás volt,

másrészt az vezette őket, hogy egyetlen riválisuk se kaparinthassa meg Ödegaardot. 2021 telére megint olyan helyzet alakult ki, hogy Ödegaardnak nem lehetett maradása, így került előbb kölcsönbe, majd végleg az Arsenal csapatához.

Ödegaard Londonban kapott őszinteségi rohamot

Londonba érkezve Martin Ödegaard őszinteségi rohamot kapott és közölte: nagy hiba volt 16 évesen Madridba mennie. Egyenesen őrültségnek nevezte a család akkori döntését, de elismerte, hogy ennek senki sem tudott volna ellenállni. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy ha nem húzza meg ezt a lépést, ma aligha lenne az, aki.

Itt csatlakozhatunk be a jelenbe. A Real Madriddal Martin Ödegaard soha nem nyerte meg a Bajnokok Ligáját, bár 2016 és 2018 között erre akár esélye is lett volna.

Most azonban erre megvan a lehetősége az Arsenallal.

Az első lépést a londoni csapat kedden este megtette, de a végső győzelem még nagyon messze van a számukra. Az viszont biztos, hogy ezzel a 3-0-s diadallal Ödegaard annak a Carlo Ancelottinak is az orrára koppintott, aki soha nem látott nagy fantáziát a norvégok csodagyerekében.