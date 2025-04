Les előzte meg a Liverpool gólját – hogyhogy megadták?

A liverpooli derbik általában emlékezetesek, ez ezúttal sem volt másképp. Csak egy gól esett a szerdai meccsen, de arról mindkét edzőnek volt mondanivalója a lefújást követően. Egyiküknek, Arne Slotnak azért, mert szerinte jó döntés született azzal, hogy megadták Diogo Jota szép találatát, de az Evertont irányító David Moyes szerint érvényteleníteni kellett volna azt. És ezzel 1-0-ra megnyerte a meccset a Liverpool.

Slot szerint érvényes volt a gól, Moyes szerint nem

A győztes gólt annak ellenére is megadták, hogy Luis Díaz lesen volt, és Ryan Gravenberch éppen neki akart passzolni, James Tarkowski azonban a labda útjába állt, így a kolumbiai akkor még nem találkozott a játékszerrel, csak másodpercekkel később, amikor az egyik vendégjátékosról odapattant hozzá. Díaz sarokkal Jota elé tette a labdát, aki két csellel átjátszotta magát az Everton védőin, és aztán pontosan is célzott.

– Hogy tetszik-e ez a szabály? Nem, nem tetszik – mondta a sajtótájékoztatóján Arne Slot. – Ez egy olyan szabály, amelyik nem segíti a támadó csapatot. Általában a félpályáról az ellenfél előreíveli a labdát egy olyan játékos felé, aki lesen van, de a középső védőim úgy látják, hogy el kell fejelniük a labdát. Ha megkérdezem a partjelzőt, hogy lesen volt-e a játékos, azt mondják, hogy nem, mert nem avatkozott játékba. Utálom ezt a szabályt, de ma szerencsére minket segített.

Moyes ezúttal sem járt sikerrel a liverpooli szentélyben Fotó: AFP/PAUL ELLIS

Moyes ellenben így látta az esetet: – Lesen volt a játékos. Nem magyarázták meg nekem a dolgot, mindenesetre csalódott vagyok. Könnyedén meg lehetett volna hozni ezt a döntést, mert a játékosaink ott álltak a tizenhatos vonalánál, Díaz Tarky (Tarkowski – a szerk.) mögött volt, és egyértelmű volt, hogy zavarta őt.

Meglepődtem, hogy nem ítéltek lest – vagyis talán mégsem lepődtem meg. Nem hiszem, hogy sok olyan edző van, aki az Anfieldre jön, és az ő csapata javára ítélnek. A partjelző egy vonalban volt a játékosokkal, könnyedén beinthette volna a lest. Nem vagyok biztos benne, hogy a partjelzők jól végezték a dolgukat ma este, mert néha túl korán, néha túl későn emelték a zászlójukat.

Járt volna Tarkowskinak a piros lap a Liverpool ellen?

Egy másik játékvezetői ítélet is nagy figyelmet kapott ezen az estén. Tarkowski ezúttal is főszereplő volt. Az Everton védője egy párharcnál a labdát is eltalálta, de aztán Alexis Mac Allistert is durván elkaszálta. Az argentin középpályás nagy fájdalmak után ápolással megúszta az esetet, Tarkowski pedig sárga lappal, miközben a liverpooli szentélyben pirosat kiáltottak. A VAR is megvizsgálta az esetet, és megerősítette a játékvezető döntését. Slot szerint nem kellett volna.

Nem akarok erről beszélni, mert már rengeteg ember elmondta a véleményét. Még olyanok is, akik nem szeretik a Liverpoolt, úgy vélekedtek, hogy egyértelmű, milyen döntést kellett volna hozni ebben az esetben, szóval nekem már nem kell hozzátennem ehhez semmit. Hogy meglepődtem-e rajta? Nem

– fogalmazott diplomatikusan a holland edző, aki korábban éppen a liverpooli derbi után akasztotta össze a bajszát az egyik angol játékvezetővel, Michael Oliverrel, aminek piros lap és eltiltás lett a vége.

Slot inkább megtartotta magának a véleményét Fotó: AFP/PAUL ELLIS

Moyes is úgy látja, az Everton rosszabbul is járhatott volna ebben a helyzetben.

– Azt gondoltam, hogy ez egy remek becsúszás volt, és valószínűleg így is volt. Csak ami utána történt, az elég rosszul nézett ki. Amikor visszanéztem az esetet, akkor már úgy gondoltam, hogy szerencsések voltunk, hogy elkerültük a piros lapot – állapította meg a skót tréner.