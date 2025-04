Igazságot Szoboszlai Dominiknek: a Liverpool nem aknázza ki a képességeit

Kisebb gödörbe került a Liverpool, amely a legutóbbi négy tétmeccséből hármat elveszített. A negatív időszakban Arne Slot csapata elbukta a Newcastle elleni Ligakupa-döntőt, kiesett a Bajnokok Ligájából a PSG ellen, legutóbb pedig a Fulham győzte le az együttest 3-2-re , így véget ért a Liverpool 26 meccses veretlenségi sorozata a Premier League-ben. Ilyenkor felvetődnek olyan kérdések is, amelyek a sikerek idején rejtve maradtak: ilyen Szoboszlai Dominik szerepköre is a tízes pozícióban Arne Slot rendszerében.

Szoboszlai nem a megfelelő poszton játszik egy angliai vélemény szerint. Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

Korábban már érkezett nyers vélemény arról Angliából, hogy Szoboszlai nem a megfelelő ember erre a posztra. A Liverpool legendás védője, Jamie Carragher nyilatkozott így februárban: – Nem vagyok Szoboszlai Dominik legnagyobb rajongója, de azt elismerem, hogy remek a fizikális állapota. Viszont ő játszik a Liverpoolban a 10-es poszton, és hiába mondják azt, hogy milyen jó a labda nélküli játéka. Nekem az van a fejemben róla, hogy ő egy olyan 10-es játékos, aki idén még csak három gólt szerzett.

Akkor ezt sokan Szoboszlai elleni támadásnak vették, de most Bocsák Bence, az Angliában élő és ott is elismert magyar újságíró írt véleménycikket a Liverpool ügyeiben jártas Anfield Watch oldalra, ahol ő is azt fejtegeti, hogy Slot rendszerében a tízes szerepkör nem passzol Szoboszlai képességeihez, és Carragherhez hasonlóan ő is megjegyzi a gólok hiányát.

A megközelítés persze más: ezúttal Carragherrel ellentétben nem Szoboszlai, hanem inkább Slot kerül kritikai tűz alá. Már a cikk címe is beszédes: Szoboszlai igazságát kéri számon a szerző a Liverpoolon.

Bocsák az írása elején leszögezi, hogy Szoboszlai világklasszis középpályássá válhat, és nagyon fontos szereplője annak, hogy a Liverpool a Fulham elleni botlás ellenére is 11 ponttal vezeti a Premier League-et, és hét fordulóval a vége előtt szinte biztos, hogy bajnok lesz idén.

„Az energiája labda nélküli mozgásban és a munkabírása alapvető ahhoz, hogy Slot rendszere működjön. De van egy dolog, amiben Szoboszlai nem kiemelkedő, amit ebben a szezonban mégis sokszor kénytelen volt csinálni. És ez az a dolog, amit Slotnak el kell fogadnia, és meg kell oldania a Liverpoolban” – így vezeti fel a problémát az Anfield Watch magyar szakértője.

Mi az, amiben Szoboszlai nem kiemelkedő, de Slot ráerőlteti?

„A magyar egyszerűen nem jó abban, hogy háttal a kapunak játsszon. Ő olyan középpályás, aki akkor hozza a legjobb formáját, ha van tér előtte, és képes egy-az-egyben megverni a védőket, valamint előre passzolni. Liverpoolban nem tudta gyakran megmutatni ezt a játékoldalát, kivéve néhány mérkőzésen az előző idény elején, Jürgen Klopp irányítása alatt” – fejtegeti Bocsák.

„Túl sokszor kérték arra, hogy előre tolt középpályás szerepben játsszon, sőt, volt, hogy ő volt a legelőrébb lévő Liverpool-játékos az ellenfél térfelén. Ez egy olyan szerep, amit sosem játszott a karrierje során. Szoboszlai mindig is olyan játékos volt, aki a labdát előrefelé kapta, miközben a játék előtte zajlott” – teszi hozzá.

Felhozza a cikk, hogy Szoboszlai a magyar válogatott utánpótlásban gyakran játszott mélységi irányítót vagy a hatos szerepben. A Salzburg utánpótlásában is hasonló szerepet töltött be, mielőtt átállt a box-to-box középpályásnak, majd egy inverz baloldali középpályás szerepbe.

„Szoboszlai akkor a legjobb, ha van lehetősége döntést hozni, és passzokat adni balra, jobbra, középre. Nem képes megmutatni a kreatív oldalát, ha arra kérik, hogy háttal a kapunak játsszon, próbálva lerázni a védőket, akik mintha kullancsként tapadnának rá. Szoboszlai nem ilyen típusú középpályás, ő sokkal rugalmasabb ennél. És épp ezért egyszerűen nem illik Slot tízes szerepébe” – jelenti ki az írás.

Kellene egy valódi tízes, hogy Szoboszlai kibontakozhasson

Slot Liverpooljában a tízes sokszor egyfajta második csatár, akinek a kapu előtt kellene jeleskednie, és sok gólt szereznie. Ez nem igaz Szoboszlaira, és a cikk szerint ez a Fulham ellen is megmutatkozott, nem véletlenül kapott negatív kritikákat a magyar játékos az angol médiában, és Slot már az 55. percben lecserélte őt.

És igen, a gólok is hiányoznak: Szoboszlai az idényben 42 tétmeccsen hétszer talált be, ami nem kiemelkedő szám.

„A Fulham elleni mérkőzés egyértelműen megmutatta, hogy a magyar nem tudta a legjobb formáját hozni, és nem a saját hibájából. Világos, hogy változásra van szükség. Szoboszlai mélyebben kell, hogy játsszon, és újra nyolcasként kellene szerepelnie ebben a Slot-rendszerben. A holland edzőnek szüksége van egy valódi tízes játékosra, valakire, aki képes úgy játszani ezt a szerepet, ahogy azt elvárják, és ezzel lehetővé teszi Szoboszlai számára, hogy kibontakozzon”– hangzik a konklúzió.