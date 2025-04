Így lett Szoboszlai egyszerre a Liverpool legjobb és a legrosszabb játékosa

A Premier League vasárnapi játéknapján a Liverpoolnak egy döntetlen is elég lett volna ahhoz, hogy négy fordulóval a vége előtt lezárja az angol bajnoki cím kérdését. Ugyan a Vörösök hátrányba kerültek az Anfielden, előbb Szoboszlai Dominik gólpasszából Luis Díaz egyenlített, majd a hazaiak meg is fordították a mérkőzést. A második félidőben négygólos különbség is kialakult, a magyar középpályás Mohamed Szalahnak is kiosztott egy asszisztot a negyedik liverpooli találatot megelőzően, mielőtt maga is kihagyott egy helyzetet, és a 68. percben lecserélték.

Szoboszlai Dominik (balra) bajnok lett a Liverpoollal. Fotó: AFP/Paul Ellis

Így értékelte a liverpooli sajtó Szoboszlai Dominik teljesítményét

A magyar válogatott csapatkapitánya a Fotmob.com-nál a legmagasabb (8,8-as) osztályzatot kapta, a liverpooli lapoknál viszont egyöntetűen Alexis Mac Allister mögé sorolták a teljesítményét, és mindenki hasonlóan értékelte őt.

A Liverpoolworld.uk három csapattársával együtt 8-asra értékelte Szoboszlait, ennél csak Mac Allister kapott jobb osztályzatot. A lap kiemelte, hogy a magyar focista gyors letámadásai hibákra kényszerítették a Spurs védelmét, Díaz gólja előtt szépen robbant be, és közel járt ahhoz, hogy maga is eredményes legyen a lecserélése előtt.

A Liverpoolecho.co.uk nagyon hasonló módon holtversenyben a második legjobb osztályzatot adta a 24 éves magyar középpályásnak a világbajnok argentin társa mögött, és hangsúlyozta, hogy Szoboszlai sokkal-sokkal jobban teljesített az elmúlt hetekhez képest, főleg a futásai voltak kimagaslóak.

A Liverpool.com is így gondolkodott: Mac Allister 9-es osztályzata mögött öten, köztük Szoboszlai kaptak 8-ast. Ez a lap is dicsérte az ellenfelet megzavaró letámadásait, továbbá a lendületes labdavezetéseit és a társaival történt kommunikációját is a gólpasszai mellett.

Az Anfieldindex.com Mac Allisternek 10-est adott, és a 8-asra értékelt Szoboszlai elé sorolta Cody Gakpót és Luis Díazt is. A magyar játékos első gólpasszát dicsérte a lap, amely szerint az energikus Szoboszlai Dominik a második félidőben még inkább bizonyított a kritikusainak.

A Thisianfield.com a kezdőcsapat tagjai közül holtversenyben a legalacsonyabb osztályzatot adta Szoboszlainak, aki így is 8-ast kapott, akárcsak nyolc csapattársa – Szalah és Mac Allister érdemelt 9-est. A magyar középpályással kapcsolatban a lap leírta, hogy első magyarként nyert PL-trófeát, és kiválóan tartotta nyomás alatt a Tottenham védelmét.

Liverpool 5-1 Tottenham: Player ratings as Reds win Premier League title in style https://t.co/2FskMuUizA — じぇいびー (@zakki_soccer) April 27, 2025

A Liverpool legközelebb magyar idő szerint vasárnap 17:30-tól a Chelsea otthonában lép pályára.